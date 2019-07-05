От Макрона до Папы: как мир цитирует русскую классику

В ходе встречи президента России Владимира Путина с папой Римским Франциском понтифик рассказал Путину о том значении, которое имеет для него русская литература, в частности — произведения Федора Достоевского и Льва Толстого, пишет «Коммерсантъ».

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Так, с разрешения папы президент рассказал, что книги этих авторов лежат «всегда на столе» у главы католической церкви. Об этом он сообщил на обеде с участием представителей российского-итальянского Форума-диалога гражданских обществ в Риме.

«Вообще он сказал даже больше. «Я,— говорит, — говорю своим священникам, что без книг Достоевского, без того, чтобы осознать всю глубину его философии, нельзя быть настоящим священником», — сказал Путин.

Президент подчеркнул, что эти слова «многое говорят о наших общих глубоких духовных корнях». Стоит отметить, что ранее папа Франциск публично цитировал слова одного из героев романа «Брат­ья Карамазовы» (старца Зосимы) во время выступления в ОАЭ, посвященного диалогу религий, в ходе которого он назвал Достоевского «современным писателем».

Универсальный Достоевский

Западные политики и общественные деятели часто демонстрируют на переговорах с российскими коллегами и журналистами свое знакомство с текстами Достоевского. Так, госсекретарь США Хиллари Клинтон в интервью Владимиру Познеру в 2010 году говорила о том, что испытала в молодости сильное влияние романа «Брат­ья Карамазовы», который перечитывала несколько раз.

«Его глубочайший психологизм в сочетании с трактовкой политических нюансов просто несравненны», — сказала Клинтон.

Книги Достоевского и Толстого также были указаны в числе любимых на странице канцлера ФРГ Ангелы Меркель в фейсбуке до того, как она удалила свой аккаунт.

Зачастую обращением к русской классике, особенно к книгам Достоевского, западные политики пытаются подать российской стороне сигнал о готовности сотрудничать и искать решение проблем в отношениях на общей гуманистической основе, поскольку многие идеи писателя легли в основание представлений о правах человека в послевоенном мире.

В 2018 году The Atlantic обратил внимание на то, что сразу два европейских политика решили процитировать речь Достоевского, произнесенную им на открытии памятника Александру Пушкину в Москве в 1880 году.

«Я думаю, что мы должны определить, как говорил Достоевский, настоящую почву примирения для всех европейских противоречий. Наверное, об этом и идет речь, когда мы говорим о наших двусторонних отношениях. У нас сейчас есть европейские противоречия, которыми пронизаны наши народы, мы знаем об этом. Мы знаем об этом из прошлого, из настоящего, из будущего. Необходимо строить эту почву, где все могли бы договориться», — сказал президент Франции Эмманюэль Макрон на совместной пресс-конференции с Путиным на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) в 2018 году.

Журналисты отметили, что в оригинале Достоевский писал о том, что целью «настоящего русского человека» должно стать стремление «указать исход европейской тоске в своей русской душе». Подобное отношение, отмечали авторы статьи, гораздо больше подходит более дружественному по отношению к России итальянскому премьер-министру Джузеппе Конте, который обратился к той же самой речи классика в своем первом выступлении перед сенатом.

«Нас обвиняют в популизме, антисистемности. Это лингвистические формулировки, к которым может прибегнуть любой. Если популизм — это желание правящего класса прислушаться к нуждам людей, и в этом я черпаю вдохновение из речи Достоевского о Пушкине, если антисистемность означает курс на создание новой системы, тогда эти политические силы заслуживают таких формулировок», — сказал он.

Лев Толстой как дипломатический прием

Макрон вновь обратился к русской классике уже на следующий день ПМЭФ. Правда, в этот раз он привел пример уже из Льва Толстого, вспомнив о доверительных отношениях, которые установились между Пьером Безуховым и Платоном Каратаевым во французском плену.

«Доверие начинает теряться сегодня, это связано и с геополитической обстановкой, и с военной, и даже с экономической. Но доверие бывает разное. Доверие — это возможность поверить в себя, чтобы поверить другому.

Как говорилось в «Войне и мире» Толстого, это то, что произошло между Безуховым и Каратаевым. То есть Каратаев, который показал свой оптимизм, простоту, жизнерадостность, веру в других и самого себя. Безухов, который не мог поверить в себя, просто заразился его оптимизмом», — сказал Макрон.

На следующий год цитатами из Достоевского специально для ПМЭФ вооружился уже председатель КНР Си Цзиньпин. Он вспомнил слова писателя о красоте, говоря о необходимости сохранения благоприятных экологических условий для будущих поколений.

«Необходимо придерживаться курса на зеленое развитие во имя построения прекрасного дома, где царит гармония человека и природы. Как сказал знаменитый русский писатель Достоевский, красота спасет мир», — сказал он.

Правда, свое знание русской литературы глава КНР демонстрировал и раньше. В 2017 году он упомянул стихотворение Михаила Лермонтова «Парус» во время прогулки по городу Сэмэнь, где на территории местного университета памятник поэту установлен напротив памятника китайскому мыслителю Конфуцию.

«У Лермонтова есть знаменитое стихотворение «Парус», которое повествует об упорной борьбе и твердой воле. Надеюсь, обе наши страны будут продвигаться вперед, чтобы корабль наших двусторонних отношений шел в большое плавание на полных парусах», — приводил его слова Первый канал.

Часто, чтобы продемонстрировать свое дружеское отношение к России, лидеры стран стремятся в пику своим западным коллегам продемонстрировать знание не Достоевского, а Толстого, чье раннее творчество отмечено чуть большим уважением к государственному строю.

Так, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган многих удивил, процитировав Толстого на открытии Соборной мечети в Москве.

«Я хочу воззвать отсюда ко всему миру и, прежде всего, к странам Европы словами великого русского писателя Льва Толстого: «Кажется только людям, что они заботой о себе живы, а что живы они одною любовью». Пламя пожара на Ближнем Востоке мы должны стремиться потушить своей любовью, добром, справедливостью, слушая голос совести, сохраняя историю, культуру, религию живущих в этом регионе», — сказал он.

«Отсель грозить мы будем шведу»

Не самой широкой популярностью среди мировых лидеров пользуется главный русский поэт Александр Пушкин. В последний раз о нем вспомнил премьер-министр Швеции Стефан Левен во время пленарной сессии Международного Арктического форума, где он процитировал строчки поэта о своей стране, говоря об историческом значении Санкт-Петербурга для шведско-российских отношений.

«Он (Петербург) напоминает нам о мирных и не столь мирных временах нашей длительной общей истории, или, если я процитирую великого Пушкина: «Отсель грозить мы будем шведу, здесь будет город заложен назло надменному соседу», — сказал премьер.

В ответ на это президент России Владимир Путин напомнил ему другую пушкинскую строку.

«Хочу вспомнить и другое стихотворение «Ура! Мы ломим, гнутся шведы». Теперь мы вспоминаем это, когда смотрим игру сборной России по футболу и «Тре крунур», — сказал Путин.

XX век начинается

В годы перестройки цитаты из запрещенной советской цензурой прозы неоднократно использовались как способ политического высказывания о текущих процессах в СССР.

Так, в знак поддержки курса, взятого последним генеральным секретарем ЦК КПСС Михаилом Горбачевым, президент США Рональд Рейган привел строчку из романа Бориса Пастернака «Доктор Живаго», который принес своему автору Нобелевскую премию, международное признание и жестокую травлю на Родине.

«Человека столетиями поднимала над животными и уносила ввысь не палка, а музыка: неотразимость безоружной истины», — сказал Рейган, говоря об универсальном характере прав человека и необходимости для СССР как можно скорее признать эту универсальность.

Достаточно оригинальный вкус в русской литературе продемонстрировала бывший президент Бразилии Дилма Русеф. Когда лидера страны, вместе с Россией входящей в группу БРИКС, отстранили от должности из-за обвинений в использовании политических методов для извлечения выгоды в годы, когда она была председателем совета директоров крупнейшей нефтегазовой компании страны Petrobras, Русеф выступила перед своими сторонниками, которым процитировала строчки из стихотворения Владимира Маяковского «Ну, что ж».

«Я хочу завершить свою речь отрывком из прекраснейшего произведения русского поэта Маяковского: «Нам не с чего радоваться, но нечего грустить. Бурна вода истории», — сказала она.

Чуть менее удачно решил показать знание русской литературы XX века министр обороны Великобритании Майкл Фэллон, процитировавший Михаила Булгакова в своей речи перед студентами университета в Шотландии.

«Россия может вновь стать партнером, как ее всегда и хотел видеть Запад. Мы осмеливаемся надеяться, что, цитируя Булгакова, «все будет правильно, на этом построен мир», — сказал он, говоря о том, что российская сторона прибегает к дезинформации как средству оружия.

Учитывая, что указанная цитата в оригинале принадлежит персонажу демоническому, а Булгаков, судя по продажам его книг во всем мире, уверенно вошел в число любимых на Западе русских писателей, можно предположить, что цитируя его, Фэллон попытался расширить арсенал культурных «приманок» для российский стороны.

Неоднократно возникали в выступлениях официальных западных лиц и цитаты из «безопасного» нобелевского лауреата Ивана Бунина, эмигрировавшего после революции 1917 года и занимавшего непримиримую антисоветскую позицию. Так, глава представительства Европейского союза в России посол Викаудас Ушацкас в ходе пресс-конференции, посвященной новым правилам получения шенгенской визы и процедуре выдачи биометрических виз гражданам России, неожиданно вспомнил слова Бунина о том, что «три вещи делают человека счастливым: любовь, интересная работа и возможность путешествовать». После этого Ушацкас пообещал россиянам, что визы нового образца обеспечат простоту и безопасность путешествия по странам Шенгенского соглашения.

Однако до самой важной цитаты, которой можно смело козырять на переговорах, демонстрируя знание русской литературы и уважение к ней одновременно с ироничным отношением к отечественной бизнес-культуре, дочитал, видимо, только бывший президент Франции Жак Ширак (о котором, в частности, известно, что в 19 лет он перевел «Евгения Онегина»).

На вручении Государственной премии Российской Федерации за выдающиеся достижения в области гуманитарной деятельности Ширак процитировал первую строчку стихотворения Федора Тютчева «Умом Россию не понять», а также подчеркнул, что «без богатой российской культуры Европа была бы ущербным континентом».