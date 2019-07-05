Плейлист недели: двойной Эд Ширан, Post Malone и Снуп Догг

Британский поп-певец Эд Ширан, который уже 19 июля выступит в Москве с первым российским концертом, продолжает подогревать интерес ко своей очередной студийной пластинке — «No.6 Collaborations Project» выйдет в свет ровно через неделю. На сей раз популярный артист представил публике коллаборацию с ар-н-би-исполнителем Бруно Марсом и кантри-звездой Крисом Стэплтоном. И, поверьте, это ни разу не тот Эд Ширан, которого все знают.

Эд Ширан, Халид — «Beautiful People»

И вновь Ширан, но теперь уже с клипом и более привычным по звучанию треком, фитом с соул-певцом Халидом. Ролик отвечает на один очень любопытной вопрос — что будет, если абсолютно обычную семейную пару встроить в абсолютно типичный музыкальный клип с красивыми девушками, яхтами, дорогими машинами и всем вот этим? На альбоме британца, к слову, — помимо Марса, Стэплтона и Халида — будут такие «зубры», как Камилла Кабельо, Карди Би, Chance the Rapper, Джастин Бибер, Трэвис Скотт, Эминем, 50 Cent, Young Thug, Meek Mill, Skrillex и многие другие. В общем, мощно.

Post Malone, Young Thug — «Goodbyes»

Нет никаких причин сомневаться в том, что уже совсем скоро «Goodbyes» будет звучать из с каждой проезжающей мимо машины — хитмейкеры Young Thug и (особенно) Post Malone, по крайней мере, на меньшее уж точно не рассчитывают. Бонусом к будущему лидеру всевозможных чартов, очень лиричному и мелодичному (классический Post Malone — ни больше ни меньше), был выпущен клип, в котором смешались и поножовщина, и реинкарнация, и, конечно же, любовь.

Снуп Догг — «I Wanna Thank Me»

Заслуженный ветеран хип-хопа Снуп Догг, которому в этом году исполнится уже 48 лет, грядущим летом выпустит свой 17-й альбом — под скромным названием «I Wanna Thank Me». На этой неделе рэпер также представил одноименный трек, в котором, естественно, поблагодарил себя самого за очень и очень многое. Учитывая легендарный статус артиста, имеет на это полное право.

RSAC x ELLA — «NBA (Не мешай)»

Один из главных русскоязычных «вирусняков» этого года наконец-то обзавелся собственной экранизацией — не особо замысловатой (как это обычно и бывает с подобного типа хитами), но приятной глазу. Если вы (каким-то образом) еще не слышали данную песню, то советуем вам ознакомиться с ее лайв-версией: вживую сей трек звучит на удивление круто.

Джейден Смит и Tyler, The Creator — «NOIZE»

На днях сын актера Уилла Смита Джейден выпустил новый альбом «Erys», в записи которого приняли участие Tyler, The Creator, A$AP Rocky, Кид Кади, а также его сестра Уиллоу. Главным хитом пластинки пока что видится именно фит с Tyler, The Creator, который недавно, к слову, также представил студийный релиз (и очень сочный, надо сказать).

Marshmello — «PROUD»

Новое музыкальное видео американского диджея Marshmello отправляет зрителя (и слушателя в то же время) в одну небольшую нарисованную комнату, по которой разбросаны важные для карьеры музыканта реликвии. Приятным дополнением к данному путешествию является тот факт, что ролик сделан в формате «360», благодаря чему помещение можно рассмотреть с любого ракурса.