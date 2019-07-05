Театральный бунт: горькие плоды дела «Седьмой студии»

Утром 5 июля группа артистов Ярославского театра им. Волкова, состоящая примерно из 25 человек, собралась рядом со зданием тетра для участия в митинге в поддержку художественного руководителя Евгения Марчелли, который ранее попросил министра культуры России Владимира Мединского уволить директора театра Алексея Туркалова, пишет «Московский комсомолец».

После этого актеры, одетые в белые футболки с нанесенной поверх них надписью «Марчелли за искусство! Мы за Марчелли!! #Этомойхудрук», направились в городскую администрацию.

Однако представители администрации отказались от диалога с митингующими и вместо этого вызвали для разговора самих Марчелли и Туркалова. По окончании беседы было организовано общее собрание в помещении зрительного зала театра.

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Алексей Туркалов был назначен руководителем театра Волкова, который был основан в 1750 году как первый профессиональный театр в России, в декабре 2018 года. На этом посту он сменил арестованного по делу «Седьмой студии» Юрия Итина.

«Театральный роман» Булгакова по сравнению с этим собранием отдыхает. Когда все проорались (вообще выглядело это позорно для нашего коллектива), выступил Максим Авдеев, он зампредседателя правительства области», — сообщили работники технических служб.

По их словам, Авдеев подтвердил, что в администрации в курсе конфликта, который развернулся между руководством театра, однако выступают против попыток решить его с помощью «белых маек и дешевых шоу», так как в сложившейся ситуации необходим серьезный разговор о происходящем.

«Потом выступил проректор нашего Театрального института, и вот он попал не в бровь, а в глаз, обращаясь к молодым артистам: «Марчелли вас использует как пушечное мясо. Вы никому не нужны, и ему в том числе. Артисты должны работать, а не митинговать», — добавили работники сцены.

Источники рассказали о том, что и Марчелли, и Туркалов были вызваны к главе Министерства культуры для проведения с ними серьезного разговора. Причиной же раздора назвали попытку объединить Ярославский театр и петербургский Александринский театр под вывеской «Первый национальный».

«Марчелли поддерживают только те, кто письмо подписал. А технические службы категорически все против: он все это безобразие закрутил. И большинство работников это понимают», — подытожили технические работники театра.

В письме, которое Марчелли написал от имени театральной труппы на имя Мединского, говорится о том, что Туркалов не справляется с возложенными на него обязанностями директора. В частности, художественный руководитель театра обратил внимание на то, что с момента своего назначения в декабре 2018 года новый директор находится с ним в состоянии постоянного конфликта.

«На данный момент эта ситуация достигла своего апогея. Абсолютно ясно, что конфликт между директором и художественным руководителем неразрешим <…> Труппа театра поддерживает своего художественного руководителя и просит вас принять решение в его пользу», — написал Марчелли.

Вместе с этим, анонимный источник рассказал, что с тех пор, как Туркалов был назначен директором, Марчелли, который видел себя «единоличным хозяином» театра, стал рассматривать его исключительно в качестве соперника.

«Потому что Марчелли всегда хотелось быть единоличным хозяином. Я вас уверяю, Туркалова не за что убирать. Он никого не уволил, ничего не испортил. Там одни эмоции», — пояснил источник.

Он также указал на то, что артисты, от чьего имени обратился к Министерству культуры художественный руководитель театра, зависят от Марчелли.

«Его помощницы ходили по театру и уговаривали. Просто в театре помимо артистов еще порядка 200 человек тоже считаются его работниками. И мы это не подписывали, потому что не считаем Туркалова в чем-то виноватым», — отметил он

Пожелавший остаться неизвестным работник театра также рассказал подробности о ситуации с оплатой Марчелли из своего личного бюджета проживания для художников к одному из спектаклей. По его словам, приглашенные художницы «подняли визг» из-за условий проживания в гостинице для привлеченных к работе в театре лиц и потребовали поселить их «в аналоге Ritz».