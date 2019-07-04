Злые русские и крысы: вышел 3-й сезон «Очень странных дел»

Каких только напастей не выпадало на долю Хоукинса: подлые ученые в секретной лаборатории — были, Демогоргон — был, Свежеватель разума — был (и по-прежнему с нами, только теперь более материален и составлен по принципу Крысиного короля). На дворе — конец 80-х, а значит, Холодная война еще не завершена. Дамы и господа, поприветствуем злых русских в «Очень странных делах» — рано или поздно это должно было произойти. Разумеется, СССР не мог пройти мимо лакомой «обратной стороны», с которой так и не справились американские исследователи.

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Тут надо отметить, что местные советские вояки настолько карикатурны, что в тяготении к клюкве братьев Даффер обвинить не получится; во всяком случае, едва ли кто-нибудь сможет воспринимать происходящее всерьез, в первой же сцене услышав песню «Красная Армия всех сильней». Вообще в начале сезона чувствуется некоторое злоупотребление глуповатым юмором, не особо свойственным «Очень странным делам». К середине, впрочем, ситуация выравнивается, а в финале дело приобретает совсем уж душераздирающий оборот: перед просмотром последней серии определенно стоит запастись салфетками.

Такие интонационные перемены отразились и на содержании: третий сезон куда меньше времени уделяет развитию персонажей, зато в сериале стало ощутимо больше экшена и спецэффектов. Детки повзрослели, поэтому Дафферы все активнее оправдывают выставленное им возрастное ограничение «16+»: количество проливаемой крови тоже заметно увеличилось.

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Переход героев в статус тинейджеров мало кому нравится. Уилл (Ноа Шнапп), который то чалился на «обратной стороне», то находился под контролем Свежевателя разума, испытывает дискомфорт из-за упущенного времени и все пытается подбить друзей сыграть партеечку-другую в «Подземелья и драконы». Через него сериал прощается с беззаботностью: в третьем эпизоде он буквально крушит свое детство бейсбольной битой. Майк (Финн Вулфхард) и Лукас (Калеб Маклафлин) полностью поглощены своими первыми отношениями. Одиннадцать (Милли Бобби Браун) и Нэнси (Наталия Дайер) — каждая по-своему — лицом к лицу сталкиваются с уродливыми проявлениями царящего патриархата. Шериф Хоппер (Дэвид Харбор) пытается понять, как быть отцом тинейджерки, — его родная дочь скончалась еще малюткой, поэтому для него происходящее в новинку.

Структурно новые «Очень странные дела» не слишком отличаются от предыдущих сезонов — разбитые на небольшие группки персонажи в течение долгого времени с разных сторон подбираются к одной и той же большой проблеме, в конце все встречаются, обмениваются сведениями и объединяют силы. С нашего прошлого визита в Хоукинс мало что изменилось: шериф по-прежнему прикреплен к Джойс (Вайнона Райдер начинает все больше походить на себя из того известного видео с церемонии вручения премии Гильдии киноактеров США), Дастин (Гейтен Матараццо) состоит в дуэте со Стивом (Джо Кири), но теперь к ним присоединяется новая героиня по имени Робин (Майя Хоук), а чуть позже — сестра Лукаса Эрика (Прийа Фергюсон), полюбившаяся всем во втором сезоне. Майк, Уилл и Лукас втроем «пытаются постичь тайну женской сущности», а Одиннадцать обретает новую подругу в лице Максин (Сэди Синк), которая учит ее быть самодостаточной личностью и показывает комиксы про Чудо-женщину.

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Разумеется, никуда не делась и тонна отсылок к поп-культуре 80-х и 90-х — все не перечислишь (да и нет нужды), но основные — это «Парк Юрского периода» Стивена Спилберга, «Муха» Дэвида Кроненберга и «Нечто» Джона Карпентера. Очень жирный оммаж сделан «Терминатору» Джеймса Кэмерона: один особенно злой русский здесь выглядит как сплав Арнольда «T-800» Шварценеггера и Роберта «T-1000» Патрика. Напряженную сцену из пятой серии так и хочется назвать референсом, но вряд ли это он; скажем так, шериф Хоппер получил свой момент в стиле «Хан выстрелил первым». С полным списком пасхалок и отсылок (но только после просмотра — там спойлеры!) можно ознакомиться здесь.

В сумме третий сезон получился гораздо крепче немного провисавшего второго. Судя по всему, братья Даффер действительно в какой-то момент засели за работу над ошибками и во многом справились с ней успешно (неясно, правда, что в итоге будет — и будет ли что-нибудь — с линией Кали, сестры Одиннадцать, которая появлялась в одном эпизоде второго сезона; здесь о ней ни разу не вспоминают). Заканчиваются «Очень странные дела 3» на пике эпичности и драматичности, поэтому страшно интересно узнать, что же произойдет с героями дальше; хочется верить, что в четвертый раз создатели как-то разнообразят сценарное устройство и не пойдут по проторенной дорожке. Кстати, не пропустите сцену после титров в финальном эпизоде — и внимательно прислушивайтесь там к русской речи.