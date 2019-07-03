Сиквел «Человека-паука», «Паразиты» и другие премьеры недели

«Человек-паук: Вдали от дома» («Spider-Man: Far from Home»); Джон Уоттс

На экраны выходит новое детище Джона Уоттса — «Человек-паук: Вдали от дома» с Томом Холландом в главной роли. Во втором сольнике Питер Паркер решает отдохнуть от своих суперспособностей, но, увы, планам подростка сбыться не суждено. Глава секретной организации «Щ.И.Т.» Ник Фьюри (Сэмюэл Л. Джексон) поручает ему особое задание, а именно — сразиться с опасными элементалями. Одолеть могучих монстров Человеку-пауку поможет загадочный Мистерио (Джейк Джилленхол), один из главных антагонистов супергероя (согласно оригинальным комиксам).

«Паразиты» («Gisaengchung»); Пон Джун-хо

Нашумевшая работа южнокорейского режиссера Пона Чжуна Хо, получившего в этом году Золотую пальмовую ветвь 72-го Каннского кинофестиваля, — фильм «Паразиты» рассказывает о бедной семье, которая устраивается на работу к богачам, чтобы изменить свое финансовое положение.

«Тренинг личностного роста»; Фархат Шарипов

В прокат выходит фильм «Тренинг личностного роста» казахстанского режиссера Фархата Шарипова («Розовый заяц»), обладателя гран-при 41-го Московского кинофестиваля. Картина рассказывает историю банковского клерка Каната (Дулыге Акмолде), потерявшего смысл жизни и переживающего кризис среднего возраста. Однажды он решает посетить тренинг личностного роста, чтобы научиться лидерству.

«Двойная жизнь» («Doubles vies»); Оливье Ассайас

Французская комедия Оливье Ассайаса «Двойная жизнь» с Гийомом Кане и Жюльет Бинош в главных ролях погружает в профессиональные и любовные интриги талантливого парижского издателя, писателя и его жены.

«Клуб анонимных киллеров» («Killers Anonymous»); Мартин Оуэн

Режиссер Мартин Оуэн пошел дальше заурядного клуба анонимных алкоголиков и снял кино про группу киллеров, которые собираются вместе, чтобы подавить в себе жажду убийства. Главные роли в фильме исполнили лауреат премии «Оскар» Гэри Олдман, номинантка на «Золотой глобус» Джессика Альба, а также Сьюки Уотерхаус и Томми Флэнаган.

«Голем: Начало» («The Golem»); Дорон и Йоав Пас

«Проклятие» чумы, чудовище Голем и прочая нечисть в новом ужастике «Голем: Начало». Главную роль в ленте исполнила американо-израильская актриса Хани Фюрстенберг.