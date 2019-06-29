«Он заблуждается»: Путин ответил Элтону Джону

Президент России Владимир Путин ответил на заявление британского певца Элтона Джона, раскритиковавшего российского лидера за слова о том, что идея либерализма себя изжила в мире, а гомосексуалисты порой ведут себя излишне настойчиво в плане навязывания своих ценностей, передает РИА «Новости».

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«Вы вспомнили Элтона Джона — я очень уважаю, он гениальный музыкант. На самом деле он же ездит к нам, мы с удовольствием его все слушаем. Я думаю, что он заблуждается, я ничего здесь не передернул, у нас действительно очень ровное отношение к представителям ЛГБТ-сообщества, реально спокойное, абсолютно непредвзятое», — сказал российский лидер на пресс-конференции по итогам саммита G20 в Осаке.

При этом он напомнил о существовании в России закона о запрете пропаганды гомосексуализма среди несовершеннолетних, передает ФАН.

«У нас есть закон, за который нас все «шпыняют» — это закон о запрете пропаганды гомосексуализма среди несовершеннолетних. Но, послушайте, давайте дадим человеку вырасти, стать взрослым, потом решить, кто он такой, оставьте детей в покое», — пояснил глава государства.

В целом, он выразил удивление тем, какой эффект на Западе произвели его слова.

«Откровенно говоря, для меня было полной неожиданностью, что это интервью — на самом деле я считал его таким обычным, проходным, рабочим, ничего такого нового я, как мне казалось, не сказал — вызвало такой интерес», — добавил Путин.

Его речь стала ответом на пост Джона в инстаграме, где

он высказал возмущение словами Путина про ЛГБТ и выразил несогласие с тем, что проведение политики, охватывающей многокультурное и сексуальное разнообразие, устарело в обществах России и Запада.

«Я нахожу двуличие в вашем комментарии: вы хотите, чтобы ЛГБТ «были счастливы», и говорите, что «у вас нет проблем с этим». И все же российские прокатчики решили подвергнуть мой фильм Rocketman жесткой цензуре, удалив все упоминания о том, что я обрел истинное счастье благодаря 25-летним отношениям с Дэвидом и воспитанию двух прекрасных сыновей», — написал музыкант.

Обладатель «Грэмми» также выразил признательность британскому правительству и других стран, поддерживающих права ЛГБТ, за возможность «любить кого хочешь».

В искомом интервью редактору британского издания The Financial Times Лайонелу Барберу Путин заявил, что в России не ущемляются права гомосексуалистов.

«Я не хочу никого обидеть, понимаете, нас и так делают гомофобами и так далее. А мы ничего не имеем против людей нетрадиционной сексуальной ориентации. Дай Бог здоровья, пусть живут так, как считают нужным. Но некоторые вещи для нас кажутся избыточными», — сказал российский лидер.

Он детализировал, что воспитание детей в духе сексуальной свободы, возможно, не всегда должно иметь место.

«Что касается детей, напридумывали, я не знаю, там пять полов уже или шесть полов. Я даже не могу их воспроизвести, я не знаю, что это такое. Хотя пускай всем будет хорошо, мы ничего ни против кого не имеем. Но нельзя за этим забывать и культуру, и традиции, и традиционные устои семей, которыми живут миллионы людей коренного населения», — подытожил президент России.

В начале нынешнего месяца стало известно, что из российской версии фильма о популярном британском певце пропали эпизоды с наркотиками, а также гей-сцены. Кроме того, из ленты был удален финальный титр, в котором говорилось, что Джон нашел любовь всей своей жизни «и воспитывает с любимым мужчиной детей».

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков, комментируя данную ситуацию, заявил, что не знает о самой картине, и посоветовал интересующимся темой задать свои вопросы представителям Министерства культуры.

В июне 2017 года

Путин заявил, что представители нетрадиционной сексуальной ориентации в России имеют возможность безнаказанно открыто заявлять об этом.

«Я хочу вам сказать, что у нас нет никаких ограничений и притеснений… Больше того, очень многие люди открыто заявляют о своей нетрадиционной сексуальной ориентации. Мы с ними поддерживаем отношения», — сказал российский лидер в интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну в фильме, показанном на телеканале Showtime.

По словам главы государства, многие из них добиваются выдающихся результатов в своих видах деятельности, а также получают государственные награды и ордена за свои успехи. При этом Путин напомнил о том, что в России действует закон о запрете пропаганды гомосексуализма среди несовершеннолетних.

«Есть закон, запрещающий пропаганду гомосексуализма среди несовершеннолетних. И, знаете, логика этого закона в том, чтобы дать детям спокойно вырасти, не влияя на их сознание. А когда он вырастет, он может принять любое решение, как ему строить свою жизнь, в том числе личную и сексуальную», — добавил президент России.

Кроме того, российский лидер заявил, что он как глава государства считает долгом поддерживать традиционные семейные ценности, передает НСН.

«Я как глава государства сегодня считаю своим долгом поддерживать традиционные ценности, семейные. Почему? Потому что однополые браки детей не производят, а нам нужно позаботиться о рождаемости в стране. При этом никто не говорит, что нужно кого-то преследовать», — заключил он.