«Ложь и брезгливость»: Бояков унизил защитников Дорониной

Коллектив МХАТа имени Горького во главе с художественным руководителем Эдуардом Бояковым на фоне скандала обратился к зрителям с открытым письмом. В своем заявлении сотрудники МХАТа обвинили во лжи инициативную группу, обратившуюся к президенту России Владимиру Путину с просьбой вернуть Татьяну Доронину на пост руководителя театра. Обращение было опубликовано 26 июня на официальном сайте Mxat-teatr.ru.

«Попытка дискредитировать результаты общей кропотливой работы вызывает чувство брезгливости по отношению к авторам этого «обращения» и желание для начала дать просто сухие цифры», — говорится в сообщении.

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По данным руководства МХАТа, с начала года количество зрителей театра увеличилось на 24% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, а выручка от продажи билетов выросла более чем на треть — на 32 млн руб. Согласно сообщению, положительная динамика наблюдается также в количестве пожертвований и доходов от аренды сцены.

«Очевидно, что те, кто утверждает, что дела стали идти туго и в творческом, и в хозяйственном отношении, вводят всех в заблуждение, бросают тень и на наш театр, и на нашего учредителя — Министерство культуры», — подчеркивают авторы письма.

Также в сообщении указано, что президент театра Татьяна Доронина была проинформирована об изменениях в уставе и подписала все соответствующие документы.

В Министерстве культуры заявили, что влияние Дорониной на художественную политику театра возможно и без должности руководителя.

«Татьяна Доронина является председателем художественного совета МХАТа, который как раз и призван влиять на репертуарную политику театра», — цитирует РИА «Новости» пресс-службу ведомства.

В Министерстве подчеркнули, что новый художественный руководитель театра Эдуард Бояков должен прислушиваться к мнению совета и выстраивать репертуарный план, исходя из его рекомендаций.

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков выразил удивление тому, что именно глава государства должен решать вопросы смены руководства в театре.

«Пока мы не видели, но, честно говоря, никогда не знал, что именно президент России назначает худруков театра. Если я не ошибаюсь, это не прерогатива главы государства», — отметил Песков.

Ранее артисты обратились к Путину с жалобой на кадровые перестановки в МХАТе: в начале декабря 2018 года театр возглавил продюсер и театральный режиссер Эдуард Бояков, а предыдущий руководитель Татьяна Доронина согласилась занять пост президента учреждения. Одна из зачинщиц «бунта», заслуженная артистка России Лидия Матасова рассказала в интервью «МК» о причинах скандала в МХАТе.

«Мы требуем возвращения Татьяны Васильевны в качестве худрука нашего театра. Дело в том, что ее по сути обманули, когда в декабре ей предложили стать почетным президентом, а должность худрука-директора занял Эдуард Бояков», — сказала Матасова.

Она заявила, что Доронина согласилась на кадровые перестановки «на своих условиях, которые не были выполнены». По словам Матасовой, бывшему худруку театра только через два месяца «вручили бумаги, где у нее никаких абсолютно прав на творческое руководство». Также актриса высказала свое убеждение в том, что Бояков стал по сути единоличным руководителем театра.

Заместитель худрука Александр Замыслов опроверг эти заявления, отметив, что Доронина и Бояков все время находятся на связи.

«К сожалению, Татьяна Васильевна с января чувствует себя неважно, несколько раз она собиралась прийти в театр, но пока так и не смогла», — пояснил Замыслов.

Отвечая на претензии актеров к посещаемости спектаклей, он подчеркнул, что продажа билетов в МХАТе каждый месяц увеличивается на 20%.