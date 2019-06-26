Утонул гитарист «Песняров»

Бывший гитарист группы «Песняры» Аркадий Ивановский погиб в возрасте 59 лет. Как сообщается на фан-сайте знаменитого ансамбля, музыкант утонул.

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«Печальная новость пришла от Александра Попроцкого из Минска. Последний гитарист «Песняров» до распада [ансамбля — прим.] Аркадий Ивановский утонул. Подробности пока неизвестны», — приводит сообщение администратора сайта Олега Верещагина РИА «Новости».

Солист группы «Песняры» Леонид Борткевич также подтвердил смерть Ивановского.

Белорусский Следственный комитет объявил о начале проверки по факту гибели экс-гитариста «Песняров».

close Аркадий Ивановский/Vk.com

«Минским районным отделом Следственного комитета проводится доследственная проверка по факту гибели Аркадия Ивановского», — говорится в сообщении ведомства.

По данным следователей, Ивановский купался утром 24 июня в водохранилище «Дрозды». В экстренные службы поступило сообщение от очевидца, что неизвестный мужчина, купавшийся в водохранилище, так и не вернулся на берег спустя некоторое время. Прибывшие на место спасатели извлекли тело Ивановского, когда уже было поздно проводить реанимационные процедуры.

В августе музыканту исполнилось бы 60 лет. Прощание с ним состоится днем в среду, 26 июня, в Минске в ритуальном зале на улице Ольшевского.

«Дорогие друзья, не стало близкого нам человека, товарища и коллеги, Аркадия Станиславовича Ивановского. Желающие могут проститься 26.06 (среда) с 14:00 до 15:00 по адресу: ул. Ольшевского, д. 12 (Ритуальный зал)», — говорится на странице музыканта в «ВКонтакте».

Аркадий Ивановский родился 6 августа 1959 года в Белоруссии. В 1981 году он окончил четыре курса Минского радиотехнического института, а в 1989-м – Минский институт культуры по специальности «Культпросветработа» с квалификацией «Руководитель эстрадного и эстрадно-духового оркестра».

С 1982 года музыкант работал в различных филармониях и коллективах. В частности, в ВИА «Тоника» под управлением народного артиста Белоруссии Виктора Вуячича, в ансамбле песни и танца Вооруженных Сил Республики Беларуси, а также оркестре Михаила Финберга.

В 1966 году Ивановский присоединился к «Песнярам», сменив на посту гитариста Виктора Молчанова. Он также запомнился исполнением сольных партий. В частности, как и все гитаристы коллектива, Ивановский исполнял свою версию инструментального вступления к композиции «Крик птицы».

В «Песнярах» он проработал до распада коллектива в 2003 году. Гитарист не примкнул к новому ансамблю «Белорусские песняры» и остался в коллективе бывшего художественного руководителя «Песняров» Владимира Мулявина. С 2004 года Ивановский преподавал на кафедре художественного творчества и продюсерства Института современных знаний им. А. М. Широкова. Как говорится на сайте учебного заведения, Ивановский читал курсы по прикладным музыкальным программам, компьютерной музыке и современным технологиям в ней, преподавал аранжировку и тонкости звукозаписывающего оборудования.

Свои соболезнования близким погибшего в соцсетях выразили студенты артиста. «Открытый и близкий всем студентам. Скорбим вместе с семьей!», «Один из лучших преподавателей! Мои соболезнования родным и близким», «Очень жаль. Большая утрата. Всегда будем помнить, как замечательного преподавателя и человека», «Прекрасный человек, замечательный преподаватель», — написали они.

В начале июня СМИ сообщили о госпитализации бывшего гитариста другой популярной белорусской группы «Ляпис Трубецкой» Руслана «Пан» Владыко. На своей странице в фейсбуке его друг, продюсер Евгений Калмыков рассказал, что музыкант был доставлен в медицинское учреждение с черепно-мозговой травмой.

«Телефон и барсетка с содержимым при нем отсутствовали, — написал он. — По всей видимости, его ударили чем-то тяжелым по голове и ограбили. «Пан» до сих пор в коме. Ситуация тяжелая. Надеемся, что выживет и возьмет в руки гитару».

Информацию об избиении артиста подтвердили и в официальном сообществе группы Trubetskoy в фейсбуке. Отмечается, что запланированные концерты музыкального коллектива не будут отменены благодаря коллегам-гитаристам, которые подменяют Владыко.

«Тяжело об этом сообщать, но молчать дальше нет смысла. 6 июня наш друг и коллега Руслан «Пан» Владыко был жестоко избит и ограблен в Минске, — говорится в сообщении. — Ситуация очень серьезная, и мы просим всех, кто знает «Пана», неважно — лично или благодаря его творчеству — думать о нем и желать ему не просто скорейшего выздоровления, но и возвращения в строй».