«Сделали заложницей»: актеры МХАТа потребовали вернуть Доронину

МХАТ имени Горького охвачен скандалом. Около половины актеров театра выдвинули требование новому художественному руководителю Эдуарду Боякову вернуть в театр бывшего худрука Татьяну Доронину. Артисты также записали видеообращение к президенту России, в котором, стоя на ступеньках здания театра, выступили с аналогичной просьбой.

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Заслуженная артистка России Лидия Матасова рассказала в интервью «МК» о причинах бунта в МХАТе.

«Мы требуем возвращения Татьяны Васильевны в качестве худрука нашего театра, — приводит слова актрисы издание. — Дело в том, что ее по сути обманули, когда в декабре ей предложили стать почетным президентом, а должность худрука-директора занял Эдуард Бояков».

Известно, что Бояков возглавил МХАТ в начале декабря прошлого года. Заместителем худрука по литературной части был назначен писатель Захар Прилепин. Сама Доронина получила специально введенную должность президента театра. Также сообщалось, что народная артистка СССР добровольно покинула свой пост. Однако у Матасова есть свое мнение на это счет.

По ее словам, Доронина действительно согласилась на кадровые перестановки, но «на своих условиях, которые не были выполнены».

Актриса утверждает, что никаких документов, подтверждающих новые полномочия, Доронина поначалу не получила, и только через два месяца ей «вручили бумаги, где у нее никаких абсолютно прав на творческое руководство». Матасова убеждена, что Бояков стал по сути единоличным руководителем театра.

Любопытно, что около двух недель назад появлялась информация о якобы требованиях внести изменения в устав театра. Об этом подробно писала «Газета.Ru».

«Я руковожу театром в соответствии с уставом, в соответствии с отношениями с учредителями и министерством культуры — это достаточно точно прописано во всех документах», — сказал тогда Бояков.

Он также недвусмысленно дал понять, что лично отвечает за репертуар, финансовое состояние, настоящее и будущее театра.

Как утверждает Матасова, Доронина оказалась в роли заложницы, и ее «вынудили подписать соглашение об уходе с поста худрука театра».

Сама народная артистка с тех пор не дала ни одного комментария прессе.

«Она хранит молчание. И это ее позиция. Мы будем продолжать нашу борьбу. Это единственное, что я могу сказать», — заявила Матасова.

В связи с продолжительным молчанием Дорониной, в СМИ появились слухи о плохом состоянии здоровья выдающейся актрисы. В начале марта СМИ били тревогу по поводу «исчезновения» Дорониной. Помимо того, что она долгое время не появлялась во МХАТе, причиной беспокойства поклонников стала отмена спектакля «Васса» с ее участием. Некоторые зрители даже начали винить Боякова в нездоровье актрисы. Тем не менее, точной информации о состоянии Дорониной на данный момент нет, а сама артистка продолжает придерживаться принципа молчания.

Что касается взбунтовавшихся актеров, то Матасова назвала количество сотрудников, которые вступили в оппозицию нынешнему руководству театра. Он заявила, что сейчас 30 актеров из труппы размером в 88 человек готовы «продолжать борьбу с Бояковым». С одной стороны это менее половины, однако, в случае гипотетической забастовки, для театра это может стать чувствительным ударом.

Матасова также отметила, что спектакли в МХАТе, созданные уже при новом худруке, не выдерживают критики, и на них продается очень мало билетов.

«Один — «Леди Гамильтон» — начали репетировать еще при ней. А с остальными спектаклями беда, — подчеркнула актриса. — Например, «Последний герой» — пошлая, бездарная пьеса с бездарной режиссурой: на последнем спектакле было 120 человек, остальных они нагоняли. Причем билеты продавали по 100 и 200 рублей, а нас упрекали, что до их прихода в партер МХАТа стоили по три тысячи».

Матасова также упомянула постановку под названием «Последний срок», на которую, по словам артистки, было продано всего 220 билетов, но зал был полный благодаря «приглашенным зрителям».

Наиболее же болезненным для репутации театра станет, по мнению Матасовой, решение Боякова сдавать сцену в аренду, чтобы не работать в убыток.

Она также отметила, что актеры встречались с новым худруком, однако он избегал с ними общения, отговариваясь фразой: «Мне некогда».

Напомним, что МХАТ имени Горького был создан в результате раскола руководимого Олегом Ефремовым МХАТа СССР в 1987 году. Татьяна Доронина возглавила театр с первых же дней его основания. В народе театр получил название Доронинский МХАТ, и до сих пор многие театрал продолжают его так называть.