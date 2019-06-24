Отменили блатных? Большой театр изменил схему продажи билетов

Большой театр с 1 сентября 2019 года изменит схему продажи билетов по рекомендациям Счетной палаты, говорится в пресс-релизе театра. Отмечается, что число бронируемых билетов для ведомств, министерств и спонсоров театра сократится на 30,3%.

«Большой театр услышал, а самое главное учел наши рекомендации по специфическому вопросу продажи билетов, который волнует граждан», — прокомментировал решение Большого театра аудитор Счетной палаты Михаил Мень.

В письме генерального директора театра Владимира Урина также сообщается, что в текущем сезоне в первую волну продажи поступят 960 билетов.

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«В исполнение рекомендаций Счетной палаты России на спектакли нового сезона с 1 сентября 2019 года увеличено количество поступающих в первый день предварительной продажи билетов на 100 штук до 960 билетов», — говорится в тексте.

Как выяснила Счетная палата, сначала в продажу поступают билеты на менее востребованные места, а самые лучшие, включая Историческую сцену, обычно находятся в статусе брони.

«Недостатки механизма реализации Большим театром билетов контрольное ведомство выявило в рамках проверки исполнения бюджета в 2018 году. Как оказалось, в первую волну продажи поступают билеты на менее востребованные места Исторической сцены. Приобрести их можно только по паспорту, то есть их невозможно перепродать. При этом самые лучшие места находятся в статусе брони. Это 328 билетов или более трети всех билетов Исторической сцены», — отмечается в пресс-релизе.

В самой Счетной палате положительно оценили нововведения и пообещали проследить за ситуацией.

«У нас будет возможность в 2020 году посмотреть динамику, как это решение повлияло на общую ситуацию»,— подчеркнул Михаил Мень.

Примечательно, что сейчас на сайте Большого театра можно приобрести билеты на неделю вперед, в том числе и на места на Исторической сцене.

В мае этого года Счетная палата опубликовала на своем сайте результаты проверки исполнения федерального бюджета за 2018 год в Большом театре, указав на недостатки механизма распространения билетов на спектакли на Исторической сцене.

Кроме того, было установлено, что бронь не раскупается на 30% даже на популярные спектакли, а без учета брони самого театра — и на все 60%. Из-за этого руководство театра передает часть билетов в свободную продажу, где их можно приобрести, уже не предъявляя паспорт. Выкупаются они «как правило, в течение 5 минут». Такая схема является причиной повышения риска попадания билетов в руки к спекулянтам.

«Учитывая отсутствие порядков распространения билетов, зафиксировать эту ситуацию как нарушение Счетная палата не может, но в акте по результатам проверки мы прописали соответствующие рекомендации и надеемся, что в ближайшее время коллеги исправят сложившуюся ситуацию», — заявил Мень.

Скандал вокруг продажи билетов в Большой театр вспыхнул в 2011 году после окончания шестилетней реставрации. Пользователи соцсетей жаловались на то, что приобрести билеты на сайте театра оказалось невозможно, так как их перекупали спекулянты.

Желающие посетить театр отмечали, что перекупщики оказались первыми и в очередях к кассам, не дав простым посетителям приобрести билеты по установленной руководством цене.

«Билеты в театр продаются через интернет, но кончаются практически моментально. Безусловно, этим способом покупки пользуются и перекупщики, и поделать с этим ничего нельзя, поскольку Большой театр по закону не может отказаться от продажи билетов через кассу и через интернет также, так как это внедрение новой формы распространения билетов», — приводит слова главы пресс-службы Большого театра Екатерины Новиковой РИА «Новости».