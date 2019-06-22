Лицемерная старуха: главной фанатке Вайнштейна — 70

Американская актриса Мэрил Стрип родилась 22 июня 1949 года в Саммите в семье служащего фармацевтической компании и художницы. В конце 60-х она вышла на театральную сцену, сыграв в пьесе Тирсо де Молина «Севильский обольститель». За время обучения на факультете драмы Йельского университета артистка исполнила более сорока ролей.

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После окончания университета в 1975 году Стрип переехала в Нью-Йорк, где сразу же дебютировала в новых постановках. Актриса принимала участие в ежегодном шекспировском фестивале, играла в спектаклях «Укрощение строптивой» и «Генрих V». Примечательно, что своей первой награды Стрип удостоилась именно за театральную роль, сыграв в пьесе «Двадцать семь вагонов хлопка». За эту работу она также была номинирована на высшую театральную премию США — «Тони».

Среди наиболее известных театральных работ Стрип стали Алиса в мюзикле по мотивам сказок Льюиса Кэрролла «Алиса во дворце», Аркадина в чеховской «Чайке», Мамаша Кураж в драме Бертольда Брехта «Мамаша Кураж и ее дети».

С середины 1970-х Стрип начала сниматься в кино. В 1977 году она дебютировала в драме режиссера Фреда Циннемана «Джулия», где исполнила роль светской дамы. Однако после монтажа все сцены с ее участием оказались вырезаны. Спустя год карьера актрисы пошла в гору — за роль в фильме «Охотник на оленей» (1978) она была удостоена премии национального общества кинокритиков как «лучшая актриса второго плана».

В течение следующих двух лет Стрип укрепилась в статусе одной из самых выдающихся актрис Голливуда и в 1979 году получила свой первый «Оскар» за фильм «Крамер против Крамера». В нем она сыграла выпускницу Смитского колледжа Джоанну Крамер, которая решает бросить семью, чтобы «найти себя».

В 1981 году Стрип номинировали на премию BAFTA за фильм «Женщина французского лейтенанта», в котором она исполнила главную роль. Через год список наград актрисы пополнился еще одним «Оскаром». На этот раз — в номинации «Лучшая женская роль» за картину «Выбор Софи».

В то же время Стрип известна не только своими драматическими, но и комедийными ролями, что успешно продемонстрировала в 90-е, снявшись в фильмах «Защищая твою жизнь», «Смерть ей к лицу», «Дом духов».

В начале 2000‑х Стрип сыграла в нескольких картинах — «Часы», «Адаптация», «Ангелы в Америке» и «Дьявол носит Prada». Последняя, к слову, на долгие годы закрепила за ней статус строптивой журналистки Миранды Пристли. В 2008 году на экраны вышел фильм «Сомнение», в котором Мэрил Стрип сыграла сестру Элозиус, — за эту роль она была номинирована на премию «Оскар».

На этом рекорды актрисы не заканчиваются: помимо трех «Оскаров» и 19 (!) номинаций на премию, Стрип является обладательницей восьми призов и 28 номинаций на «Золотой глобус», также у нее есть награды кинофестивалей в Каннах и Берлине.

В фильмографии Стрип около 80 картин, среди которых «Мосты округа Мэдисон», «Манхэттен» и «Железная леди», где она сыграла роль Маргарет Тэтчер. За роль премьер-министра Великобритании артистка была удостоена золотой статуэтки «Оскар» как лучшая актриса 2011 года. В 2010-м она стала почетным членом Американской академии искусств и наук.

Несмотря на возраст, Стрип по-прежнему является весьма востребованной актрисой. Ее последняя работа — сериал HBO «Большая маленькая ложь», в этом году получивший продолжение в виде второго сезона. (Смотрите в онлайн-кинотеатре Okko по подписке «Оптимальный + Amediateka»). В нем она сыграла мать насильника, которая намерена раскрыть тайну смерти сына.

Стрип также известна своими неоднозначными высказываниями на разные темы. В 2017 году актриса оказалась в центре скандала после публикации расследования о сексуальных домогательствах Харви Вайнштейна. Тогда на фоне обвинений голливудского режиссера Стрип заявила, что неоднократно сотрудничала с ним, и с ней он вел себя порядочно. Затем высказывания артистки были использованы в ходатайстве продюсера с требованием отклонить один из поданных против него исков. По словам актрисы, использование ее слов Вайнштейном было «жалким».

После высказываний Стрип на нее обрушилась критика со стороны многих представителей Голливуда. «Актрисы, как Мэрил Стрип, которые счастливо работали с «монстром-свиньей», собираются надеть черное на «Золотой глобус» как молчаливый протест», — высказывалась об артистке главная защитница жертв режиссера Роуз Макгоуэн. Модель Коррин Олимпиос, в свою очередь, заявила, что собирается убить Стрип.

Кроме того, Стрип не раз выступала с критикой президента США Дональда Трампа.

В 2017-м во время церемонии вручения премии «Золотой глобус» Стрип напомнила об инциденте, когда Трамп спародировал репортера New York Times с инвалидностью Сержа Ковалески. Актриса призналась, что это поразило ее и «осталось глубоко в сердце».

«Не потому, что оно было хорошим. Ничего хорошего в нем не было. Но оно было эффектным и сделало свою работу. Оно заставило аудиторию, на которую был расчет, смеяться и показывать зубы. Это был момент, когда человек, который боролся за то, чтобы сидеть на самом уважаемом месте в нашей стране, пародировал репортера с инвалидностью, которого он превосходит в привилегиях, власти и способности дать отпор», — сказала актриса.

C 1978 года актриса состоит в браке со скульптором Доном Гаммером, у пары четверо детей — сын и три дочери. В прошлом году Стрип впервые стала бабушкой.