Базз Лайтер и Вуди захватили США: что смотрят американцы

Лидером американского бокс-офиса за 21-23 июня станет новичок недели — анимационная картина «История игрушек 4». Отрыв дебютанта от всех его конкурентов, согласно экспертам, будет попросту грандиозным — так, сборы мультфильма превысят выручку «серебряного призера» списка более чем в десять раз. Ожидается, что стартовый уикенд принесет четвертому представителю легендарной саги аж $153 млн — и если прогнозы действительно сбудутся, то (вроде бы) заключительная лента серии покажет с отрывом лучший дебют среди всех фильмов франшизы.

Вторая строчка, вероятно, достанется другому новичку американских киновыходных, а именно — хоррору «Детские игры». По мнению знатоков, ремейк одноименного ужастика Тома Холланда 1988 года про дух маньяка-убийцы, вселившегося в куклу по имени Чаки, принесет за эти три дня создателям примерно $13,5 млн.

Замкнет топ-3 главный старичок первой десятки. Речь про ремейк одноименного диснеевского мультфильма 1992 года «Аладдин», одну из главных ролей в котором исполнил Уилл Смит. Лента Гая Чири, для которой эти выходные будут уже пятыми в США, заработает в их ходе в районе 12,5 млн, благодаря чему домашняя касса проекта практически вплотную приблизится к отметке в 300 млн.

Четвертым станет блокбастер «Люди в черном: Интернэшнл», в котором сыграли партнеры по Marvel-фильмам Тесса Томпсон и Крис Хемсворт. Спин-офф культовой трилогии, дебютировавший на американских экранах на прошлой неделе и не особенно впечатливший западных критиков, выручит плюс-минус $12,3 млн (к слову, наибольшее среди топ-10 падение — 59%).

Строчкой ниже расположится мультфильм «Тайная жизнь домашних животных 2». Третий уикенд принесет анимационной ленте $12 млн.

Шестое место займет байопик популярного британского музыканта Элтона Джона «Рокетмен» от одного из режиссеров оскароносного фильма «Богемская рапсодия» Декстера Флетчера. В свои четвертые выходные лента, вокруг которой в России разгорелся грандиозный скандал, заработает около $6 млн.

Только на седьмой позиции в США дебютирует новый фильм культового французского режиссера Люка Бессона «Анна» о наемной убийце, маскирующейся под русскую модель. Главная роль в ленте исполнила уроженка Магадана — и в недалеком прошлом звезда мировых подиумов — Саша Лусс, тогда как компанию ей составили Хелен Миррен, Люк Эванс и Киллиан Мерфи. Картина выручит в районе $4,5 млн.

Восьмым финиширует высокобюджетный «Годзилла 2: Король монстров», обладающий мощным кастом (Кайл Чандлер, Вера Фармига, Милли Бобби Браун, Кэн Ватанабэ, Брэдли Уитфорд и Чарльз Дэнс) и относительно неплохо выступающий в мировом прокате. В ходе четвертых для себя выходных проект заработает в Штатах примерно $4,4 млн.

Девятым станет ремейк фильма о похождениях главного темнокожего детектива 1970-х годов «Шафт» режиссер Тима Стори — $4,3 млн.

Наконец, последним представителем топ-10 окажется очередной член знаменитой франшизы о наемном убийце в исполнении Киану Ривза «Джон Уик 3» — $4,2 млн.