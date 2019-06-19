Заговорил после комы: исповедь Алибасова Малахову. LIVE

Алибасова назвала продюсера человеком творческим и рассеянным, который витает в облаках и часто разговаривает по телефону.
Бывшая супруга продюсера Виктория Алибасова расплакалась за кулисами, видя состояние супруга, с которым она еще не оформила официальный развод.
«Мы виделись с ним за две недели до случившегося, — рассказала Алибасова, — Где были все люди вокруг него, когда это случилось?».
Продюсер рассказал странную историю о том, что он «видел» во время пребывания в коме.
«В этой коме я и был, они гнали быков и не давали мне повернуть. Я все время был связан», — сказал Алибасов.
На кадрах продюсер ходил по квартире в шортах, и на камеру чистил раковину и унитаз. Когда он предложил Малахову в подарок столовый прибор из драгоценного металла, ведущий ответил:
«Главный подарок для меня — ваше здоровье».
Музыкант Игорь Сандлер выразил надежду о скорейшем выздоровлении Алибасова.
«Я дружу с Бари более 42 лет, и мне больно видеть его в таком состоянии. Но в нем есть внутренняя сила, и я уверен, что он выкарабкается!» — сказал Сандлер.
Музыкальный критик Сергей Соседов предположил, что продюсер просто демонстрирует свои актерские данные. Однако его осадили присутствующие в студии, заявив, что такое невозможно сыграть.
Малахов показал видео беседы с Алибасовым в его квартире. На кадрах продюсер выглядит слабым и перескакивает с темы на тему: после вопроса ведущего об инциденте он начал говорить о войне в Афганистане.
После выписки Алибасова из реанимации его сын рассказал, что отец находится вместе с женой Лидией Федосеевой-Шукшиной в месте, «скрытом от СМИ». Однако телеведущему Андрею Малахову удалось встретиться с продюсером и взять у него интервью.
Напомним, что Бари Алибасов был госпитализирован в НИИ Склифософского 4 июня после того, как случайно выпил жидкость для прочистки труб, перепутав ее со стаканом сока. В состояние медикаментозного сна Алибасова ввели 6 июня, чтобы снять болевой синдром и упростить проведение неотложной терапии. Спустя пять дней продюсер очнулся, и сначала не узнавал родных.
Выписавшийся на днях из НИИ Склифовского продюсер Бари Алибасов дает первое интервью после выхода из комы.