Новые «Детские игры», «Курск» и другие трейлеры недели

«Готова или нет» («Ready or Not» ), Мэттью Беттинелли и Тайлер Джиллетт. Премьера в России — 29 августа

Кинокомпания Fox Searchlight Pictures представила трейлер фильма ужасов «Готова или нет», рассказывающего историю молодой невесты, приглашенной ночью накануне свадьбы к эксцентричной матери ее жениха. Женщина позвала свою будущую невестку для прохождения особого ритуала, чтобы почтить традиции предков. В результате опасный эксперимент перерастает в смертельную игру, в которой девушка борется за выживание. Главную роль в картине исполнила Самара Уивинг, сыгравшая в фильме «Три билборда на границе Эббинга, Миссури», победившем в нескольких номинациях премии «Золотой глобус» в 2018 году.

«Текст», Клим Шипенко. Премьера в России — ориентировочно осень 2019 года

Опубликован тизерный трейлер фильма «Текст» режиссера Клима Шипенко. Главные роли в картине, снятой по роману Дмитрия Глуховского, сыграли молодые звезды российского кинематографа Александр Петров и Кристина Асмус. По сюжету вернувшийся из тюрьмы молодой человек, осужденный по ложному обвинению в торговле наркотиками, получает доступ к смартфону подставившего его человека и общается со всеми от его имени.

«Детские игры» («Child's Play»), Ларс Клевберг. Премьера в России — 20 июня

Студия MGM показала последний трейлер предстоящей перезагрузки ужастика «Детские игры» 1988 года. Согласно сюжету, мать дарит на день рождения своему сыну Энди куклу, не подозревая о ее мистических способностях. Новая версия куклы-убийцы представляет собой бракованную игрушку, программный код которой был взломан, что сняло с нее все ограничения. В ролике можно увидеть, что кукла идет в ногу со временем, научившись использовать Wi-Fi для своих страшных замыслов.

«Банана-Сплитс» («The Banana Splits»), Данишка Эстерхази

Компания SYFY выпустила официальный трейлер фильма, основанного на культовом детском шоу «Банана-Сплитс», первый эпизод которого вышел в 1968 году. Спустя 50 лет началась работа над возрождением популярной передачи, но на этот раз с элементами ужаса. В фильме появятся оригинальные персонажи шоу, которые устроят на съемках кровавую бойню.

«Доктор Сон» («Doctor Sleep»), Майк Флэнеган. Премьера в России — 7 ноября

Уже осенью студия Warner Bros. представит продолжение фильма по роману Стивена Кинга «Сияние», снятого Стэнли Кубриком. Снятый через 36 лет после «Сияния», «Доктор Сон» расскажет о жизни взрослого Дэнни Торранса. Всю свою жизнь Дэн пытался заглушить отголоски детской травмы с помощью алкоголизма, пока не начал работать в доме престарелых, помогая умирающим. С помощью наделенного даром предвидения кота он становится «Доктором Сном». Там же Дэн встречает «сияющую» девочку Абру Стоун, обладающую паранормальными способностями.

«Курск» («The Command»), Томас Винтерберг. Премьера в России — 27 июня

Вышел новый трейлер французско-бельгийского драматического фильма режиссера Томаса Винтерберга «Курск», основанного на книге Роберта Мура «Время умирать». Картина рассказывает о крушении российской подводной лодки «Курск» в 2000 году. Создатели ленты придерживались официальной версии произошедшего, согласно которой в торпедном аппарате лодки произошел взрыв ракеты.