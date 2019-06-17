Сравнили с Охлобыстиным: зачем Чичерина переехала в Луганск

В сети оценили изменения во внешности певицы Юлии Чичериной, переехавшей в Луганск, сообщает «Ura.Ru». По информации источника, некоторые пользователи, в частности, раскритиковали 40-летнюю артистку за обрезанные волосы и мужественность, сравнив ее с актером Иваном Охлобыстиным.

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Ранее рок-музыкантка обрушилась в социальных сетях на народного артиста России Андрея Макаревича. Российскую певицу тогда возмутило публичное высказывание коллеги, касающееся самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.

«Забота о гражданстве жителей Донбасса безусловно трогает. Я вот только думаю — может, сперва заняться жизнью сотен тысяч наших граждан, существующих на просторах нашей страны без дорог, больниц и школ, с сортирами во дворах? В порядке приоритетов, так сказать», — написал лидер «Машины времени» в фейсбуке.

Чичерина, в свою очередь, выразила мнение, что Андрея следует послать в зону конфликта, дабы он понял, зачем местным жителям необходимо российское гражданство, передает РИА «Новости».

«Макаревич — ярчайший представитель общества потребления, мажор с раздутым эго, с детства обласканный славой и сладостями. Для того, чтобы он понял, зачем жителям Донбасса русский паспорт, надо вывезти его в Докучаевск, Ясиноватую или в Кировск, чтобы он пожил пару дней там и рассказал бы этим людям в глаза, почему он не хочет, чтобы им дали паспорта, почему он не хочет спасать своих», — возмутилась Чичеринв.

Вместе с тем она отметила, что «позор проявления меркантильности» в подобном вопросе Макаревичу «уже никогда не смыть».

«Дети быстро адаптируются к войне, у настоящих мужчин есть поле боя, чтобы проявить себя и отдать жизнь за свой род, за жизни стариков, которые уже не смогут никуда уехать и привыкнуть к новому. Позор проявления меркантильности в таком вопросе уже никогда не смыть, даже если Андрей Вадимыч (сохранена авторская орфография — «Газета.Ru») переобуется и проявит чудеса героизма в уничтожении фашистов — он слишком стар, слаб и безбожен, ему уже не успеть, он не может почувствовать себя на месте таких же пожилых людей, как он, живущих в условиях многолетней гуманитарной катастрофы...» — написала певица в инстаграме.

Наконец, она предположила, что Макаревич мог бы изменить свое мнение на сей счет, если бы в его форточку «хоть раз залетела мина».

«Если бы хоть раз к Макаревичу в форточку залетела бы мина и он почувствовал бы каждой клеточкой своего гниющего тела мощнейшее сотрясение и контузию, он бы заткнулся раз и навсегда», — заключила Чичерина.

Еще до конфликта с Юлией лидер «Машины времени» возмутил российскую общественность другим резким высказыванием — на сей раз о Крыме. Тогда, напомним, музыкант в соцсетях раскритиковал тех своих поклонников, которые радовались вхождению полуострова в состав России в 2014 году.

«Ой, Андрей Вадимович, можно с вами сфотографироваться? Мывырослинавашихпеснях!» (Авторская орфография сохранена — «Газета.Ru».) Господи. Да можно, конечно. Только что ж вы так [плохо] выросли? Что ж вы орали «Уракрымнаш»? Плохо слушали? Говорите, красота спасет мир? Она его не спасет», — выразил мнение 65-летний артист.

Отвечая на данное высказывание Макаревича, музыкальный эксперт Юрий Лоза признался, что не согласен с мнением певца, а также посоветовал ему не делить фанатов по их политическим убеждениям. Основатель рок-группы «Агата Кристи» Вадим Самойлов в то же время осадил Макаревича еще жестче.

«Я не готов анализировать психосоматику Макаревича, почему у него такое поведение… Я просто хочу сказать, что его мир, наверное, уже ничего не спасет, и вообще я наблюдаю, что в его мире красоты все меньше и меньше», — приводит слова музыканта ФАН.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения. Украина и некоторые западные страны итогов плебисцита не признают.