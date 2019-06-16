«Люди в черном» и мультфильм о питомцах: что смотрят в США

Главной премьерой недели стал четвертый фильм франшизы, стартовавшей более 20 лет назад — «Люди в черном: Интернэшнл», заработавший $20,5 млн. В новой ленте режиссера Гэри Грэя агентов Джея и Кея исполнили актеры Крис Хемсворт и Тесса Томпсон. которые уже успели полюбиться зрителям в фильме Marvel Studios «Тор: Рагнарек». Ранее главные роли принадлежали Уиллу Смиту и Томми Ли Джонсу.

Новый мультфильм о «Тайной жизни домашних животных» во второй уикенд проката собрал в США $23,8 млн. Этот результат оказался почти вдвое меньше прошлого показателя — первые выходные принесли анимационной ленте $47,1 млн. По мнению критиков, вторая часть мультфильма оказалась несколько слабее первой, которая в премьерные выходные заработала $104,3 млн.

Игровой ремейк одноименного диснеевского мультфильма 1992 года «Аладдин» постепенно спускается с лидирующих позиций: в четвертые выходные проката он пополнил свою кассу на $16,7 млн. Режиссером картины стал Гай Ричи, известный по фильмам «Карты, деньги, два ствола» и «Большой куш», а самым примечательным персонажем — Джинн в исполнении великолепного Уилла Смита. Главных героев знаменитой истории — оборванца Аладдина и принцессу Жасмин — сыграли менее известные актеры Мена Массуд и Наоми Скотт.

Вторые выходные финальной части серии о команде супермутантов из школы профессора Ксавье «Люди Икс: Темный Феникс» принесли франшизе Marvel Studios $9 млн. Несмотря на широкую рекламную кампанию, сборы ленты упали более чем на 70% о сравнению с премьерным уикендом.

Байопик популярного британского музыканта Элтона Джона «Рокетмен» от одного из режиссеров оскароносного фильма «Богемская рапсодия» Декстера Флетчера в третий уикенд проката заработала $8,8 млн.

Ремейк фильма о похождения главного темнокожего детектива 1970-х годов «Шафт» режиссер Тима Стори стартовал в США с $8,3 млн. В фильме рассказывается история о сыне Джона Шафта, отправившегося на поиски отца, чтобы раскрыть дело об убийстве лучшего друга.

Американский ремейк японской франшизы «Годзилла 2: Король монстров»завершила третьи выходные в США с $8,1 млн. Главную роль в ленте исполнила звезда сериала «Очень странные дела» Милли Бобби Браун. Действия новой «Годзиллы» разворачиваются спустя пять лет после событий предыдущей части.

Пятый уикенд проката принес третьей части фильма о наемном убийце в исполнении Киану Ривза «Джон Уик 3» $6,1 млн. Сиквел фильма «Джон Уик 2», снятый бывшим каскадером Чадом Стахелски, продолжает историю суперкиллера. В новой ленте Джон Уик находится в бегах после нарушения кодекса тайной гильдии ассасинов и получения статуса изгоя. За голову Уика обещают заплатить $14 млн, и главные профессиональные убийцы со всего мира объявляют на него охоту.

На второй неделе проката фильму «В прямом эфире» производства Amazon Studios с Эммой Томпсон в роли телеведущей, которой приходится сражаться за свое рабочее место, удалось улучшить свой результат и собрать $5,1 млн. Таким образом лента поднялась с 17 на 9 место рейтинга.

Психологический триллер Тейта Тейлора «Ма» от студии Blumhouse в третьи выходные проката пополнил свою кассу на $3,6 млн. Главную роль в ленте сыграла Октавия Спенсер, персонаж которой — одинокая женщина, позволяющая группе подростков устроить вечеринку в подвале своего дома. Познакомившись с женщиной поближе, дети начинают замечать подозрительные детали в ее поведении и понимают, что она задумала что-то страшное.