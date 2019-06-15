Умер Франко Дзеффирелли

Известный итальянский режиссер театра и кино Франко Дзеффирелли ушел из жизни в возрасте 96 лет в своем доме в Риме. Об этом утром 15 июня написал в твиттере мэр Флоренции Дарио Нарделла.

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«Я никогда не хотел, чтобы этот день наступил. Франко Дзеффирелли ушел сегодня утром. Один из величайших людей мировой культуры. Мы разделяет боль его близких. Прощай, дорогой учитель, Флоренция никогда не забудет тебя», — пообещал Нарделла.

Представители фонда Дзеффирелли также опубликовали на своем сайте новость о трагическом событии.

«Несколько минут назад спокойно остановилось сердце Франко Дзеффирелли. Он родился во Флоренции 96 лет назад. Кончина последовала после продолжительной болезни. Информация о дате похорон появится позднее. Маэстро упокоится на кладбище Porte Sante во Флоренции», — говорится в сообщении.

Франко Дзеффирелли, культовый итальянский режиссер театра, оперы и кино, появился на свет 12 февраля 1923 года и при рождении получил имя Джанфранко Корси. Детство будущего классика проходило по большей степени в окружении британской диаспоры — Франко был незаконнорожденным сыном торговца текстилем и его любовницы, уже в шесть лет потерял мать и фактически воспитывался английскими гувернантками, которые привили мальчику любовь к британской литературе, а также обучили его языку.

Фоторепортаж: Умер режиссер Франко Дзеффирелли __is_photorep_included12417523: 1

В начале 40-х он окончил Академию изящных искусств и — последовав совету отца — поступил во Флорентийский университет, где начал обучение на курсе изобразительного искусства и архитектуры. Полноценным выпускником данного учебного учреждения он, впрочем, так и не стал: вскоре после начала Второй мировой войны Дзеффирелли начал заниматься партизанской деятельностью в итальянском движении Сопротивления, впоследствии выполнял функции военного переводчика, сотрудничая с Вооруженными силами Великобритании, а почти сразу же после капитуляции стран «оси» и их союзников осознал, чему действительно мечтает посвятить всю свою жизнь.

Переломным моментом в судьбе будущего режиссера стал просмотр фильма «Генрих V», после которого он влюбился в мир театра и кино.

Во второй половине 40-х Дзеффирелли перебрался в Рим, где стал театральным художником и актером. Карьере Франко немало поспособствовало его знакомство с режиссером Лукино Висконти — постановщик, в частности, оказал большое влияние на творческое развитие ученика, а также позволил ему принять участие в создании ленты «Земля дрожит» в качестве своего ассистента.

Первый большой успех пришел к Дзеффирелли в 1953 году, когда его прочтение оперы Джоаккино Россини «Золушка» произвело фурор на сцене театра «Ла Скала». Проявил он себя и на международной арене — его работы добивались огромного успеха, в частности, в Лондоне и Нью-Йорке.

Однако еще большего признания Франко добился на кинематографическом поприще. В конце 60-х он снял два фильма по пьесам Шекспира — «Укрощение строптивой» с Элизабет Тейлор и Ричардом Бертоном, а также «Ромео и Джульетта» с Оливией Хасси и Леонардом Уайтингом, которые прославили его на весь мир. Другими культовыми творениями постановщика принято считать картины «Гамлет», «Чай с Муссолини», «Иисус из Назарета», «Джейн Эйр», «Молодой Тосканини»,«Брат­ Солнце, сестра Луна» и «Каллас навсегда».

Примечательным является и тот факт, что Дзеффирелли — первый в истории итальянец, получивший титул почетного рыцаря-командора Британской империи. За свою карьеру он дважды номинировался на премию «Оскар», стал двукратным обладателем премии BAFTA, пять раз получил награду Давида ди Донателло и завоевал две премии «Эмми».

В 1996 году Дзеффирелли признался в своей нетрадиционной сексуальной ориентации. Незадолго до его смерти ряд актеров, которые ранее работали с великим итальянским режиссером, обвинили его в превышении полномочий, заявив, что постановщик в свое время до них домогался. Близкие Франко, впрочем, данные выпады категорически опровергли.