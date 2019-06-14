Выкинули как куклу: к чему привел конфликт в Театре Образцова

Советник министра культуры Юрий Шерлинг отправлен в отставку с поста заместителя директора Центрального театра кукол имени Образцова, утверждает «Московский Комсомолец». Произошло это после того, как коллектив театра публично выступил против недавнего назначения заслуженного деятеля искусств на данный пост. По мнению работников учреждения, из-за нового замдиректора в театре сложилась «нездоровая обстановка».

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Так, ранее на этой неделе коллектив театра написал открытое письмо, в котором раскритиковал методы работы Шерлинга.

«За несколько дней его работы в театре сложилась нездоровая обстановка, обусловленная абьюзом, угрозами увольнения, запугиванием и обвинением в некомпетентности коллектива. На стол директора легли многочисленные заявления об уходе от профессионалов своего дела»,

— приводит текст послания «Театрал».

Согласно сотрудникам учреждения, за время пребывания на новой должности советник министра культуры не посмотрел ни одного спектакля своих подопечных.

«За время пребывания [с 23 мая] он не посмотрел ни одного спектакля театра, которым пытается руководить. <...> В результате подобной «деятельности» господина Шерлинга, в коллективе театра складывается крайне тревожная и нездоровая ситуация, которая не способствует дальнейшему творчеству. Возникла реальная опасность безвозвратной потери того национального достояния, которым является Театр Образцова», — говорилось в письме.

12 июня, в День России, коллектив театра также провел акцию протеста у центрального входа. На ней, согласно СМИ, побывали артисты, сотрудники цехов, администрации и художественное руководство учреждения.

«Я работаю в этом театре больше 20 лет и могу сказать, что здесь никогда не было ни безвкусицы, ни пошлости, — сказал в ходе акции главный художник театра Сергей Алимов. — Но, боюсь, с приходом нового заместителя Театр Образцова будет захвачен антихудожественностью. По крайней мере, насколько мне известно, в планы господина Шерлинга входят вещи, несовместимые с жизнью театра. Нам начинают навязывать не свойственные нам темы. Это назначение грозит гибелью нашей эстетической формы».

Главный режиссер Борис Константинов, в свою очередь, подчеркнул, что, несмотря на все возникшие разногласия, театр продолжает работать.

«Несмотря на все происходящее, через несколько минут у нас начнется спектакль. Театр живет и ждет зрителя. Но как главный режиссер я очень огорчен тем, что мы вынуждены отвлекаться от своей работы: атмосфера сейчас нетворческая. Я знаю, что в театре есть немало проблем по хозяйственной части, но, уверен, все они могут быть решены. Самое ценное — это все-таки творческий дух, здоровый микроклимат, который оказался под ударом», — заявил он.

Кроме того, стало известно о намерении коллектива учреждения записать видеообращение на Прямую линию с президентом России Владимиром Путиным с соответствующей просьбой.

Минувшей весной, напомним, в Театре Образцова сменился и директор — место Ирины Корчевниковой занял бывший теннисист Владимир Бакулев.

В прессе тогда отмечалось, что смена руководителя якобы произошла «буквально за 15 минут», из-за чего артисты оказались в недоумении.

Интересно, что во все том же публичном письме работники театра отметили — за полтора месяца у нового начальника и его подчиненных сложились «нормальные рабочие отношения».

«30 апреля коллективу был представлен новый молодой и перспективный руководитель Владимир Всеволодович Бакулев. За то время, пока он знакомился с коллективом и входил в курс дела, у нас сложились нормальные рабочие отношения. Владимир Всеволодович открыт к диалогу, принимает любого сотрудника театра, слушает и вникает в проблемы, дает возможность творческой реализации. Предложения Бакулева вызывают интерес и желание их осуществлять, что мы и начали делать», — подчеркивалось в послании.

Как известно, Бакулев (согласно СМИ, именно он подписал приказ об увольнении Шерлинга) на протяжении многих лет являлся знаковой фигурой в мире спорта. В ходе карьеры атлета теннисист побеждал на советских и российских турнирах, а также сам организовывал соревнования с участием звезд мирового спорта, политики и культуры. Кроме того, он был советником вице-мэра Москвы. В 2012 году бывший спортсмен был назначен директором «Современника», но продержался на должности только полтора сезона. По официальной версии, данный пост он покинул «по соглашению сторон».

После назначения Бакулева на пост директора, в поддержку Корчевниковой выступил телеведущий Андрей Малахов. Он рассказал, что по окончании контракта бывший директор Театра не знает, чем заняться, поскольку после ухода в ее адрес не было сказано ни единого доброго слова.

«За годы своей работы она буквально возродила главный кукольный театр страны — выгнала арендаторов, открыла третью сцену и, к особой радости Минкульта, улучшила экономические показатели, — заявил Малахов. — Но буквально на следующее утро после окончания шестилетнего контракта и без единого доброго слова в адрес Корчевниковой сотрудникам театра представляют нового директора».