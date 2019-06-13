Люди в черном прогнали супергероев: что смотрят в России

Лидером российского проката за 13-16 июня, согласно экспертам, станет новичок недели — блокбастер «Люди в черном: Интернэшнл», новая часть саги о бесстрашных борцах с инопланетными пришельцами, в которой места Уилла Смита и Томми Ли Джонса заняли Тесса Томпсон и Крис Хемсворт. Ожидается, что в свой стартовый уикенд лента Ф. Гэри Грея заработает примерно 250 млн рублей, имея 1500 мест. Говоря про очередной фильм серии, нельзя не отметить, что дебютировал в нашей стране он не в четверг (как это обычно бывает), а днем ранее — в День России. В ходе праздника картина собрала, к слову, достаточно прилично, а именно — 80 млн рублей.

На второй строчке, вероятно, расположится мультфильм «Тайная жизнь домашних животных 2», для которого это будут уже третьи киновыходные. Принесут они анимационной ленте Криса Рено, в отечественном озвучании которой поучаствовали, в частности, Сергей Гармаш, Борис Быстров, Гарик Харламов и Екатерина Варнава, около 100 млн рублей (все те же 1500 кинотеатров).

Замкнет тройку сильнейших игровой ремейк одноименного диснеевского мультфильма 1992 года «Аладдин», одну из главных ролей в котором исполнил Уилл Смит. Лента Гая Ричи, если верить прогнозистам, выручит где-то 70 млн рублей (1400 мест) в ходе четвертых для себя выходных и вновь получит почетную «бронзу».

Прямо следом за топ-3 расположится лидер предыдущего уикенда — супергеройский боевик «Люди Икс: Темный Феникс» режиссера Саймона Кинберга, которого некоторые критики назвали худшим представителем знаменитой саги. Фильм, главные роли в котором исполнили Джеймс Макэвой, Майкл Фассбендер, Дженнифер Лоуренс, Николас Холт, Софи Тернер, Джессика Честейн и Тай Шеридан, по мнению экспертов, за неделю потеряет сразу несколько позиций и соберет всего 45 млн рублей (почти 1400 кинотеатров), тем самым показав падение аж на 78 (!) процентов.

Пятым станет еще один новичок уикенда — яркий психологический триллер Тейта Тейлора «Ма», который преобразует 800 мест в приятные для себя 35 млн рублей. Более подробно о «Ма» — в интервью «Газеты.Ru» с Джульетт Льюис, звездой проекта.

На шестом месте, вероятно, финиширует скандальный байопик о певце Элтоне Джоне «Рокетмен», прославившийся на всю России еще до своей премьеры благодаря резонансному удалению некоторых откровенных гей-сцен из отечественной версии. Вторая неделя пополнит казну ленту на 12 млн рублей (900 мест).

Позицией ниже расположится блокбастер «Годзилла 2: Король монстров», дебютировавший еще в середине мая. Ожидается, что проект Майкла Догерти, обладающий мощным актерским составом (в частности, он включает в себя Кайла Чандлера, Веру Фармигу, Милли Бобби Браун, Кэна Ватанабэ, Брэдли Уитфорда и Чарльза Дэнса), выручит за стартовавший уикенд в районе 11 млн рублей (100 мест).



Наконец, восьмым по итогам 13-16 мая должен стать еще один «рекрут» второй полноценной недели этого лета — новая работа испанского режиссера Педро Альмодовара «Боль и слава», главные роли в которой исполнили Антонио Бандерас и Пенелопа Крус (400 мест и 10 млн рублей). Подробнее о данном фильме вы можете узнать из рецензии «Газеты.Ru».