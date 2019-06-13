«Люди в черном» и «Шафт»: уикенд черного правосудия в США

Поклонники самой секретной организации на Земле могут спать спокойно – на экраны кинотеатров выходит четвертый фильм франшизы, стартовавшей уже более 20 лет назад — «Люди в черном: Интернэшнл» режиссера Гэри Грэя. Время не стоит на месте и постаревших агентов Джея и Кея в исполнении Уилла Смита и Томми Ли Джонса сменил актерский дуэт Криса Хемсворта и Тессы Томпсон, которые уже успели полюбиться зрителям в фильме Marvel Studios «Тор: Рагнарек». По прогнозам экспертов, дебютный уикенд принесет $33 млн.

Сиквел анимационного хита трехлетней давности от студии Illumination «Тайная жизнь домашних животных 2» о дальнейших похождениях полюбившихся зрителям персонажей потеряет почти половину сборов на второй неделе проката. Аналитики ожидают, что за грядущий уикенд мультфильм с бюджетом в $80 млн соберет еще $25 млн.

Четвертую неделю продолжается спуск вниз по таблице лидеров очередного игрового полнометражного ремейка одного из классических мультфильмов студии Disney «Аладдин». Синий Уилл Смит в роли волшебного Джинна, а также крепкая режиссерская рука автора фильмов «Карты, деньги, два ствола» и «Большой куш» Гая Ричи заработают еще $17,5 млн перед тем, как покинуть тройку лидеров навсегда.

Режиссер Тим Стори представит ремейк классики жанра «блэксплоитэйшн» о похождения главного темнокожего детектива 1970-х годов «Шафт». Фильм расскажет историю о сыне Джона Шафта, который отправился на поиски отца, чтобы раскрыть дело об убийстве лучшего друга. Перезапуск полувековой франшизы, как ожидают эксперты, сможет собрать в дебютные выходные $17 млн благодаря участию Сэмюэля Л. Джексона, который сыграет третье киновоплощение легендарного полицейского.

Более половины своего результата растеряла на второй неделе завершающая часть франшизы Marvel Studios о команде супермутантов из школы профессора Ксавье «Люди Икс: Темный Феникс». Несмотря на агрессивную рекламную кампанию, на следующих выходных аналитики ожидают падения сборов до $10,9 млн.

Неподалеку от «Темного Феникса» оказалась и другая история о неприятии и ненависти — более чем прохладно встреченный в России байопик популярного британского музыканта Элтона Джона «Рокетмен» от режиссера «оскароносного» фильма «Богемская рапсодия», посвященного группе Queen, Декстера Флетчера получит еще $9,2 млн.

Свой спуск вниз продолжает американский перезапуск японской франшизы «Годзилла 2: Король монстров». Как ожидают эксперты, даже появление Мотры и Кинг Гидоры не поможет фильму собрать более $8,2 млн.

Пятая неделя с большой долей вероятности принесет третьей части фильма о наемном убийце в исполнении Киану Ривза «Джон Уик 3» от бывшего каскадера Чада Стахелски еще $5 млн и восьмое место в списке лидеров.

Редкий случай — на второй неделе фильму Amazon Studios «В прямом эфире» с Эммой Томпсон в роли телеведущей, которой приходится сражаться за свое рабочее место, удалось улучшить свой результат и собрать $4,9 млн.

А вот звездный суперблокбастер от Marvel Studios «Мстители: Финал», видимо, все-таки окончательно собрался нас покинуть — ожидается, что на грядущих выходных фильм, добившийся звания второй самой кассовой картины в истории, принесет создателям лишь $3,7 млн.