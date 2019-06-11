Отравили намеренно? Сын Алибасова сделал заявление

Сын продюсера Бари Алибасова сообщил, что на восьмой день после госпитализации с ожогом желудка в НИИ им. Склифосовского его отец вышел из состояния медикаментозного сна, пишет сайт kp.ru.

«Долгожданная новость. Отец проснулся. Сейчас это самое главное. Правда, пока он не может говорить и совершенно ничего не помнит. Даже то, что он Бари Алибасов - полная амнезия. Конечно, это страшно. Надеюсь, отец все-таки придет в себя», — сказал он.

По словам Бари Алибасова-младшего, врачи предупредили о сохраняющемся риске внутреннего кровотечения в местах ожогов в пищеварительной системе, что может стать причиной смертельного исхода.

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«Сказать что этого риска «нет», можно будет только через пару дней. Сейчас медики проводят всю необходимую диагностику и составляют план дальнейшего лечения», — рассказал он.

Сын продюсера также прокомментировал фотографии Бари Алибасова из больничной палаты, на которых видно, что он сильно похудел и осунулся.

«Он скинул, по меньшей мере, 8-9 килограммов, по одному в день. Но самое страшное, что после пяти суток медикаментозного сна он совсем ничего не помнит и не осознает себя. У папы сейчас мозг пятилетнего ребенка», — пояснил он.

Из-за полученных ожогов Алибасов не может говорить, однако «упорно пытается что-то мычать, машет руками, улыбается».

«Меня, сына, он не признал, а супругу Лидию Николаевну и вовсе принял за медсестру. В какой-то момент отец отобрал у меня телефон, совсем как ребенок, и сделал селфи. Был этим очень доволен», — отметил его сын.

Он также допустил, что отца могли отравить, и подчеркнул, что продюсер был единственным свидетелем того, что с ним произошло.

«Чтобы доказать, что папу не отравили, папа должен прийти в себя и сказать, что его не отравили. Но у нас на студии постоянно проходной двор. Заказывается огромное количество артистов, и надо, чтобы отец эту версию снял сам», — объяснил он агентству городских новостей «Москва».

Он также рассказал, что врачи постоянно проводят его отцу гастроскопию и следят за состоянием его желудка.

«Сегодня уже седьмые сутки, как он находится в «Склифе». Струп отходит... на 9-10 день. То есть он еще три дня должен находиться под круглосуточным наблюдением врачей», — пояснил он, передает ТАСС.

Врачи похвалили анализы артиста, а также обратили внимание на то, что раны на нем заживают лучше, чем на гораздо более молодых пациентах.

«И даже проблемный ожог, из-за которого до сих пор есть риск внутреннего кровотечения, сейчас в хорошем состоянии. Там вот какая штука: дело в том, что у папы есть шрам от ножевого ранения на пищеводе — 40 лет назад его порезала любовница. И вот на нем сейчас ожог заживает», — пояснил сын Алибасова.

По его словам, после того, как эта рана заживет, появится вероятность кровотечения, что часто становилось причиной летального исхода у больных.

«Вторая проблема — циркулярный ожог пищевода в горле. Пока не понятно, как он себя поведет. Возможно, все будет хорошо, и тогда отец сможет питаться самостоятельно, просто проход будет более узким. А возможно, и нет — тогда питание будет через зонд», — заявил он.

Бари Алибасов-младший подчеркнул, что в сложившейся ситуации главным является восстановление нормальной мозговой деятельности у его отца. Он рассказал, что продюсер весь год пугал близких болезнью Альцгеймера.

«Эти папины шутки всегда выходят нам боком, — признается Бари Алибасов-младший. — Мы даже возили его на МРТ — тогда врачи уверили, что с отцом все в порядке. А теперь сбывается то, что он напророчил себе сам…».

Официальный представитель продюсера подтвердил, что риск внутреннего кровотечения после схода струпа на местах ожогов может грозить летальным исходом, и выразил надежду на улучшение ситуации.

Среди гостей, которые навестили Алибасова в этот день, оказались и участники основанной им группы «На-На», которые готовят концертный тур и шоу-программу в поддержку своего продюсера.

«При первой возможности порадуем Бари Каримовича новым клипом. Конечно же, сейчас возникли некоторые трудности, так как большая часть новой программы в голове у Бари, но мы надеемся, он уже скоро придет в себя», — сказал солист коллектива Владимир Политов.

Первый концерт группы «На-На» состоялся в день рождения самого Алибасова, 30 лет назад — 6 июня 1989 года. По стечению обстоятельств, продюсер по ошибке отравился чистящим средством для труб за два дня до своего 72-летия — 4 июня.