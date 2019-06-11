Все совсем плохо? Алибасову пророчат судьбу Началовой

Алибасову предрекли трагическую смерть Началовой

Музыкальный продюсер Андрей Разин заявил, что состояние его коллеги Бари Алибасова остается «очень тяжелым». Также он выразил опасение, что ситуация с заслуженным артистом России, попавшим в реанимацию в ходе минувшей недели, может превратиться в историю певицы Юлии Началовой.

Музыкальный продюсер Андрей Разин высказался относительно ситуации, произошедшей с его коллегой Бари Алибасовым, которая привела к срочной госпитализации заслуженного артиста России. По словам Разина, ему удалось проникнуть в реанимацию к создателю группы «На-на» всего спустя несколько часов после попадания 72-летнего мужчины в НИИ имени Склифосовского.

«Все оцепили, никого не пускали. Но буквально через три-четыре часа [после госпитализации Алибасова] я был там. Прошел через подвалы, поднялся на лифте и прошел в реанимацию», — сказал продюсер в эфире шоу «Привет, Андрей!».

Он также отметил, что состояние Алибасова остается «очень тяжелым», так как в результате отравления его пищевод был практически «полностью уничтожен». Вместе с тем Разин выразил опасение, что ситуация с Бари может «превратиться в историю Юлии Началовой», передает ФАН.

О госпитализации Алибасова стало известно в начале минувшей недели. Как тогда рассказывал сын Бари, заслуженный артист страны, находясь в студии, случайно выпил жидкость для очистки труб, перепутав ее с соком.

«Папа на студии вместо сока выпил жидкость для очистки труб, перепутал стаканы, сейчас он в больнице», — сообщил он.

Через несколько дней, 5 июня, пиар-директор Алибасова Вадим Горжанкин заявил журналистам, что продюсеру диагностировали четвертую степень ожога желудка, однако он находится в сознании и дышит самостоятельно. По словам Горжанкина, при данном диагнозе какие-либо прогнозы носят «неопределенный характер», но все надеются, что звезда отечественного шоу-бизнеса в итоге пойдет на поправку. «Если все будет хорошо, то выздоровление может занять месяцы», — подчеркнул он, передает РИА «Новости».

Уже 7 июня, впрочем, поклонники Алибасова заволновались по-настоящему: все тот же пиар-директор констатировал, что продюсера ввели в медикаментозный сон. Вместе с тем он опроверг слухи о подключении Бари к аппарату ИВЛ.

«Его вчера ввели в состояние медикаментозного сна, он пробудет в этом состоянии еще сутки, двое. Точно ни к чему не подключали, ни к какому аппарату. Просто он спит, как под снотворным. Состояние не ухудшалось, состояние ровное и стабильное, как и должно быть», — цитирует Горжанкина «Говорит Москва».

Спустя еще день сын заслуженного артиста, рассказывая последние новости о здоровье отца, подчеркнул, что у Алибасова остаются серьезные проблемы с кишечником.

«Хорошая новость в том, что справились с ожогами в дыхательных путях, — сказал он. — Проблемы сейчас с ожогами в кишечнике, с ними врачи борются. Опасность в том, что, если ожог неправильно срастется, то фактически у него не будет проходимости, закупорится все. Очень тяжело справиться с этим. В общем, с ожогом в дыхательных путях разобрались, он самостоятельно дышит, все окей. С кишечником проблемы в течение суток решаем».

Наконец, накануне, 10 июня, Алибасов-младший, признался, что его отец до сих пор остается в состоянии медикаментозного сна, сообщает kp.ru.

«Он четвертый день в медикаментозном сне — это необходимо, чтобы все силы организма пошли на восстановление. С дыхательными путями, с желудком, проблем, к счастью, нет. Сейчас главное, чтобы зажил кишечник», — рассказал сын.

По его словам, проблема заключается в том, что один из ожогов зарастает неправильно и может стать причиной закупоривания кишечника. Кроме того, сын заверил, что в настоящий момент врачи характеризуют ситуацию как стабильно тяжелую, однако угрозы жизни Алибасова нет.

Скоропостижная кончина 38-летней Юлии Началовой, произошедшая минувшей весной, шокировала Россию. Первая информация о госпитализации артистки разошлась по сети еще 11 марта (менее чем за неделю до трагедии), однако поначалу все эти сообщения выглядели банальными слухами — во многом из-за того, что представители звезды либо вовсе опровергали инсайд журналистов, либо называли попадание Юлии в больницу плановым. Всего спустя пару дней, впрочем, поклонникам стало по-настоящему страшно за звезду — информация о тяжелом состоянии исполнительницы подтвердилась. А уже ближе к вечеру 16 марта пришло страшное известие — несмотря на усилия врачей Началовой, певица скончалась в одной из московских больниц, не выходя из комы. Причиной смерти, согласно СМИ, стали заражение крови и сердечная недостаточность. 21 марта на Троекуровском кладбище Москвы состоялись похороны. Проститься в исполнительницей — помимо фанатов — пришли многие ее коллеги по отечественному шоу-бизнесу.