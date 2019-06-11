Все совсем плохо? Алибасову пророчат судьбу Началовой

Музыкальный продюсер Андрей Разин высказался относительно ситуации, произошедшей с его коллегой Бари Алибасовым, которая привела к срочной госпитализации заслуженного артиста России. По словам Разина, ему удалось проникнуть в реанимацию к создателю группы «На-на» всего спустя несколько часов после попадания 72-летнего мужчины в НИИ имени Склифосовского.

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«Все оцепили, никого не пускали. Но буквально через три-четыре часа [после госпитализации Алибасова] я был там. Прошел через подвалы, поднялся на лифте и прошел в реанимацию», — сказал продюсер в эфире шоу «Привет, Андрей!».

Он также отметил, что состояние Алибасова остается «очень тяжелым», так как в результате отравления его пищевод был практически «полностью уничтожен». Вместе с тем Разин выразил опасение, что ситуация с Бари может «превратиться в историю Юлии Началовой», передает ФАН.

О госпитализации Алибасова стало известно в начале минувшей недели. Как тогда рассказывал сын Бари, заслуженный артист страны, находясь в студии, случайно выпил жидкость для очистки труб, перепутав ее с соком.

«Папа на студии вместо сока выпил жидкость для очистки труб, перепутал стаканы, сейчас он в больнице», — сообщил он.

Через несколько дней, 5 июня, пиар-директор Алибасова Вадим Горжанкин заявил журналистам, что продюсеру диагностировали четвертую степень ожога желудка, однако он находится в сознании и дышит самостоятельно. По словам Горжанкина, при данном диагнозе какие-либо прогнозы носят «неопределенный характер», но все надеются, что звезда отечественного шоу-бизнеса в итоге пойдет на поправку. «Если все будет хорошо, то выздоровление может занять месяцы», — подчеркнул он, передает РИА «Новости».

Уже 7 июня, впрочем, поклонники Алибасова заволновались по-настоящему: все тот же пиар-директор констатировал, что продюсера ввели в медикаментозный сон. Вместе с тем он опроверг слухи о подключении Бари к аппарату ИВЛ.

«Его вчера ввели в состояние медикаментозного сна, он пробудет в этом состоянии еще сутки, двое. Точно ни к чему не подключали, ни к какому аппарату. Просто он спит, как под снотворным. Состояние не ухудшалось, состояние ровное и стабильное, как и должно быть», — цитирует Горжанкина «Говорит Москва».

Спустя еще день сын заслуженного артиста, рассказывая последние новости о здоровье отца, подчеркнул, что у Алибасова остаются серьезные проблемы с кишечником.

«Хорошая новость в том, что справились с ожогами в дыхательных путях, — сказал он. — Проблемы сейчас с ожогами в кишечнике, с ними врачи борются. Опасность в том, что, если ожог неправильно срастется, то фактически у него не будет проходимости, закупорится все. Очень тяжело справиться с этим. В общем, с ожогом в дыхательных путях разобрались, он самостоятельно дышит, все окей. С кишечником проблемы в течение суток решаем».

Наконец, накануне, 10 июня, Алибасов-младший, признался, что его отец до сих пор остается в состоянии медикаментозного сна, сообщает kp.ru.

«Он четвертый день в медикаментозном сне — это необходимо, чтобы все силы организма пошли на восстановление. С дыхательными путями, с желудком, проблем, к счастью, нет. Сейчас главное, чтобы зажил кишечник», — рассказал сын.

По его словам, проблема заключается в том, что один из ожогов зарастает неправильно и может стать причиной закупоривания кишечника. Кроме того, сын заверил, что в настоящий момент врачи характеризуют ситуацию как стабильно тяжелую, однако угрозы жизни Алибасова нет.

Скоропостижная кончина 38-летней Юлии Началовой, произошедшая минувшей весной, шокировала Россию. Первая информация о госпитализации артистки разошлась по сети еще 11 марта (менее чем за неделю до трагедии), однако поначалу все эти сообщения выглядели банальными слухами — во многом из-за того, что представители звезды либо вовсе опровергали инсайд журналистов, либо называли попадание Юлии в больницу плановым. Всего спустя пару дней, впрочем, поклонникам стало по-настоящему страшно за звезду — информация о тяжелом состоянии исполнительницы подтвердилась. А уже ближе к вечеру 16 марта пришло страшное известие — несмотря на усилия врачей Началовой, певица скончалась в одной из московских больниц, не выходя из комы. Причиной смерти, согласно СМИ, стали заражение крови и сердечная недостаточность. 21 марта на Троекуровском кладбище Москвы состоялись похороны. Проститься в исполнительницей — помимо фанатов — пришли многие ее коллеги по отечественному шоу-бизнесу.