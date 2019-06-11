Лазарев настаивает, что с Лободой у него ничего не было

Российский певец Сергей Лазарев отреагировал на сообщения СМИ о его ссоре с украинской звездой Светланой Лободой, которая якобы случилась за кулисами недавней премии Муз-ТВ. Комментируя данные слухи в своем инстаграме, участник «Евровидения-2019» намекнул на то, что они (по крайней мере — частично) являются ложными, передает «Звезда».

«Вот это фантазия, обожаю! Злыдень Лазарев», — написал в социальных сетях двукратный бронзовый призер главного музыкального конкурса Старого света.

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Накануне, 10 июня, в сети появилась информация о перепалке, якобы случившейся между Лазаревым и Лободой на премии Муз-ТВ. Согласно Super, резонансный инцидент произошел после того, как певица вернулась за кулисы с тарелкой за «лучшую певицу года». «И вот сегодня мы держим эту тарелку. Третью тарелку! Огромное спасибо всем вам», — высказалась о призе украинка.

Сергей, однако, якобы не просто не поддержал знаменитую коллегу, но и обрушился на нее с претензиями. Отмечается, что Лазарев спросил у Лободы, действительно ли она считает себя «самой крутой».

«Ты что, [обалдела]? Типа самая крутая?» — цитирует его слова издание.

Также экс-участник дуэта Smash!! якобы подговорил некоторых находившихся в вип-зоне артистов покинуть зал в качестве протеста. Уже вскоре после окончания мероприятия интернет-пользователи заметили, что Лободы нет в числе подписчиков россиянина. Кроме того, выяснилось, что певец не лайкнул ни один из постов Лободы, связанных с премией. По информации прессы, возможной причиной конфликта стало недовольство Лазарева тем фактом, что в финале церемонии Лобода исполнила сразу шесть песен, тогда как он сам не представил и одной композиции.

Напомним, что на прошедшем в минувшем мае конкурсе «Евровидение», который в этом году принимал Израиль, российский представитель Лазарев со своей песней «Scream» стал третьим, уступив лишь участнику от Нидерландов Дункану Лоуренсу (первое место), а также итальянцу Махмуду.

Вскоре после финала российский певец заявил, что победить ему помешала предвзятость окружающих по отношению к российской политике и стране в целом. «Я не знаю, что надо сделать такого, чтобы как-то Россию... Я вижу какую-то некую предвзятость, может быть, к политике России, может быть, вообще к стране», — передает его слова РИА «Новости».

Кроме того, артист выразил мнение, что представители стран, не давших России баллов, специально не рассмотрели номер на его песню.

«Очень хочется посмотреть, как проголосовали зрители в тех странах, где жюри нам давали 0 баллов», — заключил Лазарев.

Отметила влияние политики на результаты «Евровидения» и художественный руководитель удмуртской фолк-группы «Бурановские бабушки» Анна Прокопьева (коллектив в свое время занял на конкурсе второе место). В беседе с телеканалом «360» она заявила, что Лазарев заслуживал большего.

«У Сергея был самый лучший вокал. Минимум второе место должно было быть, минимум. Судить надо профессионально, а не идеологически. В музыку врезается политика. Это очень неприятно. Музыка призвана, чтобы люди дружили, люди друг друга понимали», — сказала Прокопьева.

По ее словам, у победителя «Евровидения-2019» Лоуренса была хорошая песня, однако выдающихся вокальных данных он не продемонстрировал.

Музыкальный критик Сергей Соседов, в свою очередь, пошел еще дальше, предположив, что на результаты состязания могла повлиять подтасовка голосов.

«Я размышлял над тем, как шло голосование, какие места кому дали. И прихожу к выводу, что на конкурсе этом <...> вы найдете накрутку голосов: боты проплаченные, дополнительные карты. И вот мне сдается, что на «Евровидении» та же ситуация. Это к гадалке не ходи, — сказал он.

Согласно эксперту, в Израиле Лоуренс выступил с достойной композицией, но у некоторых других конкурсантов — включая Лазарева, — песни были еще лучше.

«Там были гораздо лучшие песни, например, у азербайджанца. Очевидно лучше, значительно лучше. Даже песня Сережи Лазарева — и та музыкально лучшая, чем песня голландца», — заявил Соседов.