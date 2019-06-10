Кровоизлияние? Что добило сына Татьяны Васильевой

Народная артистка РФ Татьяна Васильева рассказала о серьезных проблемах со здоровьем у своего сына Филлипа на теле-шоу «Выход в люди». В конце мая потомственный актер был госпитализирован, на время лишившись зрения. По мнению медиков и самого мужчины, причиной этого могли стать опасные эксперименты с потерей веса — за несколько месяцев сын актрисы сбросил около 40 кг. Однако знаменитая мать убеждена, что его ухудшившееся состояние никак не связано с похудением.

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«Просто он в этот день четыре раза поднялся в воздух и четыре раза опустился — тяжелые перелеты. Лопнул сосуд большой, было очень сильное кровоизлияние в глаз, так что он плохо стал видеть», — цитирует Васильеву «СтарХит».

Актриса заверила, что в настоящее время нет никаких опасений за здоровье Филиппа. Мужчина постепенно приходит в форму, несмотря на мрачные прогнозы прессы о том, что он может лишиться глаза. Для того, чтобы избежать всех возможных осложнений, артист постоянно наблюдается у врачей.

«Абсолютно все анализы в норме. Глюкоза, холестерин — они часто являются причинами микроинсульта. Сделали УЗИ всего, чего только можно — все отлично», — рассказала супруга Васильева.

В семье резкое снижение веса Филиппа встречено с пониманием. По словам артистки, ее сын был «пухлым с детства», а сейчас он наконец добился желаемого результата.

«Он настолько худой, что я рядом с ним жирная», — отметила Васильева.

Актриса призналась, что и сама теперь прониклась правильным питанием: как и Филипп, она собирает контейнеры с едой, четыре-пять в день принимает пищу и не ленится считать калории. Желание прийти в идеальную форму поддерживает и супруга Филиппа. По словам женщины, она уже устала читать комментарии о том, что ее муж выглядит «изможденным», «страшно похудел» и выглядит как «скелет ходячий».

«Особо мне «нравятся» комментарии о том, что раньше он был нормальным мужиком, а сейчас «дохлик», — возмутилась супруга актера.

В эфире программы «Выход в люди» Татьяна Григорьевна подчеркнула, что в тяжелой ситуации сына поддержала семья. Сейчас они намерены выбросить из головы все проблемы и больше времени посвятить отдыху и приятному общению.

В конце января этого года Васильева поделилась подробностями своих взаимоотношений с актером Станиславом Садальским.

«Мы сошлись очень удачно, мало кто выдержит репетиции с ним, хотя страшны не они, а то, что происходит после. Вот тут надо бежать, иначе Стас раскритикует, скажет, что все плохо. Но я прошла его школу и благодарна», — рассказала артистка в эфире программы «Выход в люди».

По ее словам, у Садальского очень специфическое чувство юмора — поэтому их отношения сперва складывались не так гладко. В частности, однажды актер передал «желтой» прессе фото, на котором Татьяна Григорьевна была запечатлена с искривленным лицом и бутылкой алкоголя, подписав кадр: «Ей уже помочь нельзя». Эта злая шутка сильно обидела актрису, кроме того, ситуацию усугублял тот факт, что актеры в то время играли в одном спектакле.

«Два дня я проплакала из-за него, хотела уйти из спектакля. И мне предложили объявить об этом решении остальным актерам. Горели торфяники, стояла жуткая жара, репетиции шли под железной крышей. И вот я прихожу, а Стас весь потный, утирается полотенцем. — приводит слова Васильевой «СтарХит». — А когда я уже собралась отказаться от роли, он взял мягкую игрушку, там был пес или кот, нажал на нее и спел: «Никто тебя не любит так, как я, никто не приголубит так, как я». Я поняла, какая я дура, и осталась».

В начале апреля актриса в одном из ток-шоу призналась, что долгие годы у нее были отношения с женатым мужчиной. Более того, сама она в это время была женой актера Георгия Мартиросяна.

Позже артист в беседе с журналистами недоумевал, как бывшей супруге пришло в голову сейчас о таком говорить.

«Она с ума сошла! — приводит слова актера «Собеседник». — Я даже не хочу это комментировать. Раньше она такой не была. А сейчас сумасшедшая стала, да простит меня Господь. Это деменция (старческое слабоумие. — Ред.) чистой воды».