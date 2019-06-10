Война в прямом эфире: экс-жену Джигарханяна избили на НТВ

Спустя два года после конфликта с экс-супругой актера Армена Джигарханяна Виталиной Цымбалюк-Романовской ее бывшая представительница Эвелина Мазур устроила скандал в телецентре Останкино во время прямого эфира «Новых русских сенсаций» на НТВ.

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С момента их последней встречи Цымбалюк-Романовская вступила в отношения с певцом Прохором Шаляпиным.

Мазур рассказала, что за это время успела провести собственное расследование, благодаря которому выяснила, что продвижение ее бывшей подруги вверх по карьерной лестнице совпало с началом закулисных интриг.

«Первым «ушли» заслуженного артиста Владимира Капустина, за ним выжили Станислава Дужникова, потом театр покинул Андрей Мерзликин. Опытная актриса Елена Ксенофонтова, которая была настоящей звездой и примой, оказалась последней и главной мишенью в черном списке Виталины», — рассказала она.

Несмотря на подобные заявления со стороны бывшей подруги своей спутницы, Прохор Шаляпин не отказался от своих планов жениться на Цымбалюк-Романовской. Он выразил надежду на то, что она родит ему наследников и восхитился особенностями мышления своей избранницы.

«У нее мышление, как у меня, не 2D, а 3D. Она видит мир богаче, чем мои предыдущие подруги. С ними поговорить было не о чем. А с Виталиной могу о чем угодно. Мы детей хотим, мы хотим вместе стареть, вместе жить», — сказал он.

Мазур вышла из себя, когда Шаляпин начал отпускать шутки в ее адрес. Она находилась в соседнем помещении и ждала момента для выхода в студию, однако не выдержала и вышла к собравшимся и начала наносить удары по лицу Цымбалюк-Романовской.

Соперница пыталась отбиваться, но помочь ей смог только Шаляпин, который стал разнимать женщин.

Скандал вокруг 82-летнего Армена Джигарханяна и его 39-летней супруги разразился, когда знаменитый актер был госпитализирован и заявил, что не простит жену, доставившую ему «много боли». В ходе последовавших за этим событий Цымбалюк-Романовская покинула поста директора театра под его управлением, и пара развелась.

В конце 2017 года адвокат Джигарханяна заявил, что бывшая супруга собирала информацию о его личной жизни для последующей передачи в СМИ без согласия артиста. В связи с этим ей было предъявлено обвинение в нарушении тайны личной жизни.

Судом был наложен обеспечительный арест на содержимое банковской ячейки Цымбалюк-Романовской. Благодаря этому, следствию удалось установить, что на ее счету лежал один миллион рублей. Сама женщина говорила, что не понимает сути выдвинутых против нее обвинений и может назвать слова бывшего мужа о себе «либо заведомо ложным доносом, либо бредом».

Бывшая супруга Джигарханяна, в свою очередь, добилась возбуждения уголовного дела в отношении своей бывшей представительницы Эвелины Мазур, которую обвинила в разглашении семейной тайны.

По словам источников, речь идет об одном из телеэфиров с участием Мазур, во время которого женщина раскрыла информацию о частной жизни матери Цымбалюк-Романовской. Предположительно, она рассказала об онкологическом заболевании. Сама Цымбалюк-Романовская сказала, что Мазур «может быть обвинена не только в этом».

В конце 2018 года суд приговорил бывшую жену Армена Джигарханяна к 200 часам обязательных работ за то, что она установила скрытую камеру в рабочем кабинете супруга, после чего передала запись одному из телевизионных ток-шоу без его разрешения.

Эвелина Мазур выступила на суде в качестве свидетеля обвинения и рассказала, что камера проработала в кабинете Джигарханяна два года. По ее словам, Цымбалюк-Романовская объясняла установку камеры необходимостью следить за делами своего супруга.

Бывшая жена артиста после оглашения решения суда заявила, что прокуратура смогла «исполнить желание» Джигарханяна, а ее адвокат пообещал обжаловать приговор, чтобы создать прецедент, «который будет полезен многим женщинам».