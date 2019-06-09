Скажет что-то не то: почему Макаревичу не дали выступить у Кремля

Выступление группы «Машина времени» у стен Кремля на концерте в День России отменили, так как организаторы концерта переверстали программу. Об этом сообщил лидер музыкальной группы Андрей Макаревич в комментарии радиостанции «Говорит Москва».

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«Они сказали, что они по-другому сверстали программу. Позвоните им, я вам сказал все, что я знаю», — сказал исполнитель журналистам.

Ранее пресс-секретарь группы Антон Чернин сказал в интервью порталу Ura.ru, что выступление отменили, опасаясь, что Макаревич скажется что-то неудобное в прямом эфире.

«Они решили вдруг, что не то скажут в прямом эфире, да с Красной площади. Это мое частное мнение», — отметил представитель «Машины времени».

По его словам, музыканты в связи с отменой их выступления не расстроились, хотя о фактических причинах им не сообщили. Организаторами мероприятия, как добавил Чернин, является компания «Арс». Сами организаторы не стали комментировать сложившуюся ситуацию журналистам агентства.

Ранее солист группы Андрей Макаревич написал в своем фейсбуке, что выступления не будет. «Если кто-то рассчитывал увидеть «Машины» 12 июня — не увидите. Кто-то кому-то позвонил», — считает музыкант.

Отметим, что в концерте на Красной площади, который пройдет 12 июня, среди заявленных исполнителей значатся Олег Газманов, Надежда Бабкина, Александр Розенбаум, Юрий Антонов, Сергей Лазарев и другие артисты. Но финальный список выступающих пока не обнародован. «Машина времени» должна была исполнить две композиции.

Согласие на участие в этом концерте буквально сразу начали комментировать оппоненты Макаревича, так как широко известна его позиция по Крыму (он выступал против присоединения полуострова к России) и его критика в отношении действующей власти.

В частности, когда вышел указ российского лидера об упрощенном порядке получения российского гражданства жителями Донбасса, музыкант отмечал, что стоит «сперва заняться жизнью сотен тысяч наших [российских] граждан», которые живут «без дорог, больниц и школ, с сортирами во дворах».

Так, 30 мая Андрей Макаревич удивился критике в его сторону в связи с намерением выступать на мероприятии в честь Дня России.

«Чудесно. Мне сегодня достаточно сказать «мяу», и завтра найдется тот, кто на меня наедет», — размышляет исполнитель на своей странице в фейсбуке.

Он отметил, что, критики нашлись бы и в случае, если бы группа отказалась выступать на праздничном концерте у стен Кремля. Повсюду бы «гремело: Макаревич отказался петь для россиян в день праздника страны», считает Макаревич.

«А мы будем играть. Поэтому: Макаревич согласился участвовать в патриотическом мероприятии у стен Кремля! Можно, конечно, праздничный концерт называть «патриотическим мероприятием» — кому как удобно. А у стен Кремля «Машина» играла не раз, и не два, и не три», — продолжил солист группы «Машина времени».

В заключении он удивился тому, откуда столько негатива в его оппонентах, которые обвинили его в двуличии и меркантилизме, а также напомнили музыканту о его отрицательном отношении к воссоединению Крыма с Россией, передает ФАН.

Между тем член экспертного совета по развитию информационного общества и СМИ при Госдуме, блогер Вадим Манукян отметил в интервью агентству, что Андрей Макаревич попал в собственную ловушку, созданную его двойственной позицией.

«Пойдешь к Кремлю петь — ах, ты поддерживаешь «кровавый режим»! Откажешься — ах, ты не хочешь петь россиянам! А всего этого можно было бы избежать, если в свое время не начинать делить людей на «идиотов» и «светочей», — отметил собеседник агентства.

Он добавил, что если «полез в политику и занял четкую, хотя и весьма сомнительную позицию, в том числе по Крыму, не удивляйся, что тебя однажды захотят «распять» твои же сторонники, если ты с этой извилистой дорожки однажды сойдешь».

В то же время в защиту лидера рок-группы «Машина времени» Андрея Макаревича встал российский певец Юрий Лоза.

«Если какие-то дураки считают, что он не должен работать на Дне России, когда ему работать? На Дне Америки? Или на Дне Израиля?» — задался вопросом Лоза во время интервью НСН. Он добавил, что «нельзя делить мир на черное и белое».

Он посоветовал своему коллеге поменьше уделять внимание критике, которая обрушилась на него в сети. Лоза подчеркнул, что Макаревич имеет полное право выступить на Дне России, так как является гражданином этой страны.