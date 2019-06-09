Грустные животные и феникс: на что идут американцы

«Тайная жизнь домашних животных 2» возглавила американский прокат

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Кадр из мультфильма «Тайная жизнь домашних животных 2» (2019)

Кадр из мультфильма «Тайная жизнь домашних животных 2» (2019)

Universal Pictures
Слабый старт «Тайной жизни домашних животных 2», провал «Темного Феникса», а также близость суперрекорда «Мстителей»: «Газета.Ru» представляет обзор американского бокс-офиса за 7-9 июня.

Лидером американского проката за 7-9 июня ожидаемо (забегая вперед, этот уикенд оказался по-настоящему успешным для экспертов — абсолютно всех их прогнозы относительно расположения проектов в топ-10 бокс-офиса США сбылись) стал мультфильм «Тайная жизнь домашних животных 2», новичок недели. Первые выходные принесли анимационной ленте $47,1 млн. Победа победой, однако здесь есть сразу несколько неприятных для создателей картины «но». Во-первых, «Домашние животные» стартовали в Штатах сразу в 4561 месте — больше за всю историю было лишь у финала саги «Мстители», который, на секундочку, выручил в дебюте $357,1 млн. Во-вторых, сиквел мультфильма серьезно уступил первой части: «старший брат» в свое время начал свое путешествие по домашнему прокату со $104,3 млн. Что касается общих сборов продолжения, то на данный момент они составляют $97 млн.

На второй строчке расположился еще один новобранец, а именно супергеройский блокбастер «Люди Икс: Темный Феникс». Фильм Саймона Кинберга, главные роли в которой исполнили звездные Джеймс Макэвой, Майкл Фассбендер, Дженнифер Лоуренс, Николас Холт, Софи Тернер, Джессика Честейн, а также Тай Шеридан, заработал за эти три дня ровно $33 млн. И вновь необходимо констатировать провал, причем даже еще больший, чем в случае с «Тайной». В частности, фантастический боевик, обруганный западными критиками, показал худший старт в истории франшизы, отстав от недавнего главного «неудачника» («Росомаха: Бессмертный», в котором сыграла Светлана Ходченкова), аж на $20 млн. Согласно прогнозам, в общей сложности в США лента заработает чуть более $80 млн, благодаря чему станет первым представителем франшизы, не перешедшим черту в 100 млн. А вот международная арена «Темному Фениксу» пока что таких же жутких разочарований не приносит: вне Штатов картина выручила уже $107 млн и останавливаться на достигнутом не планирует.

Замкнул тройку сильнейших игровой ремейк одноименного диснеевского мультфильма 1992 года «Аладдин», одну из главных ролей в котором исполнил Уилл Смит. Лента Гая Ричи заработала в Америке $24,5 млн, доведя свою домашнюю кассу до 232,4 млн, а общую — до 604,9.

Прямо следом за топ-3 финишировал блокбастер «Годзилла 2: Король монстров», дебютант прошлой недели. Творение Майкла Догерти, обладающее именитым актерским составом (в частности, он включает в себя Кайла Чандлера, Веру Фармигу, Милли Бобби Браун, Кэна Ватанабэ, Брэдли Уитфорда и Чарльза Дэнса), выручило $15,5 млн.

Пятым стал байопик о певце Элтоне Джоне«Рокетмен». Вторые выходные пополнили казну проекта, скандал вокруг которого разжег российское медиапространство, на $14 млн.

Шестая строчка досталась психологическому триллеру Тейта Тейлора «Ма». Второй уикенд в США принес ленте $7,8 млн.

Седьмое место заняла новая часть франшизы Чада Стахелски «Джон Уик 3» с Киану Ривзом в главной роли. Третий фильм о похождениях наемного убийцы заработал в ходе четвертых для себя киновыходных $7,4 млн.

На восьмой позиции ($4,8 млн) расположилась прощальная глава «Мстителей», — и это на седьмой неделе! На данный момент блокбастеру не хватает каких-то «жалких» $58 млн, чтобы стать самым кассовым фильмом в истории человечества, — топ-1 данного рейтинга пока что по-прежнему занимает «Аватар».

Наконец, девятое и десятое места соответственно разделили между собой игровой фильм «Покемон: Детектив Пикачу» ($3 млн) и комедия «Образование» (1,6 млн).