Аукнулся Крым? День России пройдет без Макаревича

Рок-группа «Машина времени» не выступит на концерте у стен Кремля, который пройдет 12 июня в честь Дня России. Об этом рассказал пресс-секретарь коллектива Антон Чернин. Ранее об этом заявил и лидер группы Андрей Макаревич, передает РИА «Новости».

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Напомним, что в ходе прошлой недели — еще до известия об отмене выступления «Машины времени» — заслуженный артист призывал не искать политический подтекст в решении коллектива принять участие в патриотическом гала-концерте.

«Хватит везде искать политический подтекст, уже достали. Давайте музыку слушать! Ей богу, все с ума сошли просто со своей политикой», — говорил он.

Сообщалось, что у стен Кремля «Машина времени» планировала представить две композиции, раскрывать названия которых Макаревич не стал, уточнив лишь, что «одна из них старая, одна — новая», сообщает «Говорит Москва».

Примечательно, что многие интернет-пользователи, узнав о готовящемся выступлении рок-группы на мероприятии у стен Кремля, обрушились на Макаревича с обвинениями в лицемерии. В частности, они подчеркивали, что лидер «Машины времени» ведет себя непоследовательно, одновременно позволяя себе резкие высказывания о Крыме и соглашаясь на подобного рода концерты.

Другой резонансный случай с Макаревичем произошел по ходу прошедшей весны, когда артиста публично раскритиковала певица Юлия Чичерина, которую разозлил пост Андрея о Донбассе.

«Забота о гражданстве жителей Донбасса безусловно трогает. Я вот только думаю — может, сперва заняться жизнью сотен тысяч наших граждан, существующих на просторах нашей страны без дорог, больниц и школ, с сортирами во дворах? В порядке приоритетов, так сказать», — написал он в своем фейсбуке.

В ответ на это Чичерина предложила отправить Макаревича в зону конфликта, чтобы он понял, зачем местным жителям необходимо российское гражданство.

«Макаревич — ярчайший представитель общества потребления, мажор с раздутым эго, с детства обласканный славой и сладостями. Для того, чтобы он понял, зачем жителям Донбасса русский паспорт, надо вывезти его в Докучаевск, Ясиноватую или в Кировск, чтобы он пожил пару дней там и рассказал бы этим людям в глаза, почему он не хочет, чтобы им дали паспорта, почему он не хочет спасать своих», — возмутилась Юлия.

Вместе с тем она предположила, что «позор проявления меркантильности» в подобном вопросе Макаревичу «уже никогда не смыть».

«Дети быстро адаптируются к войне, у настоящих мужчин есть поле боя, чтобы проявить себя и отдать жизнь за свой род, за жизни стариков, которые уже не смогут никуда уехать и привыкнуть к новому. Позор проявления меркантильности в таком вопросе уже никогда не смыть, даже если Андрей Вадимыч (авторская орфография сохранена — «Газета.Ru») переобуется и проявит чудеса героизма в уничтожении фашистов — он слишком стар, слаб и безбожен, ему уже не успеть, он не может почувствовать себя на месте таких же пожилых людей, как он, живущих в условиях многолетней гуманитарной катастрофы...» — написала певица в инстаграме.

Также Юлия выразила мнение, что Макаревич мог бы изменить свое мнение на данный счет, если бы в его форточку «хоть раз залетела мина».

«Если бы хоть раз к Макаревичу в форточку залетела бы мина и он почувствовал бы каждой клеточкой своего гниющего тела мощнейшее сотрясение и контузию, он бы заткнулся раз и навсегда», — заключила артистка.

Не менее резонансным получилось и высказывание Макаревича, которое он сделал минувшей зимой, — в интервью Lenta.Ru он тогда предположил, что большая часть человечества является идиотами и с этим ничего нельзя поделать. «Вообще 80% населения Земли — идиоты. Надо это принять, как данность», — сказал Макаревич, добавив, что себя причисляет к оставшимся 20%.

Кроме того, лидер «Машины времени» обрушился и на российское телевидение, предложив запретить «орать одновременно нескольким выступающим», так как это «калечит психику людей».

«Будучи врагом всяческих запретов, я, тем не менее, сам попросил об одном запрете: давайте запретим орать по телевизору. Запретим орать одновременно нескольким выступающим. Потому что это просто калечит психику людей», — пояснил свое мнение певец.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения. Украина и некоторые западные страны итогов плебисцита не признают.