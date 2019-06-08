«Может все закупориться»: что ждет Бари Алибасова

Сын Бари Алибасова поделился новой информацией о состоянии известного продюсера, госпитализированного в НИИ имени Склифосовского в Москве.

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«Хорошая новость в том, что справились с ожогами в дыхательных путях, — цитирует Алибасова-младшего РИА «Новости». — Проблемы сейчас с ожогами в кишечнике, с ними врачи борются. Опасность в том, что, если ожог неправильно срастется, то фактически у него не будет проходимости, закупорится все. Очень тяжело справиться с этим.

В общем, с ожогом в дыхательных путях разобрались, он самостоятельно дышит, все окей. С кишечником проблемы в течение суток решаем».

Какие-то более определенные прогнозы, по словам сына Алибасова, можно будет дать в понедельник.

В свою очередь звезда телепроекта «Дом-2» Гоген Солнцев заявил, что обеспокоен состоянием продюсера Бари Алибасова, накануне введенного в медикаментозный сон. В своем инстаграме шоумен пожелал 72-летнему артисту скорейшего выздоровления и поделился подробностями их взаимоотношений.

«Дорогой Бари! Поздравляю тебя с 72-м днем рождения! В этот сложный для тебя день хочу пожелать скорейшего выздоровления. Врачи говорят, что после такого люди уже больше не могут разговаривать, но, вспоминая то, как ты учил меня петь в начале моего творческого пути, я без раздумья примчусь, если потребуется, и буду также учить тебя заново говорить! Выкарабкивайся, мы ждем тебя!» — написал он.

В комментариях к публикации многие подписчики Солнцева выразили сомнение в том, что музыкант сам выпил жидкость для очистки труб.

«Это не похоже на случайность. Никто «Крота» [название чистящего средства] не льет в стакан», «Я не верю, что крота кто-то льет в стакан. Он сразу льется в трубы. Бред», «Как можно налить в стакан, поставить на стол такую отраву? Как эта химия оказалась рядом с продуктами?» — задались вопросом пользователи соцсети.

Примечательно, что актер Станислав Садальский ранее выдвигал версию об отравлении. Он предположил, что в этом может быть виновата внучка жены Алибасова Лидии Федосеевой-Шукшиной Анна.

«Хоть мы сейчас с ним не общаемся, но стало безумно жалко и обидно за Бари... Не удивлюсь, если стакан с отравой ему поднесла внучка Лиды, Анечка с Фреей (бывшая избранница внука знаменитой актрисы — «Газета.Ru»). Такие спиногрызы, сами не могут заработать, только рвут на части бабку, чтоб им пусто было. Выздоравливай, друг, хоть и бывший. Мы еще повоюем», — написал артист.

Сама Шукшина отреагировала на обвинения в свой адрес и заявила корреспонденту «Газеты.Ru», что не представляет, что могло заставить Садальского сказать такое. Она отметила, что поддерживает с Алибасовым хорошие отношения, но не успела сразу же навестить его в больнице после госпитализации, так как не получила от врачей необходимое разрешение.

Шукшина также подчеркнула, что не верит в то, что продюсер мог сам решить выпить чистящее средство. По ее мнению, отравление стало результатом случайности, которая могла произойти, в том числе, и из-за возраста продюсера, который перепутал сок и жидкость чистки для труб.

Аналогичной версии придерживается и сын Алибасова, который рассказал сайту kp.ru о том, что его отец приготовил стакан с химическим средством, после чего забыл надеть очки и по ошибке выпил его вместо сока.

Накануне продюсера ввели в медикаментозный сон на двое суток. До этого пресс-секретарь Алибасова Вадим Горжанкин рассказал РИА «Новости», что музыкант пробудет в таком состоянии до утра седьмого июня. При этом, что касается ранее появившейся в СМИ информации о предстоящей трахеостомии, представитель Алибасова подчеркнул, что его ближайшему окружению ничего об этом не известно. В ходе этой операции в трахею больного вводят специальную трубку, обеспечивающую поступление воздуха в дыхательные пути.

«Операцией можно назвать все, что угодно, не знаю, что имели в виду и откуда сведения, — пояснил Горжанкин. — Нам про это ничего не известно. Не подтверждаем эту информацию».

Алибасов находится в НИИ скорой помощи имени Склифосовского с 4 мая. Продюсер выпил жидкость для чистки труб, перепутав ее с соком. Врачи диагностировали ожог пищевода четвертой степени, ожоги желудка второй степени и дыхательных путей.

Тогда семья артиста сообщила о намерении подать в суд на производителя химического средства.

«Уже принято принципиальное решение по этому поводу. Поскольку Бари Каримович сейчас не в состоянии заниматься такими вопросами, его супруга Лидия Федосеева-Шукшина решила подать иск», — отмечал Горжанкин.

С встречным предложением выступил участник основанной Алибасовым группы «На-На» Владимир Политов. По его словам, необходимо наказать производителя за то, что это средство также легко открывается, как газированные напитки, и выглядит как бутылка с соком. При этом Политов подчеркнул, что Алибасов пил средство прямо из бутылки.