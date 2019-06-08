Закроют из-за дочки Алсу? Эрнст о будущем «Голоса»

Генеральный директор Первого канала Константин Эрнст рассказал о будущем вокального шоу «Голос. Дети». По его словам, о закрытии программы не может быть и речи.

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«Будут [новые сезоны — «Газета.Ru»] конечно... конечно, будет новый сезон», — цитирует его РИА «Новости».

В конце апреля дочь Алсу Микелла Абрамова одержала победу на «Голос. Дети» по результатам голосования в финале передачи. В решающем раунде шоу вокалистка набрала 56,5% голосов, опередив своих соперников Ержана Максима и Валерия Кузакова. Такой разрыв голосов вызвал у зрителей подозрения в том, что итог мог оказаться «накрученным». Тогда на фоне массового недовольства в сети Первый канал организовал проверку результатов. При этом представители вещателя подчеркивали, что во время голосования действительно были отмечены некие «аномалии».

Спустя пару недель компания, занимающаяся проверкой результатов в финале «Голоса», опубликовала первые итоги расследования. В отчете было сказано, что проведенный аудит выявил факт произошедшей «массированной автоматизированной отправки СМС» в поддержку одного из участников проекта, а именно — Микеллы.

В свою очередь представители Первого канала сразу же после публикации итогов расследования заявили, что аннулируют итоги проекта. Также они объявили о грядущих съемках специального выпуска шоу.

Специальный эпизод вышел в эфир 24 мая. В нем приняли участие финалисты шестого сезона (Мариам Абделькадер, Валерий Кузаков, Рената Таирова, Анастасия Сисаури, Михаил Григорян, Ержан Максим, Нино Чеснер и Роберт Багратян) за исключением самой Абрамовой, которая на съемки не приехала. На Первом канале при этом подчеркнули, что приглашали девочку на повторный финал. В конце выступления Эрнст объявил нового победителя шестого сезона «Голоса». Так, главный приз шоу решили передать абсолютно всем финалистам проекта, включая Абрамову.

На фоне травли из-за накрутки голосов певица Алсу ответила на поток негативных комментариев от подписчиков своего инстаграма, потребовав оставить в покое ее семью.

«Как вы мне все надоели. Отстаньте от нас. Вы люди, как гиены», — написала певица на критику в свой адрес, однако через некоторое время этот комментарий исчез. Некоторые подписчики успели прочесть ее комментарий и вновь принялись стыдить артистку еще и за это.

Новую волну гнева вызвала публикация артистки, посвященная благотворительному мероприятию «Алсу детям» в Казани, в котором приняла участие ее семья.

«Мы поделились теплом наших сердец с детишками и родителями, многие из которых ведут каждодневную борьбу с болезнью, а также теми, кто помогает им в этой борьбе. Спасибо большое всем артистам, которые поддержали нашу с Сафиной и Микеллой благотворительную инициативу», — отметила звезда, напомнив, что ее дети небезразличны к чужой боли.

При этом Алсу подчеркнула, что выигранный на шоу миллион рублей ее дочь Микелла пожертвовала на благотворительность.

«Люди, которые там работают, — вот настоящие и подлинные герои! Преклоняюсь перед вашими добрыми сердцами! Здоровья, здоровья и еще раз здоровья всем нашим детям! И пусть они живут под мирным небом!» — написала артистка.

В ответ на это подписчики накинулись на нее с новой порцией комментариев.

«Жаль, что такие добрые и благие дела делаются для того, чтобы отбелить свою репутацию. Да еще и кричать об этом на всю страну. Низко это», «Пытаетесь сохранить лицо при плохой игре?», «Творите добро молча», «А это разве ее миллион был? Чужие деньги отдавать на благотворительность большого ума не надо», — возмутились пользователи соцсети.

В свою очередь победительница шестого сезона «Голоса» Микелла после повторного финала проекта выступила с публичным заявлением. Девочка призналась, что шоу исполнило ее большую мечту.

«Моя мечта — выйти на сцену и быть частью этого суперпроекта — стала реальностью. Это были самые лучшие, самые веселые, самые насыщенные месяцы в жизни! У меня появилось огромное количество друзей из разных городов — и даже стран. И именно вы — моя самая главная награда, которой я дорожу больше всего! И когда совсем не было сил, и когда очень хотелось подурачиться, и когда дрожали перед выходом, и когда готовились — мы всегда были рядом друг с другом. Очень вас люблю! Вы — лучшие друзья! Я всей душой была рядом с каждым из вас и со всеми вместе», — написала она в инстаграме.