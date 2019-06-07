Оставил ни с чем? Раскрыта тайна внебрачного сына Алексея Булдакова

Спустя месяц после смерти народного артиста РФ Алексея Булдакова стали известны подробности его личной жизни. В программе Андрея Малахова «Прямой эфир» на телеканале «Россия 1» побывала мать единственного сына актера Зинаида Старостенко. Женщина рассказала о том, что познакомилась со знаменитостью, когда работала помощником режиссера на студии, где артист проходил пробы. Булдаков с первого взгляда приглянулся женщине — он выглядел очень мужественно и напоминал военного.

«Человек говорил: «Я тебя люблю!» Через три месяца я забеременела. Алексей сказал, что мы распишемся, ребенка он запишет на себя. Сына признал, но с женитьбой решил повременить. Впрочем, это было неважно, нужно было поднимать сына. А эту роль он сыграл плохо», — посетовала гостья программы.

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Первенец артиста родился в 1988 году, мальчика назвали Иваном. Через несколько лет Зинаиде стало известно, что Булдаков женился. В супруги артист выбрал себе бизнесвумен Людмилу. Как известно, у пары не было общих детей. Через некоторое время жена актера изъявила желание познакомиться с его сыном.

«Он приехал ко мне с Люсей. Она была в красном платье, с черными волосами (я почувствовала, что она играла в «инспекцию»), отметила, что походка у ребенка, как у Леши. И тут он говорит: «Отдай мне Ваньку!» Это был двойной удар: сначала он выбрал другую, а теперь захотел забрать сына», — пожаловалась Старостенко присутствующим в студии.

Бывшая возлюбленная актера призналась, что ей было страшно потерять сына, поэтому она увезла его и свою старшую дочь на Мальту, где семейство проживает по сей день.

Алексей Булдаков редко навещал сына, их последняя встреча произошла в январе 2019 года, тогда артист обещал подарить молодому мужчине квартиру в Москве, заявила Старостенко. Однако после его смерти стало понятно, что все имущество кинозвезды переходит его законной супруге. Своего ребенка актер решил не упоминать в завещании.

«Я не понимаю, почему мой сын должен остаться ни с чем. Люся твердила, что он ей как сын, нагло просила звать ее мамой, хотя родная мать жива. Это же кощунство!» — возмутилась Старостенко.

В середине мая Людмила Булдакова уже приходила на ток-шоу «Прямой эфир», она призналась, что после трагического известия попала в больницу. Булдакова также заявила, что покойный актер ей не снится, но когда она заходит в комнату, где висит его портрет, он каждый раз ее приветствует. Говоря об этом, женщина расплакалась.

«Один раз я так же стояла у него в комнате, что-то говорила ему, говорила, поворачиваюсь, а он стоит. После этого мне посоветовали поехать к врачу. Первые дней шесть я вообще ничего не соображала», — цитирует супругу актера «Телепрограмма».

Она отметила, что за долгие годы супружеской жизни актер ни разу ей не нагрубил.

Что касается сына покойного мужа, Людмила Булдакова подчеркнула, что у нее сложились очень теплые отношения. По ее словам, Иван ласково называл ее мамой Люсей.

«Я помню его мальчиком маленьким. Я уже участвовала в его судьбе», — рассказала вдова артиста.

В студии программы женщина показала загородный дом, в котором они жили с Булдаковым. На его территории есть баня и гараж. Что касается завещания, вдова актера призналась, что они заранее договорились все завещать друг другу.

«Он сказал, что все переписывает на меня, а я на него. Короче говоря, мы так и сделали. Что на нем было: машина, квартира и дачный дом. Теперь это все должно принадлежать мне по логике и по закону. Ивану он ничего не завещал. — пояснила она. — Но мы оба считали, что у Вани должна быть здесь жилплощадь. Я сказала Ване, что квартира будет его. Он должен был приехать. Но пока я не могу это сделать, так как я там прописана. Если он захочет ее продать, то я окажусь не москвичкой, а я тут родилась».