«Тайная жизнь домашних животных», «Люди Икс», «Мстители»: что смотрят в США

Американский бокс-офис по итогам стартовавшего уикенда возглавит мультфильм «Тайная жизнь домашних животных 2», новичок недели. В свои стартовые выходные анимационная лента, как ожидается, заработает примерно $54 млн. Несмотря на вероятное лидерство, данными сборами создатели проекта едва ли будут особо удовлетворены. Для сравнения — первая часть «Тайной жизни», появившаяся в кинотеатрах США в июле 2016-го, в ходе первых для себя выходных на домашнем рынке заработала аж $104 млн.

Еще менее радужные перспективы эксперты рисуют супергеройскому блокбастеру «Люди Икс: Темный Феникс». Фактически заключительная лента популярнейшей серии о мутантах профессора Чарльза Ксавье (насовсем известные персонажи с экранов, естественно, не пропадут, однако историю, очевидно, ожидает ребрендинг, связанный с вероятным трансфером Людей Икс в киновселенную Marvel Studios), согласно прогнозистам, дебютирует в Штатах со всего $41 млн. Ключевую роль в таких печальных показателях играют ужасные отзывы западных критиков, отпугнувших зрителей своими разгромными рецензиями. В то же время фантастический боевик — на счастье создателей — может похвастаться мощным кастом, включившим в себя Джеймса Макэвоя, Майкла Фассбендера, Дженнифер Лоуренс, Николаса Холта, Софи Тернер, Джессику Честейн, Тая Шеридана и многих других. Сравнивая новинку с предыдущей частью саги («Люди Икс: Апокалипсис»), остается лишь констатировать, что «старший брат» режиссерского дебюта Саймона Кинберга в свое время заработал на старте едва ли не в два раза больше, чем «Феникс».

Замкнет тройку лидеров игровой ремейк одноименного диснеевского мультфильма 1992 года «Аладдин», одну из главных ролей в котором исполнил Уилл Смит. Лента Гая Ричи выручит около $25 млн в ходе третьих для себя выходных.

Прямо следом за топ-3 расположится блокбастер «Годзилла 2: Король монстров», дебютант прошлой недели. Ожидается, что творение Майкла Догерти, способное похвастаться именитым актерским составом (в частности, он включает в себя Кайла Чандлера, Веру Фармигу, Милли Бобби Браун, Кэна Ватанабэ, Брэдли Уитфорда и Чарльза Дэнса, выручит за стартовавший уикенд плюс-минус $17 млн.

Последним представителем первой пятерки станет байопик о певце Элтоне Джоне — «Рокетмен». Вторые выходные принесут создателям фильма, вокруг которого на территории России продолжают «полыхать костры», приблизительно $15 млн.

На шестой строчке, согласно прогнозистам, финиширует психологический триллер Тейта Тейлора «Ма», привлекающий зрителей любопытным сюжетом и атмосферной постановкой. Если говорить вкратце, то героиня, которую играет Октваия Спенсер, сближается с группой подростков, будучи одиноким человеком. Она дает им разрешение провести вечеринку в подвале своего дома, однако познакомившись поближе дети начинают с опаской относится к своей знакомой. Постепенно по некоторым деталям ее поведения они понимают, что женщина задумала что-то чудовищное. Второй уикенд в США принесет ленте около $8 млн.

Строчкой ниже свое временное пристанище найдет новая часть франшизы Чада Стахелски «Джон Уик 3» с Киану Ривзом в главной роли. Третий фильм о похождениях наемного убийцы заработает в ходе своего четвертого уикенда в районе $6 млн.

Восьмой станет прощальная глава тех «Мстителей», которых мы знали, — эпичная битва супергероев с Таносом не покинет первую десятку даже на седьмой для себя неделе и выручит за стартовавшие киновыходные где-то $4,2 млн.

Наконец, девятое место достанется игровому фильму «Покемон: Детектив Пикачу». На пятой неделе его сборы в США упадут до $3,7 млн.