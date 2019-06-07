Убили и кинули в реку: кто расправился со звездой «Минуты славы»

В Германии была найдена мертвой украинская акробатка Алла Клишта, передают «Украинские новости». По данным издания, тело 33-летней артистки обнаружили в Рейне спустя несколько недель после исчезновения. Согласно версии следствия, женщина была убита до того, как ее бросили в воду.

Уточняется, что участница шоу «Украина имеет талант», которое является местным аналогом «Минуты славы», приехала в Германию с цирковым номером на немецкий конкурс талантов Das Supertalent.

Как отмечает Daily Mail со ссылкой на знакомого погибшей, бывшего бойфренда Клишты задержали по подозрению в убийстве. По словам источника, у экс-возлюбленных были непростые отношения. Пара рассталась, хотя и продолжала работать вместе.

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«Он был милым, но отношения у них были нестабильны», — прокомментировал собеседник издания.

Немецкий певец и дрэг-артист Крис Колонко, знакомый с Клиштой, в свою очередь, заявил, что бывший парень акробатки был «хорошим человеком». На данный момент 30-летний мужчина находится под арестом. Никаких обвинений ему пока не предъявили.

Об исчезновении украинской артистки стало известно в конце апреля. Клишту начали искать после того, как она не вышла на работу в парк развлечений «Европа-Парк», расположенный в немецком городе Руст. Тогда полиция на протяжении двух недель вела поиски пропавшей.

Еще 28 мая о смерти Клишты сообщила ее подруга Наталья Лигай, чуть позже новость об этом появилась в СМИ.

Подчеркивается, что на время следствия правоохранители Германии запретили разглашать информацию о трагедии.

«Светлая память о тебе, Алла Клишта. Ты осталась в наших сердцах талантливой, трудолюбивой, яркой, красивой, заботливой, доброй, — написала победительница второго сезона шоу «Танцуют все!» в соцсетях. — Но почему? Не спрашивайте меня, что случилось. Лишь только сегодня родные разрешили опубликовать, что Алла погибла, до сих пор в Германии ведется следствие. Самая яркая звездочка теперь светит в небе. О ней много писали в европейский газетах, она преподавала детям цирковое искусство и делилась опытом. Вся Европа знала Аллу Клишту».

В комментарии сайту kp.ua Лигай призналась, что до сих пор не может поверить в новость о смерти подруги.

«До сих пор новость о смерти Аллы кажется нелепой ошибкой! Она слишком рано ушла из жизни. Мы все скорбим об утрате Аллы, искренне соболезнуем и будем помнить ее всю жизнь. Для семьи Аллы это нескончаемая боль и печаль. Ничем не залечить эту рану потери», — цитирует ее издание.

На смерть Клишты отреагировали представители шоу «Украина имеет талант». Они создали ролик, в котором показали все комментарии девушки на проекте и ее эффектные выступления.

Алла Клишта родилась на Украине, но восемь лет назад переехала в Германию. В одном из своих интервью женщина признавалась, что причиной для эмиграции стало сложное материальное положение семьи. Долгое время артистка скрывала решение выехать за границу и уже из Германии сообщила родным об этом.

«Мои родители вышли на пенсию, поэтому стало очень трудно материально. Я приняла решение поехать за границу», — приводит ее слова телеканал «24».

У себя на родине Клишта была рекордсменкой по количеству вращений обруча — акробатка прокрутила 102 хула-хупа общим весом 20 килограммов. В 2011 году танцовщица снималась в популярном телешоу «Украина имеет талант». Она также участвовала в немецких и румынских аналогах этой программы.

Как передает пресса, Клишта успела стать матерью, хотя данные о ее детях тоже не разглашаются. По информации «UAPortal», похороны артистки пройдут на Украине, как только будут выяснены обстоятельства смерти.

На данный момент на официальной странице погибшей в твиттере удалили все последние сообщения танцовщицы, включая фотографии. По данным СМИ, это сделали сотрудники правоохранительных органов по запросу близких украинки. В сети остались только снимки, датированные 2012 годом.