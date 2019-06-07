Страшная операция неизбежна? Алибасов между небом и землей

Известного продюсера Бари Алибасова ввели в медикаментозный сон. По словам пресс-секретаря музыканта Вадима Горжанкина, 72-летний артист пробудет в таком состоянии минимум сутки.

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«Насколько мне известно, в медикаментозный сон вводят на сутки минимум, дальше решать будут врачи», — цитирует его РИА «Новости».

Что касается ранее появившейся в СМИ информации о предстоящей трахеостомии, представитель Алибасова подчеркнул, что ближайшему окружению музыканта ничего об этом не известно.

«Операцией можно назвать все, что угодно, не знаю, что имели в виду и откуда сведения, — пояснил Горжанкин. — Нам про это ничего не известно. Не подтверждаем эту информацию».

Новость о проведении трахеостомии накануне появилась в телеграм-канале Mash. В ходе этой операции в трахею больного вводят специальную трубку, обеспечивающую поступление воздуха в дыхательные пути.

Алибасов по-прежнему находится в НИИ скорой помощи имени Склифосовского. Продюсер выпил жидкость для чистки труб «Крот», перепутав ее с соком. Врачи диагностировали ожог пищевода четвертой степени, ожоги желудка второй степени и дыхательных путей.

Подруга артиста Марият Мухина в комментарии каналу «360» рассказала, что артиста выпишут из больницы не раньше, чем через месяц. Она отметила, что назвать конкретную дату пока нельзя, и медики также не хотят давать прогнозы по поводу состояния Алибасова. При благоприятном исходе он сможет сам принимать пищу уже через три недели — к этому сроку должны зажить язвы.

Ранее Горжанкин поделился подробностями составленного артистом завещания.

«Да, сегодня [6 мая] такая информация поступила. Наверное, по каким-то соображениям он принял решение это сделать. В принципе, у него всегда было завещание, и не одно, все это знают. Оно раннее. Может быть, он как-то решил обновить информацию», — приводит его слова «Говорит Москва».

При этом адвокат Алибасова Сергей Жорин на следующий день после отравления отреагировал на сообщения о том, что продюсер остался жив, упомянув о предыдущем завещании своего клиента.

«Семь лет назад Алибасов написал завещание, в котором указал и меня. Наследники взволнованы, но похоже Бари и в этот раз всех обломал», — написал он в твиттере.

По некоторым данным, в этот раз продюсер решил оставить принадлежащую ему недвижимость в Мерзляковском переулке своему сыну. Речь идет о девятикомнатной квартире общей площадью 220 квадратных метров. Помимо этого, в завещании были указаны еще две квартиры, которые находятся в том же доме, площадь каждой из них составляет примерно 100 метров.

В качестве правообладателей основанной Алибасовым группы «На-На» продюсер указал ее участников Владимира Политова и Вячеслава Жеребкина, которым должны будут перейти авторские права на творческое наследие коллектива в случае его смерти.

«Любимый кот Бари Каримовича — канадский сфинкс по кличке Чуча, согласно воле Алибасова, должен остаться жить с его помощником Сергеем Моцарем», — добавил Горжанкин.

В завещании также указано, что земельный участок на Рублевском направлении в Подмосковье, стоимость которого достигает почти $500 тысяч, достанется после его смерти жене артиста Лидии Федосеевой-Шукшиной. Ей же, в соответствии с волей Алибасова, передадут акции и ценные бумаги, чья ориентировочная стоимость составляет около $2 млн.

Сообщение о новом завещании Алибасова появилось на фоне распространяющихся в сети слухов о его коме и даже смерти.

«Нет, это все бред! Так и можете написать: что это бред. Никто не умер, он живой. У меня уже знаете, сколько звонков? Но это бред все! У нас завтра с утра будет нормальное, полноценное заявление о его состоянии», — возмутился Горжанкин в разговоре с «360».

При этом актер Станислав Садальский, выразивший тревогу за состояние Алибасова, предположил в своем инстаграме, что его могла отравить внучка его супруги Анна Шукшина. Сама Шукшина отреагировала на обвинения в свой адрес и заявила корреспонденту «Газеты.Ru», что не представляет, что могло заставить Садальского сказать такое. Она отметила, что поддерживает с Алибасовым хорошие отношения, но не успела сразу же навестить его в больнице после госпитализации, так как не получила от врачей необходимое разрешение.