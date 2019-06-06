Почуял неладное? Алибасов составил новое завещание

Продюсер Бари Алибасов, экстренно госпитализированный с химическим ожогом желудка четвертой степени, который он получил, перепутав сок и чистящую жидкость для труб, составил новое завещание, рассказал его пиар-директор Вадим Горжанкин, передает радиостанция «Говорит Москва».

«Да, сегодня такая информация поступила. Наверное, по каким-то соображениям он принял решение это сделать. В принципе, у него всегда было завещание, и не одно, все это знают. Оно раннее. Может быть, он как-то решил обновить информацию», — сказал Горжанкин.

При этом адвокат Алибасова Сергей Жорин на следующий день после отравления отреагировал на сообщения о том, что продюсер остался жив, упомянув о предыдущем завещании своего клиента.

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«Семь лет назад Алибасов написал завещание, в котором указал и меня. Наследники взволнованы, но похоже Бари и в этот раз всех обломал», — написал он в твиттере.

Как пишет «Вечерняя Москва», в этот раз Алибасов решил оставить принадлежащую ему недвижимость в Мерзляковском переулке своему сыну. Речь идет о девятикомнатной квартире общей площадью 220 квадратных метров. Помимо этого, в завещании были указаны еще две квартиры, которые находятся в том же доме, площадь каждой из которых составляет примерно 100 метров.

В качестве правообладателей основанной им группы «На-На» продюсер указал ее участников Владимира Политова и Вячеслава Жеребкина, которым должны будут перейти авторские права на творческое наследие коллектива в случае смерти Алибасова.

«Любимый кот Бари Каримовича — канадский сфинкс по кличке Чуча, согласно воле Алибасова, должен остаться жить с его помощником Сергеем Моцарь», — сказал Горжанкин.

В наследстве также указано, что земельный участок на Рублевском направлении в Подмосковье, стоимость которого достигает почти $500 тысяч, достанется после его смерти супруге продюсера Лидии Федосеевой-Шукшиной. Ей же, в соответствии с волей Алибасова, передадут акции и ценные бумаги, чья ориентировочная стоимость составляет около $2 млн.

Сообщение о новом завещании Алибасова появилось на фоне распространяющихся в сети слухов о его коме и даже смерти, которые ранее неоднократно опровергли его представители.

«Нет, это все бред! Так и можете написать: что это бред. Никто не умер, он живой. У меня уже знаете, сколько звонков? Но это бред все! У нас завтра с утра будет нормальное, полноценное заявление о его состоянии», — говорил Горжанкин телеканалу «360».

При этом, актер Станислав Садальский, выразивший тревогу за состояние Алибасова, предположил в своем инстаграме, что в отравлении продюсера может быть виновата внучка его супруги Анна Шукшина.

«Хоть мы сейчас с ним не общаемся, но стало безумно жалко и обидно за Бари... Не удивлюсь, если стакан с отравой ему поднесла внучка Лиды, Анечка с Фреей (бывшая избранница внука знаменитой актрисы — «Газета.Ru»). Такие спиногрызы, сами не могут заработать, только рвут на части бабку, чтоб им пусто было. Выздоравливай, друг, хоть и бывший. Мы еще повоюем», — написал актер.

Сама Шукшина отреагировала на обвинения в свой адрес, и заявила корреспонденту «Газеты.Ru», что не представляет, что могло заставить Садальского предположить подобное в ее отношении. Она подчеркнула, что поддерживает с Алибасовым хорошие отношения, несмотря на то, что не успела сразу же навестить его в больнице сразу после госпитализации, так как не получила от врачей необходимое разрешение.

Шукшина также отметила, что не верит в то, что продюсер мог сам решить выпить чистящее средство. По ее мнению, отравление стало результатом случайности, которая могла произойти, в том числе, и из-за возраста продюсера, который перепутал сок и сантехническую жидкость для труб.

Аналогичной версии придерживается и сын Алибасова, который рассказал сайту kp.ru о том, что его отец приготовил стакан с химическим средством, после чего забыл надеть очки и по ошибке выпил его вместо сока.