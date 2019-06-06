Умерла звезда «Глухаря» и «Санта-Барбары»

На 60-м году жизни умер известный советский и российский актер Александр Кузнецов. Об этом в своем инстаграме сообщил народный артист страны Эммануил Виторган.

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«Сегодня в 9 утра... Сашенька Кузнецов! Спасибо, что ты был с нами. Ты так боролся за жизнь! Сегодня на закрытии сезона мы скажем о тебе, дорогой ты наш. Земля тебе пухом... Эммануил, Ирина (жена Виторгана — «Газета.Ru») и все, кто тебя любит», — написал актер.

Сама Ирина Виторган при этом отметила, что актер несколько лет боролся с тяжелым заболеванием,

передает ТАСС.

Отреагировали на трагическое известие и в Гильдии актеров кино России. По словам директора организации Валерии Гущиной, в связи с кончиной Кузнецова «на свете стало на одну улыбку меньше».

«Я познакомилась с Сашей очень давно. На свете стало на одну улыбку меньше. Такой улыбки, как у Александра Кузнецова, не было ни у кого. Фильм, который принес ему славу, — «Джек Восьмеркин» — покорил всех молодостью и талантом актера. Но прежде всего именно этой улыбкой. Саша был верным другом и очень порядочным человеком. Он никогда не перекладывал ни на кого свои муки от онкологии. Теперь он улыбается только с портрета. Светлая память Александру Константиновичу Кузнецову», — цитирует ее RT.

Согласно СМИ, о дате и месте прощания с Кузнецовым будет объявлено позднее.

close Актер Александр Кузнецов во время церемонии открытии Московского кинофестиваля, 2010 год Михаил Фомичев/РИА «Новости»

Александр Кузнецов родился 2 декабря 1959 года на территории Приморского края. В киноиндустрию он, что примечательно, пришел уже в относительно зрелом возрасте: будучи юношей, Кузнецов поступил в Московский Авиационный Институт на факультет «Радиоэлектроника летательных аппаратов» и отучился там пять лет. Затем, впрочем, он принял волевое решение — забрал документы из авиационного ВУЗа и стал студентом Театрального училища имени Б. В. Щукина, уже по ходу обучения в котором был принят в труппу театра на Малой Бронной.

Первая большая слава настигла Кузнецова в 1983-м году, когда на экраны вышел фильм Сергея Овчарова «Небывальщина» с талантливым артистом в главной роли. Спустя несколько лет он закрепил всенародную известность лентой «Джек Восьмеркин — «американец», благодаря которой актер стал настоящей звездой советского кино.

В начале 90-х Кузнецову стали поступать предложения о съемках в международных проектах. Речь, в частности, про телефильм «Аляска Кид» и картину «Бегущий по льду». В будущем артист также пробовал свои силы в «Беверли-Хиллз, 90210», «Военно-юридической службе», «V.I.P.», «Разрушителе», «Космических ковбоях», «Миротворце» и «Везунчике». Кроме того, он снялся в одном из эпизодов культовой саги «Санта-Барбара».

Уже в конце нулевых Кузнецов стал преподавателем в школе-студии МХАТ. Также на его счету участие в популярном отечественном сериале «Глухарь».

По информации прессы, серьезные проблемы со здоровьем были обнаружены у Кузнецова в 2014 году, когда ему диагностировали онкологическое заболевание.

Отметим, что всего несколько месяцев назад — в феврале этого года — стало известно о смерти Дарьи Егорычевой, еще одной звезды «Глухаря».

Как тогда сообщали журналисты, в последние годы артистка театра и кино, ушедшая из жизни в возрасте 37 лет, боролась с тяжелой болезнью. Утверждалось, что в 2012 году Егорычевой был диагностирован рак легких. Несмотря на несколько курсов химиотерапии и две операции, она так и не смогла справиться с недугом.

Судя по инстаграму девушки, несмотря на тяжелое заболевание, она до последнего старалась сохранять оптимизм. Так, всего за месяц до смерти актриса активно вела личный блог.

Добавим, что помимо сериала «Глухарь» артистка принимала участие в шоу «Тайна института благородных девиц» и «Пилот международных авиалиний». Кроме того, в 2002 году она дебютировала в полнометражной ленте «Моя граница» режиссера Ивана Соловьева. Также снималась в фильме «Темная ночь».