Без ума от горя: семью Ротару постигло несчастье

Украинская певица Соня Кай, племянница народной артистки СССР Софии Ротару, написала в своем инстаграме о том, что сломала обе руки, путешествуя по Барселоне.

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Девушка пояснила, что серьезная травма была получена во время падения.

«Я упала и повредила обе руки. Очень жаль, но надеюсь на скорейшее выздоровление и снятие гипса!» — написала артистка и поблагодарила своих подписчиков за теплые слова поддержки.

За неделю до досадного происшествия артистка представила публике видео на новую композицию «Лайви».

Съемочные работы велись в Киеве, в ходе них артистке пришлось пройти через ледяную воду, исполнять сумасшедшие танцы и провести сутки без сна.

Режиссером выступил популярный украинский клипмейкер Виктор Скуратовский. Ранее Скуратовский работал над несколькими клипами Кай.

«Каждый клип для меня — это что-то новое. Яркие образы, локации и неожиданные сюжеты. Мне очень повезло найти своего режиссера, который понимает меня, находится с командой на одной волне, знает, что нравится нашей аудитории. Скажу больше, все клипы, которые мы сняли со Скуратовским, попали в топ-чарты и принесли нашему проекту узнаваемость. А недавно мы даже получили победу в номинации «Песня года» с треком «Слушай мое сердце». Скуратовский и правда приносит нам удачу», — цитирует артистку ТСН.ua.

В работе над последним видео Кай кардинально сменила имидж. Артистка отказалась от сдержанного образа и решила поразить зрителей эффектными комбинезонами в сочетании с кожаными корсетами. По словам певицы, на подобные эксперименты ее уговорила бессменный стилист проекта Аиша Милевская.

По словам режиссера, от клипа не стоит ждать какой-то особой сюжетной линии.

«Перед началом съемок я понимал, что у нас есть классная песня о любви, о страсти в чувствах и, как следствие, драйве в жизни. Песня очень мелодичная, она настолько интересна и по-хорошему попсовая, что сразу возникла мысль ее немного испортить. То есть, сама песня подразумевает какой-то лирический, мягкий видеоряд, а мы пошли против течения и сделали конкретный танцевальный, рок-н-ролльный клип, в котором бушует страсть», — заявил Скуратовский.

У знаменитой родственницы молодой певицы дела идут не так хорошо. В конце марта этого года поклонники Ротару забили тревогу после того, как артистка опубликовала в историях инстаграма фотографии с празднования 25-летия ее внука Анатолия.

«Дорогой мой внук! С днем рождения! Толя, будь здоров, счастлив и любим! Удачи тебе во всем!» — написала артистка.

Красивый наряд и счастливое выражение лица певицы в кругу семьи и друзей не смогли скрыть от подписчиков мешки под глазами, усталость и нездоровый цвет лица. Согласно многочисленным комментариям поклонников, Ротару «резко сдала».

В настоящее время артистка не дает концерты и избегает светские мероприятия из-за проблем со здоровьем. По некоторой информации, певице назначена химиотерапия для лечения вновь обнаруженного туберкулеза — впервые она узнала о диагнозе в 27 лет.

В 2018 году во время одного из корпоративов с артисткой случился гипертонический криз. Впоследствии у Ротару появились провалы в памяти и некоторое время она не узнавала собственных помощников. Врачи предположили, что певица без должного внимания относилась к своему здоровью и проигнорировала несколько сердечных приступов.

В конце прошлого года Ротару была вынуждена отказаться от выступления на церемонии вручения музыкальной премии «Песня года» в спорткомплексе «Олимпийский». По словам певицы, причиной этого стала непростая политическая обстановка между Россией и Украиной.

«Да, это действительно так. К сожалению, София Михайловна была вынуждена принять такое решение, отменить свои выступления в России», — цитирует концертного директора Ротару сайт kp.ru.