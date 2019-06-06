Жена-убийца? Исповедь Караулова на Первом канале

Журналист Андрей Караулов в студии программы «Пусть говорят» заявил, что у него есть серьезные основания предполагать, что молодая супруга Юлия Мареева ищет людей для его убийства, чтобы завладеть принадлежащей мужу недвижимостью.

«Мне 61-й год. Не страшно быть смешным в чьих-то глазах, даже не страшно быть дураком в чьих-то глазах. Если кто-то услышит мой рассказ, этот кто-то задумается — почему они, молодые девчонки, выходят замуж за нас, за дураков», — сказал Караулов.

В качестве примера он упомянул историю актера Армена Джигарханяна, чьей московской недвижимостью смогла завладеть его бывшая супруга Виталина Цымбалюк-Романовская. Караулов подчеркнул, что в его случае, брак с молодой супругой должен был стоить ему жизни.

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«Почему они не выходят замуж за старого шахтера, или за старого токаря, старого плотника? А вот именно за старого актера, за старого художника, за старого журналиста? Это ж простой вопрос. С очень простым и очень понятным ответом», — добавил он.

Придя в студию, Караулов заявил, что позвонил нескольким журналистом с просьбой рассказать об угрозах в свой адрес, однако перезвонил ему только ведущий «Пусть говорят» Дмитрий Борисов.

«Ты был единственным, кто перезванивал мне потом уже, когда освободился после съемок, и звонил мне семь раз.

Вот помирать буду, а не забуду, что ты был единственным, кто звонил семь раз», — сказал он.

За свою карьеру Караулову удалось приобрести 12 однокомнатных квартир, а также апартаменты в Москве и в Крыму. Именно эта недвижимость, по его словам, стала причиной желания молодой супруги избавиться от него.

«Я не просто боюсь, а очень боюсь. Прими это за аксиому от человека, который всю жизнь занимался расследованиями и всю жизнь самонадеянно учил других, как им избегать разного рода опасностей», — отметил он.

Караулов также упомянул о словах, которые ему говорил первый генеральный директор ОРТ Владислав Листьев — «мы своих убийц в свой дом приводим сами».

Говоря о том, что убедило его в подготовке женой его убийства, Караулов рассказал о телефонном разговоре с риелтором, с которым его супруга захотела срочно встретиться в присутствии своей матери.

«И, дословный текст, это есть в материалах уголовного дела: «Ты же опытный риелтор, наверняка у тебя есть связи, мне нужно срочно остаться женой или вдовой. Мне нельзя разводиться, потому что тогда уйдет то, что может уйти». А есть чему уходить, прямо скажем», — передал Караулов слова жены.

В частности, отметил он, женщина предложила убить журналиста «в кредит», сославшись на долгое знакомство с риелтором и пообещав заплатить. По словам Караулова, именно с помощью этого риелтора супруга «оформляла все то, что потом украла».

Когда журналист упомянул о том, что речь идет о 12 однокомнатных квартирах, аудитория в студии возмущенно загудела. В ответ на это Караулов признался, что у него во владении находится «гораздо больше» недвижимости.

«Это мой единственный бизнес — он самый легкий. Я ничего не понимаю в бизнесе. Их легко сдавать, а на эти деньги можно жить», — пояснил он.

Отвечая на вопрос о том, как он мог на протяжении пяти лет не замечать планов супруги, Караулов заявил, что считал невозможной ситуацию, когда в человеке уживаются две разные половины личности.

«Оказывается, может. Поколение такое растет», — сказал он.

По словам журналиста, он уже отправил на имя главы МВД России Владимира Колокольцева письмо, в котором сообщил об угрозе своей жизни.

«Я очень серьезно отношусь к намерению Мареевой Ю. А. расправиться со мной. Я не понимаю, почему так просто можно украсть у меня крупную сумму и за это до сих пор не ответить», — признался он.

В качестве гостьи программы в эфире «Пусть говорят» также появилась и бывшая супруга Джигарханяна Виталина Цымбалюк-Романовская. Она отметила, что продолжает желать своему бывшему мужу только добра, несмотря на все обвинения в корысти в свой адрес, и предположила, что жена Караулова на самом деле не планирует покушения на его жизнь.