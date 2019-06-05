«Люди Икс: Темный Феникс», «Рокетмен» и другие премьеры недели

«Люди Икс: Темный Феникс» («Dark Phoenix»); Саймон Кинберг

Двенадцатый фильм франшизы «Люди Икс» расскажет о становлении Джин Грей, невероятная сила которой превращает ее в Темного Феникса. Автором сценария и режиссером картины выступил Саймон Кинберг, легендарная для саги личность. Центрального персонажа в ленте сыграла Софи Тернер, завоевавшая мировую популярность благодаря роли Сансы Старк в сериале «Игра престолов». «Темный Феникс», к слову, станет фактическим финалом данной истории о мутантах Чарльза Ксавье — уже вскоре, как ожидается, персонажи переедут в киновселенную Marvel Studios.

Другая большая премьера текущей недели — байопик «Рокетмен», посвященный британскому певцу и композитору Элтону Джону. Картина поведает зрителям о жизни и карьере эпатажного артиста: от студента британской Королевской музыкальной академии до мировой звезды рок-н-ролла. Главная роль в проекте досталась Тэрону Эджертону, известному зрителю по дилогии «Kingsman», где также снимался и сам Элтон Джон. Срежиссировал картину Декстер Флетчер, продюсер другого биографического фильма — «Богемская рапсодия», ставшего лидером по числу наград премии «Оскар» в этом году. В особой рекламе «Рокетмен», впрочем, с недавних пор не нуждается — после того, как стало известно об удалении из российской версии фильма некоторых откровенных гей-сцен (на это среди прочих уже отреагировал и сам Джон), в сети поднялось настолько бурное обсуждение данной темы, что о байопике узнали, кажется, плюс-минус все.

Первый за семь лет фильм живого классика американского кино Брайана Де Пальмы, главные роли в котором исполнили звезды сериала HBO «Игра престолов» Николай Костер-Вальдау (Джейми Ланнистер) и Карис ван Хаутен (леди Мелисандра) вместе с Гаем Пирсом. Картина о противостоянии полицейского из Копенгагена и террористов, связанных с убийством его напарника, стала полем боя и для самого режиссера — продюсеры настояли на том, чтобы почти на час сократить оригинальную продолжительность триллера.

«Мы всегда жили в замке» («We Have Always Lived in the Castle»); Стэйси Пассон

Интригующая остросюжетная драма Стэйси Пассон, создательницы «Американских богов» и «Карточного домика», обращается к истории семьи отшельников Блэквудов, которая обитает в леденящем кровь замке и ненавистна всем остальным жителям городка по причине загадочной гибели родственников. В ленте, которая местами (судя по трейлеру) очень похожа на хороший хоррор-триллер, среди прочих сыграли Таисса Фармига («Проклятие монахини»), Александра Даддарио («Когда мы познакомились»), Себастиан Стэн («Мстители: Финал» и другие фильмы саги), а также Криспин Гловер (все те же «Американские боги»).

«Дитя тьмы» («The Hollow Child»); Джереми Люттер

Классический хоррор, в котором пугать зрителя будут девочкой, однажды забредшей в темный лес и повстречавшей там нечто очень жуткое. Это жуткое в итоге вселяется в девочку, которая благополучно начинает терроризировать свою старшую сестру, по вине которой и потерялась в чаще. Просто — как «2x2». Что, впрочем, не делает ленту менее страшной.