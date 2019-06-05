SMS с того света: мать балерины Большого уверена в убийстве

В скором времени станут известны результаты экспертизы найденных в конце мая в Измайловском парке Москвы завернутых в полиэтиленовый пакет останков человека. Предполагается, что они принадлежат исчезнувшей в августе 2014 года балерине Большого театра Ольге Деминой, сообщает сайт kp.ru.

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«В настоящее время выполняются проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Назначена судебно-медицинская экспертиза. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — рассказали в пресс-службе СК.

Главным основанием считать, что найденные останки принадлежат именно Деминой, является сигнал мобильного телефона предполагаемого убийцы. В день пропажи балерины он был зафиксирован на месте обнаружения полиэтиленового пакета с черепом и костями.

Согласно сведениям сайта kp.ru, на данный момент главным подозреваемым в деле о пропаже Ольги Деминой является ее знакомый — 37-летний Малхаз Джавоев. В 2017 году мужчина был задержан в Германии, где он скрывался под чужим именем, после этого его экстрадировали в Россию и заключили под стражу. С тех пор Джавоев ожидает решения суда в следственном изоляторе «Матросская тишина».

Мать пропавшей убеждена в том, что дочь убита. По ее словам, уже после смерти ей приходили СМС якобы от Ольги, с просьбами ее не искать.

«Причем написаны были так коряво, словно писал нерусский человек», — рассказала женщина.

Также в сообщениях говорилось: «Мама, я украла большую сумму денег. В Москву мне нельзя. Сейчас я на дней 10 прокачусь по Европе. На звонки не отвечай, если тебе будут звонить. Не ищи меня. Никуда не обращайся».

Необычная дружба Джавоева и Деминой началась в 2012 году, когда 23-летняя балерина «Большого театра» на одной из вечеринок познакомилась с московским «бизнесменом». По некоторым данным, Джавоев зарабатывал на жизнь тем, что знакомил молодых балерин с богатыми мужчинами для совместного времяпрепровождения. В скором времени девушка стала частью его бизнеса.

По информации следствия, в 2013 году Демина стала жертвой шантажа — девушке прислали эротические снимки с ее участием и потребовали 800 тыс. рублей за то, чтобы компромат не попал в Большой театр.

«Девушка боялась, что это поставит крест на ее карьере. Артистке пришлось заплатить — сначала 300 тысяч рублей, потом 200 тысяч, потом еще 300. Брала кредиты. Родные девушки подозревали, что за шантажистами стоял сам Джавоев. Но Ольга ничего и слушать не хотела. Наоборот, считала, что Малхаз спас ее от суицида», — рассказал источник издания.

Через некоторое время, несмотря на выплаты, фотографии все же попали в сеть вместе с номером телефона девушки, на который стали часто поступать звонки. Из-за обрушившегося на нее позора, балерина несколько раз пыталась покончить с собой, однако каждый раз ее спасал Джавоев, своевременным обращением в скорую помощь.

Сомнительная репутация и слитый в сеть компромат не отразились на популярности Деминой у мужчин — долгие годы за ней ухаживал московский бизнесмен. Не раз мужчина звал ее замуж, однако получал отказ. Внезапный благосклонность танцовщица проявила к кавалеру только после сообщения о том, что ему в наследство от бабушки досталась трехкомнатная квартира в Москве.

Следствие предполагает, что именно Джавоев посоветовал Ольге смягчиться в адрес поклонника, для использование его в своих целях. Девушка дала свое согласие на предложение выйти замуж, после чего молодые люди сразу же подали заявление в ЗАГС. Однако перед торжественным событием Демина стала диктовать новые условия.

«Ольга жаловалась жениху, что ее родители больны и им нужна помощь, — сообщил источник в следственных органах. — Мужчина позже рассказал, что Демина попросила оформить новую квартиру на ее имя для получения банковского кредита — оплатить лечение родителей».

Бизнесмен рассказал о том, что балерина обещала переоформить на него право собственности после получения кредита. Однако в феврале 2014 года после оформления сделки Ольга отказалась от своих обещаний и свадьбы.

Попытавшийся вернуть свое имущество бизнесмен, получил от несостоявшейся супруги компрометирующие ролики, которые она грозила опубликовать в интернете. После этого мужчина написал заявление в полицию, обвинив танцовщицу в мошенничестве.

Осознав, что сделка вот-вот сорвется, Джавоев и Демина в марте 2014 заключили фиктивный договор купли-продажи квартиры за 2 млн. 975 тыс. рублей.

Молодые люди собирались разделить пополам выручку от продажи, но Джавоев не спешил с выплатами.

«Незадолго до исчезновения Оля по наказу Малхаза продала автомобиль и поменяла съемную квартиру, — сообщила знакомая балерины. — А еще почему-то удалила со своей страницы в соцсетях все записи и фотографии».

Следователи установили, что последним девушку видел именно ее подельник Джавоев. На допросе он признался следователям, что возил ее на «заказ» к богатому имениннику. На следующий день они вернулись в съемную московскую квартиру, после этого Демину больше никто не видел.

«Находясь в указанной квартире в ночь с 19 на 20 августа 2014 года, Джавоев напал на Демину и совершил умышленное убийство», — предположили следователи.