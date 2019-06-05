Довели Шукшины? Бари Алибасов борется за свою жизнь

Сын известного продюсера Бари Алибасова назвал причину, по которой его отец попал в больницу с сильным отравлением. По его словам, артист по ошибке выпил жидкость для очистки труб, перепутав ее с соком.

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«Папа на студии вместо сока выпил жидкость для очистки труб, перепутал стаканы, сейчас он в больнице», — цитирует его РИА «Новости». При этом Бари Алибасов-младший подчеркнул, что прибывшие на место медики сделали все необходимые процедуры, и на настоящий момент здоровью отца ничего не угрожает.

В комментарии сайту kp.ru он также поделился подробностями инцидента. Кроме того, Бари-Алибасов-младший предупредил, что отравление не связано с попыткой суицида.

«С отцом сейчас все хорошо. Действительно, произошел несчастный случай. Он поднялся в студию, захотел пить, увидел рядом с раковиной оранжевый флакон и, решив, что это сок, выпил. Но тут же понял свою ошибку и вызвал скорую помощь, — рассказал он.

— На месте ему сделали промывание. Но для того чтобы провести другие процедуры, его отвезли для в больницу Склифосовского. Думаем, с ним уже в ближайший час все будет хорошо. Да, у него частично обожжено горло, но других серьезных травм, слава богу, нет. Конечно, это никакой не суицид, а просто ошибка, которая, к счастью, не стала трагической».

Комментируя произошедшее с Бари Алибасовым, участник группа «На-На» Владимир Политов назвал это «загадкой».

«Решили трубы прочистить — перелили в стакан. Я бы так никогда не сделал. Я бы в засор прямо из бутылки налил, — отметил заслуженный артист России. — Ему не проблема трубу прочистить. Мог и сам налить и забыть».

Накануне вечером, 4 июня, СМИ сообщили об экстренной госпитализации Алибасова в институт имени Склифосовского. По информации, музыкант по ошибке выпил средство для прочистки труб, известное как «Крот». Отмечалось, что емкость с опасным веществом стояла на столе в квартире 71-летнего артиста. По одной из версий, Алибасов решил, что в ней вода и сделал большой глоток.

Тогда врачи начали откачивать артиста прямо в машине скорой помощи возле его дома в Мерзляковском переулке. На помощь к медикам также выехала группа токсикологов.

Двумя месяцами ранее жена Алибасова, народная артистка России Лидия Федосеева-Шукшина была госпитализирована после возвращения из путешествия. Об этом сообщил сам продюсер, отметив, что она проходила плановое обследование. При этом он опроверг появившуюся ранее в СМИ информацию о том, что у актрисы якобы отказали ноги, и она прикована к постели.

«Ничего у нее не отказало, это профилактическая госпитализация, ноги и у меня болят. Она систематически бывает в больнице на обследованиях, поддерживает здоровье в 80 лет», — пояснил Алибасов. Он уточнил, что его жена проходит обследования четыре раза в год в одной и той же больнице.

О выписке после госпитализации актрисы 1 марта сообщило агентство «Москва» со ссылкой на ее внучку Анну Шукшину. По ее словам, самочувствие бабушки улучшилось.

«Она хорошо себя чувствует, полностью восстановилась, все хорошо», — отмечала внучка.

Сама Федосеева-Шукшина в тот же день рассказала, что чувствует себя лучше. «Планирую выписываться сегодня. Поездку в Испанию планируем, да», — делилась планами артистка.

По данным СМИ, причиной попадания в больницу артистки стал острый инфаркт. Утверждалось, что Федосеева-Шукшина почувствовала себя плохо вечером 24 февраля и жаловалась на боли в груди.

Но вскоре Бари Алибасов опроверг эту информацию. Как передавал телеканал «360», он подчеркивал, что его супруга чувствует себя нормально, но останется в больнице на сутки. По словам артиста, его жену госпитализировали из-за подъема давления, а не инфаркта.

При этом врачи Национального медицинского исследовательского центра кардиологии Минздрава, в свою очередь, рассказали телеканалу «Звезда», что хоть у Федосеевой-Шукшиной и была нормальная температура, она находилась в тяжелом состоянии. «Лежит под мониторами», — рассказывали врачи.