«Рэмбо 5», «Щегол», «Кухня» и другие трейлеры недели

«Страшные истории для рассказа в темноте» («Scary Stories to Tell in the Dark»); Андре Овредал

Компания CBS Films представила первый трейлер хоррора Андре Овредала «Страшные истории для рассказа в темноте», основанного на одноименной трилогии детских книг Элвина Шварца. Судя по видео, картина расскажет о группе подростков, которые случайно освобождают героев ужастиков из старинной книги. Продюсером фильма выступил оскароносный режиссер Гильермо дель Торо.

«Раскаты грома» («Rolling Thunder Revue»); Мартин Скорсезе

Совсем скоро режиссер Мартин Скорсезе представит на Netflix свой второй фильм, посвященный главному американскому музыканту и поэту 70-х Бобу Дилану. В новом трейлере «Раскатов грома» показали фрагменты эксклюзивного интервью, а также кадры из архива, снятого во время концертного тура артиста.

Вышел первый трейлер байопика «Дерзкий вызов», повествующего о реальном противостоянии компаний Ferrari и Ford за первенство в гонке 1966 года «24 часа Ле-Мана». Главные роли в фильме исполнили Мэтт Дэймон и Кристиан Бэйл.

«Вперед» («Onward»); Дэн Скэнлон

В первом тизер-трейлере нового анимационного фильма «Вперед» от Pixar кентавры разносят почту, гномы работают газонокосильщиками, а вместо собак заводят драконов — именно так, по мнению создателей, выглядит современный фэнтези-город. По сюжету два брата-эльфа пытаются вернуть волшебство в погрязший в рутине город. Главных героев в оригинале озвучили Том Холланд и Крис Пратт.

«Кухня» («The Kitchen»); Андреа Берлофф

Вышел первый трейлер криминального триллера «Кухня» с Мелиссой Маккарти, Элизабет Мосс и Тиффани Хэддиш в главных ролях. Согласно сюжету, действие картины разворачивается в самом неблагополучном районе Манхэттена 70-х, именуемом «Адская кухня». После того, как местные главари банды попали за решетку, бразды правления перешли в руки их жен.

«Рэмбо 5: Последняя кровь» («Rambo: Last Blood»); Адриан Грюнберг

Для всех тех, кто скучал по Рэмбо, студия Lionsgate опубликовала дебютный трейлер пятой части культового боевика. Сюжет продолжит историю ветерана войны во Вьетнаме Джона Рэмбо. В этот раз он (Сильвестр Сталлоне) отправляется в Мексику, чтобы спасти похищенную внучку подруги. Фильм выйдет в прокат 20 сентября этого года — спустя 37 лет после премьеры первой части.

Компания Warner Bros. Pictures представила первый трейлер драмы «Щегол» — экранизации бестселлера Донны Тартт, завоевавшей Пулитцеровскую премию в 2014 году. Лента повествует о 13-летнем Теодоре Деккере (Энсел Эльгорт), чья мать (Николь Кидман) погибает во время теракта в Метрополитен-музее.