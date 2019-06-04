И ты, Брут?! Униженный в Каннах Тарантино уходит в комиксы

По словам многочисленных источников, режиссер Квентин Тарантино определился с кандидатурой на должность сценариста в проекте по экранизации созданного им самим комикса «Джанго/Зорро», в котором показана встреча главного персонажа фильма «Джанго освобожденный» с героем приключенческой серии о Зорро, «мстителе в маске», пишет Collider.

Реклама

Сообщается, что в будущую команду фильма был приглашен стендап-комик Джеррод Кармайкл, который в настоящий момент работает над ремейком «48 часов» Уолтера Хилла вместе с братьями Сэфди, а также готовит к выпуску свой режиссерский дебют «На счет три».

О том, что Тарантино готовится приступить к съемкам фильма по своему комиксу, который должен будет стать сиквелом к его же картине, стало известно после взлома почты компании Sony в 2014 году. В рабочей переписке Тарантино обсуждал возможность съемки с Эми Паскаль, которая тогда занимала пост главы компании.

«Д/З мог бы быть действительно веселым!» — писал Тарантино.

Сама Паскаль также охарактеризовала его комиксы как «суперклассные». После этого различные источники подтверждали, что за проект планируют взяться всерьез. Тем не менее, они расходятся в том, что касается степени вовлеченности Тарантино в работу над ним. В частности, по словам одних источников, он лишь дает Кармайклу общие рекомендации по сценарию, в то время как другие утверждают, что речь идет о полноценном соавторстве.

Также на данный момент неизвестно, будет ли стоять за этой экранизацией студия Sony, которая занималась сопровождением «Джанго освобожденного», а также последнего фильма Тарантино — «Однажды... в Голливуде», в международном прокате. Эксперты допускают, что Тарантино может захотеть запустить этот проект своими силами. Официальные представители компании воздержались от комментариев на эту тему.

Нет никакой информации и о том, в какой роли в экранизации своего комикса будет участвовать сам Тарантино.

Он неоднократно заявлял в своих интервью, что планирует навсегда покинуть режиссерское кресло после съемок десятого фильма. Его поклонники предполагают, что для «Джанго/Зорро» он, скорее всего, сам выберет режиссера-постановщика, а сам выступит в редкой для него роли продюсера. Официальные представители режиссера отказались отвечать на вопросы по этой теме.

Сюжет комикса Тарантино разворачивается спустя несколько лет после событий «Джанго освобожденного». В восточных штатах за поимку Джанго объявлена награда, поэтому он скрывает на западе США. Он встречает постаревшего и умудренного опытом Диего Де Ла Вегу, который когда-то был известным мстителем в маске по прозвищу Зорро. Джанго попадает под влияние Де Ла Веги и становится его телохранителем. Вместе они планируют освободить местных жителей от рабства.

Новый фильм Тарантино «Однажды в Голливуде» был представлен на Каннском кинофестивале 21 мая. В центре его сюжета — убийство супруги режиссера Романа Поланского Шарон Тейт членами «семьи» Чарльза Мэнсона.

После показа фильма жена Романа Поланского, французская актриса Эмманюэль Сенье обрушилась с резкой критикой на Тарантино, обвинив его в неуважительном отношении к жизни ее супруга. В своем инстаграме она возмутилась тем, что режиссер взял трагическую историю и снял фильм, «ни во что не поставив ее».

«Я всего лишь говорю о том, что их не останавливает тот факт, что они делают фильм о Поланском и его трагической истории… И в то же время делают из него изгоя», — подчеркнула она.

При этом, она дала позитивную оценку самому фильму.

Тарантино, в свою очередь, заявлял в интервью о том, что пару раз встречался с Поланским уже после начала съемочного процесса.

«Я фанат творчества Романа Поланского, в частности, «Ребенка Розмари». Мне это очень нравится», — говорил он.

Вместо самого Полански, Тарантино обсуждал сценарий фильма с родной сестрой Тейт Деборой, которая выступала против создания фильма. Благодаря личной встрече, режиссеру удалось убедить ее в уважительном отношении к ее семейной трагедии.