Предал «Матрицу»? Киану Ривз перебежал к Marvel

Канадский актер Киану Ривз может стать супергероем из вселенной Marvel. По данным MCU Cosmic, киностудия рассматривает кандидатуру 54-летнего артиста на одну из главных ролей в фильме.

Отмечается, что в настоящее время актер ведет переговоры с компанией. Пока неизвестно, какого героя предлагают сыграть Ривзу. Ожидается, что картина выйдет в прокат в 2020 году.

Помимо Ривза в будущей ленте может принять участие Анджелина Джоли. Голливудская актриса исполнит роль Серси — представительницы древней расы сверхлюдей. В то же время, как передает Deadline, официальные представители Disney воздержались от комментариев по этому вопросу. В частности, они не стали уточнять, какого персонажа может сыграть прославленная актриса.

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Расу сверхлюдей, которых называют «вечные», придумал художник Джек Кирби. Они являются альтернативной ветвью эволюционного развития во вселенной Marvel и появились более 5 млн лет назад из-за генетических экспериментов.

При создании «Вечных» Кирби черпал вдохновение из сюжетов античной мифологии. В честь богов греческого пантеона были названы многие герои комикса.

В качестве режиссера проекта была приглашена Хлоя Чжао, чей дебютный вестерн «Наездник» был включен в двухнедельник режиссеров Каннского кинофестиваля. Ожидалось, что Чжао продолжит заниматься вестернами и следующей ее работой станет фильм, посвященный первому темнокожему американскому маршалу Бассу Ривзу, однако предпочтение было отдано работе с Marvel.

Ранее The Hollywood Reporter сообщил, что пакистано-американский комик Кумэйл Нанджиан ведет переговоры по поводу участия в фильме «Вечные». О том, какую роль может сыграть артист, пока неизвестно.

В начале мая режиссер трилогии о наемном убийце Джоне Уике, главную роль в которой исполнил Киану Ривз, Чад Стахелски подтвердил сообщения о том, что сестры Вачовски будут участвовать в съемках перезапуска их проекта «Матрица».

«Я счастлив, что Вачовски не просто снимают «Матрицу», а расширяют то, что мы все любили. И если по уровню это хотя бы рядом с тем, что они делали раньше, то хватит звонка: «Эй, мы хотим, чтобы ты был каскадером», и я, скорее всего, пойду и дам сбить себя машиной», — цитирует постановщика Yahoo! Movies.

При этом, отвечая на вопрос о том, будут ли Вачовски сами снимать новый фильм, он сказал, что не находится в курсе всех деталей, и не уверен в том, что в съемках будет принимать участие Лана Вачовски. Однако Стахелски подчеркнул, что сестры вовлечены в перезапуск, и заверил в своей готовности помочь им.

В свою очередь исполнитель главной роли в трилогии Киану Ривз в интервью рассказывал о том, что будет согласен на участие в новых частях «Матрицы» только в случае, если это будет означать работу с Вачовски.

«Они должны будут написать сценарий и снять его. И потом, мы еще посмотрим, что это будет за история, но, да, я не знаю, это будет странно, но почему нет?» — ответил Ривз на вопрос о возможности съемок четвертой части франшизы.

Несмотря на подобную неуверенность в ряде интервью, сам Ривз достаточно однозначно отреагировал на новость о том, что сестры будут участвовать в производстве следующего фильма. Отвечая на вопрос, готов ли он вернуться к своей роли, если Вачовски дадут ему подходящий сценарий, актер признался, что счел бы подобное предложение «даром».

«Я бы не сказал «нет» в ответ на такое», — добавил он.

Исполнитель роли Нео также поделился своими мыслями о возвращении к персонажу, которого он сыграл впервые двадцать лет назад.

«Я думаю, что когда тебе представляется возможность переосмыслить историю и продолжить рассказывать историю, ты возвращаешь прошлое и работу, которую сделал. Так что для меня это означает помещение своего эмоционального состояния в персонажа. Как они себя чувствуют? Как они думают?» — сказал Ривз.