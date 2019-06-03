Пугачева за бортом? Собчак влезла в дрязги Галкина и Малахова

Известный шоумен Максим Галкин выступил с критикой телеведущего Андрея Малахова из-за публикации в его издании StarHit. Так, в статье говорится о строительстве его с Аллой Пугачевой особняка на Кипре. По словам Галкина, информация является ложной.

«Товарищи, меня достал журнал моего коллеги Андрея Малахова, сделавшего сбор сплетен своим главным капиталом. Какое-то жалкое лживое кипрское агентство <...>, уже второй год рассказывает о том, что я купил/строю дом на Кипре», — написал юморист в своем инстаграме.

По словам Галкина, во время пребывания на Кипре к нему подошли с просьбой сфотографироваться, а потом сделали из этого подставной снимок.

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«Что касается наличия у меня или отсутствия второго, третьего или пятого гражданства — это мое личное дело и право не отчитываться ни перед кем, кроме государства и налоговой, — предупредил телеведущий. — Я уверен, что публикация оплачена этим агентством и журнальчик в очередной раз подзаработал копеечку на наших именах».

В заключение Галкин обратился к Малахову с просьбой удержаться от подобных статей в будущем.

«Андрей, ты в своей программе на госканале уже создал дешевый лживый балаган. Не вовлекай меня с моей семьей в свой никчемный карнавал», — заявил он.

В комментариях к публикации телеведущая Ксения Собчак попросила Галкина не делать поспешных выводов.

«Максим, а ты уверен, что это лично Андрей писал или контролировал?» — написала журналистка.

Подписчики шоумена, в свою очередь, поддержали артиста, подчеркнув, что в самой новости о строительстве особняка нет ничего зазорного.

«Ну купили дом на Кипре. Почему на прямую не передать претензии?», «Да хоть бы и строили, за них можно только порадоваться, самая достойная интеллигентная семья талантливых людей в России», «Малахов разочаровал», — посетовали некоторые комментаторы.

В статье, опубликованной на сайте издания, говорится о том, что Алла Пугачева и Максим Галкин сейчас заканчивают строительство трехэтажного коттеджа на Кипре в Лимасоле. Кроме того, в сети опубликовали фотографии якобы построенного особняка.

«Сдать его планируют в июле этого года, — приводит слова сотрудников компании издание. — Супруги иногда приезжают, контролируют процесс. Но чаще бывает Галкин: у юмориста на Кипре периодически проходят концерты. Последнее выступление состоялось буквально два месяца назад, именно в Лимасоле. Дом строится по макетам дизайнера звездной четы, но у нас тут свои требования к высоте, количеству этажей, цвету крыши и окон, причем во всех районах разные. Поэтому второго такого замка, как в Подмосковье, не получится. Хотя некоторые элементы повторяются — башенки, например. В августе Максим должен приехать принимать работу, а также обсудить дизайн внутренних помещений, которых там огромное количество».

Отмечается, что звездные супруги также стали обладателями кипрских паспортов и европейского гражданства два года назад, купив участок под строительство дома.

Как рассказало оформлявшее документы агентство, Пугачева и Галкин вложили €2,3 млн, а теперь стоимость паспортов и необходимой для этого недвижимости увеличилась на €350 тыс.

«Сделали они все достаточно вовремя, — продолжил источник. — Вложили €2,3 млн, а теперь стоимость паспортов и необходимой для этого недвижимости увеличилась на €350 тыс.»

В тексте подчеркивается, что артисты приобрели жилье только ради того, чтобы «беспрепятственно обосноваться где-то в Европе». Подчеркивается, что обладатели гражданства Кипра и Евросоюза могут путешествовать без виз более чем в 167 государств.

Кроме того, собеседник издания сообщил, что чета Пугачевой и Галкина планирует сдать дом в июле 2019 года. Процессом строительства чаще занимается сам телеведущий. По информации, в особняке будут открытый бассейн, терраса, сауна, комната-кинотеатр и большой камин.