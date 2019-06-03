Глас народа: россияне унизили Алсу в инстаграме

После продолжительного отсутствия в социальной сети инстаграм певица Алсу разместила первую публикацию. Подписчики возобновили травлю вернувшейся артистки. На фотографиях звезда вместе с дочерью Микеллой Абрамовой выступает на сцене в Казани, где была организована благотворительная акция.

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«Мы поделились теплом наших сердец с детишками и родителями, многие из которых ведут каждодневную борьбу с болезнью, а также теми, кто помогает им в этой борьбе. Спасибо большое всем артистам, которые поддержали нашу с Сафиной и Микеллой благотворительную инициативу», — написала артистка, отметив, что ее радует, то как небезразличны ее дочери к чужой боли.

Кроме того Алсу напомнила, что выигранный Микеллой миллион рублей на проекте «Голос. Дети» был отправлен в фонд, занимающийся лечением детей в казанском хосписе.

«Люди, которые там работают, — вот настоящие и подлинные герои! Преклоняюсь перед вашими добрыми сердцами! Здоровья, здоровья и еще раз здоровья всем нашим детям! И пусть они живут под мирным небом!» — написала она.

Однако подписчики не оценили добрых намерений певицы и набросились на нее с едкими комментариями и обвинениями.

«Жаль, что такие добрые и благие дела делаются для того, чтобы отбелить свою репутацию. Да еще и кричать об этом на всю страну. Низко это», «Пытаетесь сохранить лицо при плохой игре?», «Творите добро молча», «А это разве ее миллион был? Чужие деньги отдавать на благотворительность большого ума не надо», — засыпали звезду упреками пользователи.

Композитор Юрий Лоза тоже резко раскритиковал певицу и ее дочь.

«За чужой счет Алсу словила очки. Этот миллион — он вообще не ее, он ей не принадлежит», — цитирует музыканта «Вечерняя Москва».

Лоза убежден, что после громкого скандала с накруткой голосов в пользу Микеллы было бы уместнее звезде пожертвовать собственные средства.

«Если бы она отдала свои деньги, тогда другое дело. А тут она взяла и пожертвовала на благотворительность чужие. Очень некрасиво получается», — заключил артист.

Напомним, что в конце апреля дочь Алсу Микелла Абрамова стала победительницей детского «Голоса». В финале проекта юная вокалистка набрала 56,5% голосов, оставив далеко позади своих главных соперников Ержана Максима и Валерия Кузакова. Такой разрыв голосов навел зрителец на мысль о том, что результат голосования мог оказаться «накрученным». Массовое недовольство рядовых зрителей и знаменитостей вынудило Первый канал организовать проверку. Представители вещателя сообщили, что во время голосования действительно имели место некоторые «аномалии».

Первые итоги расследования были опубликованы через несколько недель. В отчете организации сообщалось, что был выявлен факт случившейся «массированной автоматизированной отправки СМС» в поддержку одного из участников проекта, а именно — Микеллы.

После этого представители Первого канала сразу же аннулировали итоги проекта и объявили о предстоящих съемках спецвыпуска шоу.

Повторный финал был показан в прямом эфире 24 мая. В нем приняли участие все финалисты шестого сезона за исключением дочери Алсу. По словам представителей Первого канала, Абрамова была приглашена.

После исполнения юными талантами по одной композиции, на сцену вышел генеральный директор Первого канала Константин Эрнст. Он обратился к родителям с призывом ценить своих детей такими, какие они есть.

«Отменяя результаты финала, мы хотели сказать каждому ребенку: вы не должны быть объектами манипуляции взрослых, — заявил Эрнст. — Отменяя результаты финала, мы хотели сказать каждому взрослому: не стоит даже пытаться. И, пожалуйста, давайте любить наших детей такими, какие они есть — с призами или без призов, победителями или проигравшими, с первыми местами или без. Никакие призы и премии не сделают наших детей более ценными. Ценность в том, что они просто есть».