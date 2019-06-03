Унизил отца: брат уличил Элтона Джона во лжи в «Рокетмене»

Сводный брат популярного британского певца Элтона Джона Джефф Дуайт раскритиковал фильм «Рокетмен» о жизни артиста и обвинил его создателей в искажении истории их семьи, передает Daily Mail.

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По сюжету фильма, отец упрекает главного героя в излишней мягкости, отчитывает за занятия музыкой и ставит под вопрос шансы его поступления в британскую Королевскую консерваторию. Само же желание музыканта добиться успеха продиктовано нехваткой любви и поддержки со стороны близких.

«Я запомнил отца не таким. У отца было большое сердце, и он всех нас любил одинаково. Он невероятно гордился Элтоном и всем, чего тот достиг», — сказал Дуайт.

По его словам, когда их отец умирал в окружении близких в 1991 году, он думал о своем сыне.

«Друг сказал: «У тебя четыре замечательных сына, Стэн». А он ответил: «У меня пять замечательных сыновей», — рассказал Джефф Дуайт.

После смерти отца сводные браться не часто виделись, Дуайт поселился в Северном Уэльсе, где занялся организацией музыкальных фестивалей, однако в связи с выходом на экраны фильма, в котором показана жизнь их семьи, Дуайт решил взять слово в защиту своего отца.

Одной из основных его претензий к авторам сценария стало то, что они изобразили отца как мужчину, неспособного на сочувствие. Он подчеркнул, что перед сном тот так же любил поцеловать детей на ночь, как и его вторая жена.

«Холод был где-то в миллионе миль от отца. Он был человеком своего времени, когда мужчины не обнимали друг друга на каждом шагу и не показывали свои чувства каждую минуту на ежедневной основе, но у него было много любви для нас всех», — отметил он.

Брат музыканта также подверг сомнению историю, рассказанную в фильме, о том, что их отец, который был летчиком, вернувшись после одного из своих рейсов потребовал обед, вместо того, чтобы встретиться с сыном, который ждет его в другой комнате.

«Я просто не могу в это поверить. Отец зарегистрировал рождение Элтона. Он присутствовал при родах и всегда проявлял заботу», — сказал брат певца.

Не согласился он также и с тем, как в фильме изображены попытки их отца помешать Элтону Джону заниматься музыкой. По его словам, он обожал музыку и разделял это свое увлечение с детьми.

«Было бы чушью утверждать обратное», — подчеркнул Дуайт.

Именно отец вдохновлял их на занятия музыкой, так как играл в свинг-бэнде, отметил он.

«Отец купил Элтону пианино и отправил его туда, где они жили с мамой», — сказал он.

Его слова подтверждает чек на £68, который остался после покупки.

«Я даже не надеялся освоить пианино, поэтому отец приготовил для меня гитару и трубу с парой самоучителей. Это не похоже на человека, который угнетает своих детей», — добавил он.

Брат певца признал, что некоторая правда содержится в сценах фильма, где показано ревностное отношение их отца к своей дискографии, в частности — в эпизоде, когда Элтон Джон предлагает послушать ему один из альбомов, которые находит в коллекции, за что получает жесткий выговор.

«Если отец был на работе, мы дрались за возможность покопаться в его записях, но как только он приходил домой, ему даже не нужно было нас отгонять», — поделился он.

По воспоминания Дуайта, их отцу не была присуща и гомофобия, хотя в фильме изображается, как он унижает своего сына за то, что тот разглядывает платья.

«Когда Элтон раскрылся, ему было все равно, он даже не упоминал об этом, потому что ему было это неважно», — подчеркнул Дуайт.

Сводный брат знаменитости заявил, что не испытывает никаких дурных чувств по отношению к самому артисту, но считает, что их пути в жизни разошлись. В последний раз братья общались после смерти отца, который скончался в возрасте 67 лет из-за проблем с сердцем.

«Отец мог лгать мне все это время о своих отношениях с Элтоном, но, зная отца, как я его знал, я сомневаюсь в этом. Он никогда ни о чем не лгал, и мы были близки», — добавил он.

Он объяснил, что именно теплые чувства к отцу вынудили его публично выступить с критикой в адрес фильма.