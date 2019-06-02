«Дочь Вороненкова залечат до гроба»: Максакова об убийце мужа

Вероятным заказчиком убийства бывшего депутата Государственной Думы Дениса Вороненкова может быть экс-глава Следственного комитета Одинцовского района Московской области Денис Панаитов. Об этом оперная певица и вдова депутата Мария Максакова заявила в эфире телепрограммы «Новые русские сенсации» на канале НТВ.

«Я хочу обратиться к Александру Ивановичу Бастрыкину, я прошу считать все сказанное мною в этой передаче официальным заявлением. Я прошу ознакомиться с материалами, попавшими в сеть, материалами НРСД, в которых Панаитов Денис Петрович сам признается в совершенном преступлении, я прошу применить к нему все нормы законодательства РФ», — заявила артистка.

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Максакова также попросила главу СКР взять дело «под личный контроль», передает ФАН.

В эфире НТВ было показано видео, снятое на скрытую камеру. На нем Максакова встречается с Панаитовым, предложившим обменять свою квартиру в Киеве на квартиру экс-парламентариев в Москве после того, как Вороненков и Максакова переехали на Украину. Московская квартира была передана Панаитову 22 марта 2017 года — накануне убийства в Киеве Вороненкова.

«Умер он, не умер, убили, не убили — без разницы», — заявляет бывший следователь певице, говоря о неких «договоренностях с человеком».

Взамен квартиры в Москве Максакова и ее падчерица не получили никакой недвижимости в Киеве. Певица заявила, что дочери ее мужа Екатерине «подсунули расписку о том, что она получила 38 млн рублей». Однако потом девушка «дала заявление, что ничего этого не было», а она сама «употребляла наркотические и психотропные вещества». Панаитов, по словам Максаковой, запугивал дочь Вороненкова, а сама она «пропала <...> после подписания документов».

Певица выразила беспокойство за Екатерину, которую она не видела уже несколько месяцев. По слухам, она проходит лечение в наркологическом центре.

«Я боюсь, что ее могут залечить до гроба. Очень обеспокоена, зная, как ее запугивали», — заявила Максакова.

В октябре 2018 года Мария Максакова заявила, что порядка 15 неизвестных человек ворвались и захватили ее киевскую квартиру, передает НСН. Тогда же Максакова предположила, что к нападению может быть причастен бывший глава отдела СК Одинцовского района Московской области Денис Панаитов.

Вдовой Максакова стала весной 2017 года, когда экс-депутат Госдумы России Денис Вороненков был застрелен киллером в центре Киева. Телохранитель сбежавшего на Украину Вороненкова при этом успел смертельно ранить убийцу, скончавшегося впоследствии в больнице. Им оказался некий Павел Паршов, служивший в Нацгвардии Украины с 2015 года и участвовавший в боевых действиях в Донбассе. Заказчиком убийства, по версии следствия, выступил бывший гражданский муж Максаковой — бизнесмен Владимир Тюрин.

Максакова вышла замуж за депутата от КПРФ и члена комитета Госдумы по безопасности и борьбе с коррупцией Дениса Вороненкова через некоторое время после завершения отношений с Тюриным.

После проведенного ФБК расследования, у Вороненкова, с 1995 года находящегося на госслужбе, нашли в Москве несколько квартир стоимостью до 1 млрд рублей, в том числе и апартаменты площадью более 450 кв. м. на Тверской, дачу и пять автомобилей класса «люкс». Официальный доход депутата, согласно декларации, составлял при этом 2 млн рублей.

В начале апреля 2015 года СКР потребовал лишить Вороненкова депутатской неприкосновенности. По словам Владимира Маркина, официального представителя СКР, депутата Вороненкова намерены привлечь в качестве обвиняемого по уголовному делу. По его данным, «соучастники, подделав документы, похитили здание стоимостью 127 млн руб.», принадлежавшее ООО «Тома». По данным следствия, организовал преступление и руководил его исполнением как раз Денис Вороненков.

После побега Вороненкова с супругой на Украину и его гибели в Киеве некий Игорь Громов от лица «патриотов Украины» в фейсбуке обратился к Максаковой с требованием покинуть Украину в течение 72 часов, иначе «украинские патриоты» будут действовать «из убеждений собственной совести».

В конце мая Мария Максакова отсудила недвижимость убитого экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова на 1 млрд рублей. Тверской суд принял решение передать совместно нажитое имущество Марии, а не Юлии — предыдущей жене убитого депутата.

Уточняется, что инициатором судебного процесса стала Максакова, которая не хотела делиться недвижимостью со второй супругой Вороненкова.