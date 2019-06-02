«Угроза безопасности»: Познера записали во враги Украины

Именитый журналист, первый президент Академии российского телевидения Владимир Познер заявил, что его совершенно не заботит внесение в базу данных скандального украинского сайта «Миротворец», в которую заносятся якобы «враги Украины».

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Упоминание кого-либо в базе «Миротворца» означает запрет на въезд на Украину. Познер заявил, что и это обстоятельство его мало волнует, передает ФАН.

«Я вообще не планировал [ехать на Украину]. У меня никаких дел на Украине нет. Сделали и сделали, комментировать глупости — бессмысленно», — указал тележурналист.

На сайте «Миротворец» поясняется, что телеведущий оказался в черном списке за «сознательное нарушение государственной границы».

«Это совершенно очевидно. В Ялте был финал конкурса «ТЭФИ-Капитал». Я был председателем жюри. Я приехал в день финала и уехал вечером. Это наверняка и есть причина», — пояснил Познер.

Тремя днями ранее шеф-редактор агентства Sputnik Литва Марат Касем попал в базу данных «Миротворца». Ранее Касема задержали в аэропорту Вильнюса. Как утверждается на сайте, Касем попал в базу данных и «депортирован из Литвы, как представляющий угрозу национальной безопасности». По его словам, задержан Касем был также с формулировкой «угроза национальной безопасности».

За день до этого российского комика Михаила Галустяна также внесли в базу данных «Миротворца».

Украинцы обвинили шоумена в «сознательном нарушении государственной границы Украины», а также в поддержке президента России Владимира Путина. Также на сайте уточнили, что комик с 2016 года состоит в штабе военно-патриотического движения «Юнармия», а в 2018 году вошел в состав движения Putin Team».

Интересно, что в апреле жену президента Украины Владимира Зеленского Елену также вносили в базу врагов государства — она была признана порталом «информатором незаконных вооруженных формирований (НВФ)», передает НСН.

«Информатор боевиков НВФ», — говорилось в сообщении.

Однако спустя сутки она была исключена из реестра предателей родины. В конце прошлого года врагом Украины был назван и киевский политолог Вячеслав Ковтун. Российский телеведущий Артем Шейнин в этой связи указал, что «придут» рано или поздно за всеми украинцами, выступающими в качестве экспертов на российских шоу, даже если они пропагандируют проукраинские идеи.

«Вот Ковтун, который ну просто громче всех за Украину, как говорится, «топит», стал в этом смысле первым… Но даже он им не угодил! Это логика такой вот злобной и кровожадной стаи. Они все время должны кого-то жрать!» — сказал Шейнин.

Происходящее он сравнил со старым морским обычаем.

«В бочку сажали два десятка крыс и не кормили их. И крысы потихоньку начинали жрать друг друга. Та крыса, которая оставалась последней, называлась «крысиным королем». Потом его, этого короля, выпускали на корабль, и он уже жрал всех остальных крыс», — пояснил российский телеведущий.

Также в прошлом году украинцы включили в черный список бывшего канцлера ФРГ Герхарда Шредера, что вызвало возмущение Берлина и требование закрыть скандальный сайт.

Посол Украины в Германии Андрей Мельник в своей статье для газеты Die Welt в ответ на это заявил, что Киев не несет ответственности за этот сайт.

Интересно, что помимо более чем сотни российских и зарубежных артистов в базу «Миротворца» внесены и сотрудники СМИ – с указанием личных данных. Причем, кроме информации о российских журналистах, в базе данных в 2016 году оказались сведения о корреспондентах зарубежных изданий: «Би-би-си», Reuters, AFP, CNN, Bloomberg, Al Jazeera, Associated Press, а также репортерах британской и французской газет The Independent и Liberation.

Бывшая тогда представителем ОБСЕ по свободе СМИ Дунья Миятович заявила, что эта публикация — «тревожный шаг, который может еще больше поставить под угрозу безопасность журналистов».

Действия владельцев сайта «Миротворец» раскритиковала также и официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, публикация — это «прямой призыв к расправе над журналистами».

В базу данных «Миротворца» также внесены сведения о некоторых служителях церкви. «Черный список» пополнили имена главы Украинской православной церкви Онуфрия и наместника Киево-Печерской лавры митрополита Вышгородского и Чернобыльского Павла.