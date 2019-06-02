Пляска на костях? Вдову Децла отчитали за позитив

Вдова рэпера Кирилла Толмацкого, известного под псевдонимом Децл, Юлия Киселева подверглась резкой критике со стороны подписчиков в инстаграме. Недовольство пользователей вызвали ее недавние публикации, на одной из которых она впервые показала свое лицо — до этого Киселева пряталась под маской розового кролика.

Так, некоторые упрекнули модель в том, что она неправильно скорбит и публикует в соцсети слишком «позитивные» посты.

Кроме того, многих возмутила отдельная запись Киселевой, в комментарии к которой она заявила, что мечтает выучить «язык снежинок».

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«Любящий человек так себя не ведет», » У нее муж умер, а она «страдает», «Я бы просто погибла, а эта…», «По-моему у вас расходятся слова с делом. Почему не можете по доброму пойти на контакт с мамой Кирилла? По моему вы хотите добить ее своей жесткостью в такое трудное время», — посетовали комментаторы.

Любопытно, что на данный момент большинство негативных публикаций под фотографиями Киселевой исчезли.

В то же время многие встали на защиту вдовы Децла. «Юля, какая же ты молодчинка», «Спасибо, что делитесь», — написали подписчики, подчеркнув, что она сама вправе решать, что ей публиковать на своей странице.

Впрочем, инстаграм модели не раз оказывался в центре скандала. В конце мая СМИ сообщили, что Киселева вместе с сыном Антонием могли попасть под влияние сектантов. Такой вывод эксперты сделали, проанализировав аккаунт женщины в инстаграме, передает «Телепрограмма».

Пролистав ленту, специалисты обратили внимание на большое количество фотографий, на которых она предстает в латексной маске розового кролика. Настороженность вызвали и посты Киселевой, в которых она пишет о добре и зле, мечтает выучить язык снежинок, чтобы понимать, о чем говорят облака.

Согласно мнению экспертов, можно было бы предположить, что таким образом вдова справляется с потерей, но маска и странные рассуждения были и при живом Толмацком.

«Я могу сказать, что у меня этот профиль в инстаграме вызывает определенную настороженность. Начиная с названия — «somamamori» (никнейм Юлии в инстаграме. — прим. «Газета.Ru»). Что это такое? Soma — это мистический опьянявшей нектар в индуизме, mamori — понятие из буддизма, которое подразумевает защиту, — сказал один из специалистов. — Не знаю, кто и кого собрался защищать опьяняющим нектаром, но в этом профиле чувствуется мистическая интоксикация: много буддистской и индуистский терминологии, которые сопровождаются попытками рассуждения, что полезно, а что вредно для здоровья».

Эксперт также заявил, что если бы являлся представителем службы опеки и заметил бы, что мама ограничивает общение ребенка с родственниками, а также «имеет такого рода изотонические взгляды», он бы насторожился и постарался максимально разобраться в этой ситуации.

«К сожалению, очень часто бывает, что такого рода матери или попадают в секту, или создают секты», — заключил он.

В середине апреля Киселева удалила свой инстаграм-аккаунт после того, как отец Децла Александр Толмацкий резко высказался в ее адрес. В частности, в эфире передачи «Ты не поверишь!» продюсер обвинил модель в том, что она запрещает сыну Антонию общаться с дедушкой и бабушкой, а также блокирует родственников в социальных сетях.

«Она писала нам гадости, бред, что мы хотим забрать ребенка», — рассказал он.

Кроме того, Толмацкий-старший заявил, что Киселева «никогда ничего не делала», и предположил, что девушка «живет на подачки» своих поклонников. Он также обратил внимание на то, что у вдовы Децла могла быть шизофрения.

Сама модель заявляла, что отец хип-хоп-исполнителя «объявил ей войну».

«Отец Кирилла объявил мне войну», — написала Киселева в инстаграме в начале марта. Отвечая на вопрос о причинах объявления «войны», она пояснила: «Внука — бабушке, творчество — дедушке, а меня они оба уже отправили искать нового мужа».

Рэпера Кирилла Толмацкого не стало в ночь на 3 февраля 2019 года. 35-летний музыкант, стоявший у истоков отечественного хип-хопа, скончался после выступления в Ижевске. Согласно СМИ, артист почувствовал себя плохо сразу по окончании концерта и умер из-за проблем с сердцем.